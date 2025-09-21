日本のコンテンツビジネスの市場規模は3兆円を突破したといわれ、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など、政府は様々な分野を基幹産業として成長させようと意気込んでいる。しかし、懸念されるのが生成AIの進化である。クリエイターの仕事を奪うと言われるだけでなく、クリエイターが生み出したものを無断で使用、さらには悪用される可能性が指摘されている。

【問題提起】“声は商売道具。勝手に使うな”「NO MORE 無断生成AI」を訴える声優たちの姿

「幽☆遊☆白書」の蔵馬や、「新世紀エヴァンゲリオン」の碇シンジ役で知られる声優の緒方恵美氏は、生成AIの活用方法について警鐘を鳴らす。声優の声を無断で取り込み、作成された音声データが既にネット上で販売されているだけでなく、ディープフェイクの作成や犯罪に悪用されるなどの問題について、SNSやシンポジウムなどで発言を行っている。

声優の緒方恵美氏

世界に誇る日本の漫画、アニメ業界に生成AIが与える影響とは、いかなるものなのか。前回に引き続き、緒方氏に話を聞いた。【文・取材＝山内貴範】（全2回のうち第2回）

リスペクトなく声を使わないでほしい

――前回、緒方さんがおっしゃっていたのは、生成AIによって若手声優は技術研鑽の場がなくなり、ベテラン声優はその知名度を悪用され、声を犯罪に使われる懸念があるということでした。

緒方：声が犯罪に使われることは、声優の間でもっとも不安視されています。私の声を、私が知らない間に詐欺に使われていたら本当に恐ろしいですよ。国内はもちろんですが、海外でも。

世界中に日本のアニメ・声優ファンはいます。既に、私の声を使ってしゃべらせているサイトが海外にある。だからこそ、そうした犯罪が起きないよう、生成AIについては何らかの形で国に規制を行っていただきたいという思いが強いのです。

――ネット上には、声優の声を集めて作成された生成AIの音声データが販売され、それをファンが楽しむ目的で使っている例があります。「〇〇さんに歌わせてみた」とか、「〇〇さんにこんなセリフをしゃべらせてみた」という動画を作る文化ができあがってしまっています。

緒方：かつてCDが発売されたとき、高音質な音楽を簡単にコピーできてしまう懸念がありましたが、ジャケットには個人で楽しむ分には問題ないという文言があったと思います。生成AIも個人で楽しむ分には、もしかしたら、遊びとして許されるかもしれません。

しかし、それを誰でも見られるネットに上げるのは、個人の娯楽の範疇を超えていると思うのです。そのうえ、微々たるものであっても、収益が上がっているならもっと問題でしょう。絵もイラストも同じですね。ルールがなければ、オリジナルを作った人にリスペクトがない状態で使われ、収益に結びつけられてしまう。この状態はおかしいと思います。

最低でもサンプリングの証拠を残して

――生成AIに反対の声を上げている人たちに対し、「技術の進化を妨げている」と批判する声もあります。

緒方：私があるシンポジウムに出演したとき、技術系の方々が、生成AIの進化は重要であり、この分野の若手を育てるために積極的にデータを活用すべきだという趣旨の話をしていました。映画がテレビに市場を奪われていった例を挙げ、技術が進化していく過程で特定の職業がなくなるのは仕方がない、と話していた方もいました。

私はこう反論しました。「その言い分はわかりますが、私たちの業界も若手を育てる責務があります」「みなさんの業界を育てるために、リスペクトがなく無許可で声が使われ、仕事が奪われるのは看過できません」「リスペクトという意味では、最低でもサンプリングをしている証拠を残すなど、この人の声を使っているとわかるようにすべきだ」と。

生成AIを使っている、サンプリングを行っているという表示をするだけで、犯罪の抑止力になります。私もコンピューターの進化は素晴らしいと思うし、応援している部分はあります。ただし、生成AIの活用に関しては、何らかの決まりを法的にも制定してほしいと訴えています。

生成AIにセリフを読ませても私の表現ではない

――人と機械の学習は違うという意見がある一方で、生成AIも学習しているのだから同じだという意見があります。緒方さんはどう思いますか。

緒方：何をもって、同じと言われているのか……。例えば、私がとあるセリフをテストで2回しゃべり、本番で同じセリフをしゃべっても、まったく同じにはならない。好きな人を前に「好きです」という告白をあらかじめ口に出そうと思っても、実際には思っていた通りにしゃべれなかったりしませんか？

その場で目から入る情報、耳から入る情報を受け取り、心が動き、口から出たものが“言葉”なのです。そして、私たちは声優としてそういう芝居をするように努力してきました。心を伝えるためです。

音楽もCDの音源通りに演奏されるのがいいとは限らない。ライブ会場だからこそ伝わるものがあるし、歌手が初日と翌日で同じ曲を歌っても同じにはならない。時には声がかすれたりするかもしれない。でも、それがよかったりすることもあるわけです。イラストだって、同じ人が同じイメージの絵を何枚か描いても、それぞれ微妙にタッチに違いが出てきますよね。

