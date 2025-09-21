近年、急速に普及した生成AI。仕事の在り方、社会の仕組みを一変させる革新的な技術として期待が高まっており、政府はその利活用を推進している。その一方で、俳優、ミュージシャン、漫画家、アニメーターなど、クリエイターの間では生成AIの急速な普及に対し、懸念を示す人たちも少なくない。

【問題提起】“声は商売道具。勝手に使うな”「NO MORE 無断生成AI」を訴える声優たちの姿

特に、生成AIを問題視する声が高まっているのは声優業界である。既に、声優の声を無断で取り込み、作成された音声データがネット上で販売されている。それらを使ってフェイク動画を作成したり、犯罪に悪用されたりする可能性があるため、不安視する声も多い。危機意識を共有する声優は有志の会を結成、「NO MORE無断生成AI」という動画を作成して声明を発表した。

声優の緒方恵美氏

しかし、生成AIのもたらす悪影響に対する国民的な関心は高いとは言えず、問題意識が広がっているとは言い難い。こうした現状を重くみて、生成AIの問題点を訴えるべく、SNSやシンポジウムなどで発信を続ける声優がいる。「幽☆遊☆白書」の蔵馬や、「新世紀エヴァンゲリオン」の碇シンジ役で知られる声優の緒方恵美氏だ。

声優業界、そしてクリエイター全体にとって、生成AIの何が脅威となるのか。緒方氏に話を聞いた。【文・取材＝山内貴範】（全2回のうち第1回）

2000年ごろから技術は既にあった

――声優の皆さんの間では、生成AIについて危機感を持っている人は多いのでしょうか。

緒方：声優業界でも生成AIについて考えは人それぞれです。危機感を持っている方もいれば、問題点があまりわかっていない方もいたりと、様々ですね。ただ、声優業界は比較的声を上げやすい環境にあるので、「NO MORE無断生成AI」の活動が立ち上がったといえます。

私はミュージシャンや俳優のみなさんとも話をする機会がありますが、業界によって対応は異なっていると感じます。音楽業界は著作権を管理するJASRACがあるため対応が一歩進んでいますが、顔出しをする俳優の業界では、様々な事情があってあまり進んでいない印象です。

ハリウッドでは生成AIに反対する俳優のデモがあったので、問題点を理解している俳優もたくさんいます。でも日本では……。先日も、とある俳優さんと話していた時、「問題なのはみんなわかっているが、残念ながら業界的にまだ行動できる段階にないのだ」と。ただ、温度差こそあるものの、あらゆる業界で生成AIが問題になっているのは間違いありません。

――生成AIについて、緒方さんが疑問視するようになったのはいつ頃ですか。

緒方：現在の生成AIとは性質が違いますが、声のサンプリングについて関心を持ち始めたのは2000年頃です。声優には、アニメのアフレコ、洋画の吹き替え、ナレーションなどの多岐にわたる仕事があります。なかでも洋画の吹き替えに関しては、ハリウッド俳優の声をサンプリングし、感情を汲み取ったうえで日本語変換する技術が存在すると2000年頃には言われていました。

――そんなに早い時期からですか。

緒方：私も話を聞いて驚きましたが、関係者は「とてもお金がかかるので、今の段階では活用は現実的ではない」「日本では声優を使った方が安くできるので、吹き替えの仕事は当面なくならない」という話でした。ただ、少なくとも技術自体は当時からあったとすれば、いつか声優を介さない吹き替えが登場する時代が訪れるとは漠然と思っていました。

その意味で、2007年にボーカロイドの「初音ミク」が発売されたときは、ついに声がサンプリングされ、使われる時代が来たんだなと感じましたね。その後も、ある仕事で私の声をサンプリングし、自動でしゃべらせるBOTを作りたいという提案がありました。500パターンくらいの言葉を録音すると、私の声でなめらかに読み上げることができる。もちろんそれは、期間・使用用途限定の“お仕事”でしたが。

