◆米大リーグ オリオールズ―ヤンキース（２０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

オリオールズの菅野智之投手が２０日（日本時間２１日）の本拠地でのヤンキース戦に先発する。巨人時代の２０１８年のシーズン２８登板を上回り、自己最多２９試合目の先発のマウンドで１１勝目を目指す。１３日の左足首に打球を受けたブルージェイズ戦から中６日。今季の本拠地で最後のマウンドとなる。

地元メディア「ボルチモア・バナー」はこの日、「菅野が来季もメジャーでのプレーを望んでいる」と伝え、試合前、オ軍のマンソリーノ監督は、「彼は色んな意味で多くのいいマウンドを重ねてくれた。シーズン途中、苦戦した時期があったが、中４日（ノーマルレスト）にも慣れ、適応してきた相手打線に対して、また対応し直した。３５歳で渡米し、ア・リーグ東地区のタフな打線と戦い、彼にとってとてもいいシーズンになったと思う」と語った。

ここまで２８試合で、メジャー全体の新人では、カブスのホートンの１１勝に次ぐ１０勝（８敗）をあげ、防御率４・３９。１０度のクオリティー・スタートを達成し、５試合で７イニング以上を投げたのは、新人トップの５度を数えた。７日（同８日）のドジャーズ戦で打球を足に受け、３イニングで負傷退場したのも響き、登板イニング数は現在１４９回２／３。メジャー全体の新人では、ヤンキース・ワーレンの１５７回１／３に次ぐ２位となっている。規定投球回数達成までには、１２回１／３を投げる必要がある。

この日を含め、シーズン残り登板は、共にヤンキースを相手とした２試合となる見込み。両リーグを通じた新人最多勝と最多投球イニング数を達成すれば、オ軍では、２００４年のダニエル・カブレラ以来、球団史上４人目の快挙となる。