昼は子どもの遊び場 夜は大人のたまり場 世代を超え愛される路地裏の居場所 特集【キャッチ】
特集「キャッチ」です。子どもから大人まで世代を問わず、地元の人たちに親しまれている駄菓子屋 兼 居酒屋が福岡市にあります。8年前に息子のために作ったお店は、店主の思いであふれていました。
細い路地裏にある1軒の店
福岡市中央区小笹の細い路地裏にある1軒のお店「ポーポー軒」です。
■子ども
「せーの！」
「よし！」
昼は子どもたちの放課後の「遊び場」。夜はお酒を飲みながら語らい合う大人たちの「たまり場」です。多くの人が集う駄菓子屋 兼 居酒屋には、いろいろな思いが集まっていました。
小学4年生のグループがやって来ました。
■小学生
「アイスパイン。」
「アイスパインと、これ（ガム）1個ください。」
■ポーポー軒 店主・奥村祐輔さん
「じゃあ、90円。」
■小学生
「いつか2円あげるけん、一口ちょうだい。」
学校帰りの中学生もやって来ました。
■中学生
「実家のような安心感があります。」
ジュースを飲みながら、ほっと一息。くつろげる居場所です。
午後7時をすぎると、店を訪れる客層が変化します。
■お客さん
「シーナ＆ロケッツと言っても、あーぐらいな感じだよね。」
「シナロケがぎりぎり伝わるんじゃないですか。」
■お客さん
「ちょっと入りづらかったけれど、中の人が気づいて、おいでおいでみたいな感じだったから。完璧につかってますね、沼ですね。」
酒を酌み交わしながら、好きなことを語り合う。大人たちにとっても居心地のいい場所です。
夏休み明けのこの日、定期テストを終えた奥村さんの息子が学校から帰ってきました。中学2年生の有斐（あび）さんです。
■奥村さん
「給食食べてきた？」
■有斐さん
「食べてきた。きょう多かった。」
自宅は別の場所にありますが、学校から帰ってくるのは毎日この店です。
■奥村さん
「小学1年の時にオープンしたから、そっからずっと。」
■有斐さん
「家よりこっちにいる時間の方が長い。」
人が好きになった
■奥村さん
「その頃は一人で有斐くんをみていたから。その理由もあるんですよね、ここをオープンしたのは。帰ってくる場所で、ずっと仕事しながらみられる。」
有斐さんが1歳3か月の時に、奥村さんは妻を病気で亡くしました。
■奥村さん
「人づきあいとか苦手でした。有斐くんのお母さんが亡くなった時に変わりました、考え方が。人がすごく好きになって、自分がものすごくさみしがりだと気づいて、同時に人が好きだと発見できて。それもあって、1人でもお店できるかなと思って。」
■小学生
「ラムネ1つください。できた！飲むね。」
「おいしい？」
「めっちゃうまい。」
この店にいつも来る仲よし3人組の女の子たちです。そのうちの1人はこの日、日が暮れてからも店の前で遊んでいました。
■奥村さん
「そろそろ帰らないと。」
奥村さんが気にして声をかけます。
■奥村さん
「じゃあね。気をつけて。」
■小学生
「また、あした来るね。」
■奥村さん
「たまに、仕事遅くなるから子どもを預かっといてと言う人もいて、そういう時はここで遊ばせて。」
午後8時半ごろ、常連客がやって来ました。
■お客さん
「小笹のキョンキョンです。」
「改まって言うのやめて。」
息子が有斐さんと同級生で、店のオープン当初からの常連です。
■お客さん
「光っているなと思うと（来てしまう）。虫かってね。光っていたら飛んじゃうんですよね。入ってきちゃう。あれ、開いてるみたいな。ここに来たら、とりあえず店主の祐輔くんがいるし。一人じゃない。」
ある土曜日。開店してまもなく、やって来たのは小学生のきょうだいです。
■妹
「500円あるけん。これちょうど500円やない？ラムネ2本。」
いつも、決められたお小遣いを2人で分け合いながら駄菓子を選んでいるそうです。
■妹
Q.お兄ちゃん優しい？
「お金譲ったり、もう1人上のお姉ちゃんとけんかした時、止めようとしてくれる。一番しっかり者なの。」
■兄
「（妹は）結構わがままです。」
■妹
「それ言うなよ～。」
文句を言いながらも好きなお菓子を譲ってあげる妹思いなお兄さんです。
高校生になった子どもたち
夕方、店の前で待ち合わせをしている高校生の姿がありました。
■高校生
「学校終わってからここに来て、駄菓子買って、学校に遊びに行って、終わったらまたここで食べて、みたいなことをずっとやっていました。」
駄菓子を買いに来ていた小学生たちは今、高校3年生になり、来年の春には卒業を迎え、それぞれ新たな道へと旅立ちます。
■高校生
「地元残る？」
「残るよ、俺たぶん。」
「じゃあ、俺も残るけん。」
「残るでしょ？」
「みんな残る。」
「え、東京いかんの？」
「福岡です。」
「じゃあ、たぶん飲みにいけると思う。」
「ここで。」
■高校生
「幸せな時間だったと思います。自然とたまり場になって、みんなにこにこしていて、当時の私からしたら、めっちゃきらきらした場所だったから。」
■店主・奥村さん
「居場所ですよ、居場所。それぞれの居場所の一つにうちがなれているのなら、それはすごく幸せ。僕にとっても、ここはすごく大事な居場所です。」
世代を問わず愛され続ける「ポーポー軒」。その明かりは、きょうも訪れる人たちを温かく迎え入れています。