機械が拾った私の音をもとに何かのセリフをしゃべらせても、私が演技したものは違う、と明言できます。だから、“生成AIにしゃべらせたもの”を“私の芝居として出される”ことはすごく嫌なのです。私の心が動いて、私の体を通して、口から出た言葉が私の芝居です。生成AIに声を読み込ませて、文字を読ませただけのものは、私の表現ではないのです。

「勝手に使ってほしくない」と言う権利がある

――緒方さんの声優としてのプライドが感じられます。

緒方：最近、生成AIを使って、お葬式で故人の映像に感謝の言葉をしゃべらせるサービスが出てきました。これは本人ではなく、誰かが作った言葉をしゃべらせているのです。感動する人もいるかもしれませんが、私は家族の声でこれを行いたいと思えない。「声が聞きたい」という理由だけで勝手にしゃべらせるのは私のエゴだと思うから。故人の意思を尊重したい。もちろん、実際それを本人から託されていたなら別ですが、凄い世の中になりました。

世の中には生成AIを活用したいと言う人もいるでしょう。しかし、「使ってほしくない」と訴える人のことを無視していいはずがありません。声でも、イラストでも、音楽でも、クリエイターには「勝手に使ってほしくない」と断る権利があります。これは仕組みとして整えてほしいと思っています。

少なくとも、本人が嫌だと思ったら使うべきではない。その線引きがないと、世の中が加速度的におかしなことになってしまう気がしてなりません。クリエイターがいろいろなものを削って手に入れたものを、断りもなく機械に取り込み、勝手に使う姿勢には問題があると考えています。その人の尊厳や、培ってきたことを冒涜していると思います。

クリエイターが技術を身に付け、お金にするのは大変だということはわかるはず。リスペクトの気持ちがあれば、無断で使うことはできないと思うんですよ。既に次々、他国では先行して、生成AIを規制する動きがあります。日本もクリエイターの権利に関する最低限のルールを、早く制定してほしいと思います。

コンテンツ大国ならクリエイターの権利を守るべき

――緒方さんが出演された作品を例に挙げても、日本のアニメは世界中にファンがいますね。日本は世界に誇るコンテンツ大国と言われているのに、政府も企業もクリエイターの権利を守ろうとしないのは疑問です。

緒方：よく、“クールジャパン”という言葉が使われます。アニメをこの国の誇りだと言ってくださるのであれば、もう少し私たちの権利を守ってほしいし、若手を育てる環境を守ってほしい。国にはインボイスなど、新人が育つ素地を阻むことを何度も重ねられてきましたが、生成AIの問題はこのまま放置されると本当に大変なことになります。

――しかし、国を見ているとAI、そして生成AIを推進する政治家ばかりです。人手不足や少子高齢化を理由に、なんでもかんでもAIに置きかえないといけないと主張する人もいます。過度に推進すると社会が壊れてしまうと訴える人は、少ないと感じます。

緒方：生成AIのメリットばかりが強調され、問題を引き起こす可能性を、実感としてわかっている人がそもそも少ないのだと思います。私もYouTubeの動画で勝手に声を使われたことで、怖いなと思いましたから。怖い目に遭わなければ想像がつかないし、まして一方の意見だけを推進したい方に、他方の気持ちは届きにくい。もちろんですが、AIは必要です。推進もしてほしい。でも同時に、私たちクリエイターの権利も大切にしてほしいのです。

――クリエイターの間でも、ベテランほど生成AIを推進したがる傾向がある、という意見があります。

緒方：失礼ですが、自分はこのまま逃げ切れると思っている人ほど、生成AIの問題なんてどうでもいいと思っているか、目先にあるご自身にとっての良いことだけを取れば良い、と思われがちなのではと思います。政治家のみなさんも、生成AIを放置すればお子さんがフェイク動画を作成されたりして、大変なことになる可能性だってあると思うのですが、そこまで考えが至らないのでしょうか。

声優業界で言えば、もしかすると私は逃げ切れるのかもしれませんが、若手や後輩が苦しむのは目に見えてわかっています。日本のアニメが大好き。エンターテイメント業界が好きです。だからこそAI業界とも良い形で共存できるよう、リスペクトを持ちつつ、持っていただきつつ、お互いの次世代も育ててゆけるよう、これからも生成AIの問題を訴え続けていこうと思っています。

第1回【本人が知らぬ間に「卑猥なセリフをしゃべらされる」ことも…声優「緒方恵美」が生成AIに警鐘を鳴らす理由 「若手を育成する場も、声優としての仕事も奪われかねない」】では、現在、生成AIが声優業界をいかに脅かしているかについて、またそれがどのような営業をよぼしつつあるのかについて、緒方さんに詳しく伺っています。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部