ただ、声優は今でこそ条件付きで仕事をしているけれど、そんな遠くないうちに仕事ではなく“勝手に声を使われる”ことが起こり得るのでは……という不安も強くありました。

一般の方が無断で声を使うようになった

――そして、今は緒方さんが心配していたことが現実になっています。

緒方：ここ1〜2年の間に、一般の方が声優の声をアニメなどから無断で拾って生成AIに学習させ、自由にしゃべらせることができるようになりました。私の声を使った動画がYouTubeに上がっているのを、ファンが教えてくれたこともあります。また、ある声優は、生成AIで卑猥なセリフをしゃべらせた動画が作成されていたそうです。

このように、声優本人がしゃべっていないセリフをしゃべらせた動画を作られる事例が、既にたくさんある。先日もブラッド・ピットさんの映像を使ったフェイク動画が作成され、巨額のお金を盗られる被害に遭った人がいましたが、顔出しの俳優さんは顔を、我々は声を犯罪に使われる可能性がある。そんなことが現実に起こり始めています。

――フェイク動画は世界的な問題になりつつあります。緒方さんの話を聞いていると、日本でも、重大な被害が出る前に何らかのルール作りが必要だと思います。

緒方：既に、国ごとに生成AIの使い方に関するルール作りが始まっています。韓国では、無断学習は完全にNGだそう。アメリカは州によって今は違いますが、統一した基準を作ろうと動き始めているそうです。ところが、日本は現時点で明確な法的な縛りがないんですよ。だから声優の有志で、ルール作りをしてほしいと経済産業省の方などにお目にかかって、話をしています。

新人の成長、技術研鑽の場が奪われる

――生成AIに新人の仕事が奪われ、新人の育成の場が奪われるという議論もあります。

緒方：私はそれを特に懸念しています。若い声優や俳優にとっては、モブなどの役や小規模のナレーションなども、経験値を高めるうえでとても重要な仕事です。経験を積んでいくことで、質の高い芝居ができるようになるわけですから。そういった仕事が生成AIで代替されてしまうと、新人がステップアップするための足掛かりをすべて奪われてしまいます。

アニメーターや漫画家、イラストレーターでも同じことが言えるのではないでしょうか。最初から画力があって上手い人もいると思いますが、小さなカットの仕事を経験して、伸びる人だっていますよね。そんな貴重な機会を生成AIに奪われてしまうと、職業自体の衰退につながりかねません。

既にインボイスが導入され、クリエイターの収入が減っている。卵時代の生活を支えるアルバイト代さえ。そんななかで、さらに生成AIによって技術を研鑽する場が奪われてしまっては、これから先、若手はどうやって学ぶのかという話になってしまう。

ナレーションを生成AIに任せる企業

――ライターの世界でも、生成AIに原稿を書かせているニュースサイトがあります。若手がやってきた小さな仕事を生成AIで代替する動きは、あらゆる業界でみられますね。

緒方：大手企業の方が話していたのですが、プロモーション映像などで使うナレーションは生成AIで充分という考えになりつつあるそうです。ある程度は致し方ない。温度感がない音声だけで良いというタイプの仕事も、あると思うから。

問題は、それが高じて、「演技も、音楽も、絵も、すべての芸術が生成AIでできるし、充分だ」と思う人が増えてくることです。現に、私たちに仕事を依頼するクライアント側に、そう思っている人たちがいるわけですから。

――私もIT系の経営者に取材すると、そのように考えている人に会います。

緒方：仕事ごとに要求される質の違いがわからない方が、極論に走りやすい傾向があるので……。例えば今、私自身は仕事がなくなったという実感はありません。アニメの声優は、今のところではありますが、生成AIが入り込む余地があまりないから。しかし、弊社で言えば、若手が担当するナレーションの仕事がなくなったという実感はかなり持っています。

実際、大手声優事務所の経営側スタッフの方と話していると、その点に問題意識を持っている人が多い。以前に比べて相当な数、仕事の減少が生まれつつある。繰り返しになりますが、若手が経験を積む場がなくなると、技能の継承ができなくなってしまう。これは、どのエンタメ業界の人たちも懸念していることだと思います。

第2回【「生成AIが私の声でセリフを読んでも、それは私の芝居ではありません」 声優「緒方恵美」が“声の無断使用”をクリエイターへの冒涜と訴える理由】では、なぜ生成AIによる声優の声の無断しようが許されないのかについて、そしてその根幹にある声優という仕事への思いについて緒方さんに伺います。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部