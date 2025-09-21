草双紙がはじまって以来のヒット

天明8年（1788）正月、日本橋通油町の耕書堂の店先に、朋誠堂喜三二作の黄表紙『文武二道万石通』が並んだ。源頼朝が重臣の畠山重忠に命じ、武士たちを文武に秀でた者と、どうにもならない「ぬらくら武士」に選り分けさせ、「ぬらくら」を改心させるという内容だった。ちなみに「万石通」とは、玄米と籾とを選り分けるための道具のことだ。

鎌倉時代の話だが、畠山重忠は梅八紋がついた裃を着ており、松平定信が置き換えられているとわかる。一方、ぬらくら武士としては、七曜紋がついた衣装を着ているのは田沼意次に違いなく、ほかにも元勘定奉行の松本秀持、元勘定組頭の土山宗次郎ら、田沼派の武士たちが描かれていた。

松平定信 （絹本着色松平定信像／Public domain／鎮国守国神社）

NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第35回「間違凧文武二道（まちがいだこぶんぶのふたみち）」（9月14日放送）では、早速『文武二道万石通』を読んだ松平定信（井上祐貴）は、「喜三二の神がわたしを穿ってくださったのか。しかも重忠になぞらえ」とご満悦だった。腹心の水野為長（園田祥太）が「取りようによっては、殿が心血を注いでやっている政を馬鹿にしておるとはいえませぬか？」と疑問を差しはさんでも、「黄表紙であるからおもしろくはせねばなるまい。肝要なるは蔦重大明神がそれがしを励ましてくれておるということ」と、感激しきりであった。

この『文武二道万石通』は売れに売れた。戯作者の滝沢馬琴は『近世物之本江戸作者部類』にこう書いている。「古今未曽有の大流行にて、早春より袋入にせられ、市中を売あるきたり。（中略）赤本の作ありてより以来、かばかり行われしものは前未聞の事也といふ」。つまり、かつてない大流行で、早春から袋入りにして草双紙売りが売り歩き、草双紙がはじまって以来、これほど売れた作品はない、というのだ。

「続編」でよりキツくなった定信風刺

いうまでもなく、蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）はこの書物を、定信による寛政の改革を風刺する目的で刊行した。ところが、『べらぼう』では、それがイマイチ伝わっていない状況が描かれた。それどころか、当の定信はよろこんでいる。これでは、むしろ定信の治世を応援するかたちになってしまう。

史実において『文武二道万石通』が売れたのは、厳格な寛政の改革に不満をもつ人が増えていたからだと思うが、なかには裏側を読めず、定信礼賛の書物と受けとった向きもあったのだろう。実際、続編を出すことができたのは、それほど辛辣な風刺であるとは受け取られず、見逃されたからだといえる。

結果として、天明9年（1789）の正月に耕書堂の店先に並んだ恋川春町作の黄表紙『鸚鵡返文武二道』は、定信の改革に対する風刺がよりきつくなっていた。「鸚鵡返」という言葉で『文武二道万石通』の続編であることが示されたこの書物は、ざっと以下のような内容だった。

平安時代の醍醐天皇の御代、世に華美や奢侈が横行していたので、天皇を補佐する菅秀才は源義経を起用し、人々に武芸を指南させる。ところが、みな牛若丸の千人斬りを真似して周囲に斬りかかったり、乗馬の訓練と称して女郎や男娼に馬乗りになったりと、やりたい放題。そこで秀才は自著『九官鳥の言葉』を教科書にして道徳を教えようとするが、本に書かれた「天下国家を治るは凧をあげるようなもの」という譬えが読み違えられ、みんながはじめたのは凧あげだった――。

むろん、菅秀才は定信のことで、『九官鳥の言葉』は、定信が教諭書として書いた『鸚鵡言』を茶化している。

大ヒットしたばかりに

この『鸚鵡返文武二道』もよく売れたという。滝沢馬琴が記した前出の『近世物之本江戸作者部類』には、「『万石通』の後編『鸚鵡返文武二道』いよいよますます行れて、こも亦大半紙摺りの袋入にせられて、二三月比まで市中売あるきたり」と書かれている。こちらも大評判になり、天明9年正月に刊行されたのち、2月、3月まで江戸で売り歩かれたというのだ。

2冊がヒットしたのは、文武奨励や質素倹約を強く訴える定信の治世に、息苦しさを感じる人が多かったからだと考えられる。だが、自身の政治をこうも露骨に揶揄され、その書物が大評判となれば、定信としては捨ておけない。この期におよんで強い態度に出る。第36回「鸚鵡のけりは鴨」（9月21日放送）では、町奉行所の与力や同心らが蔦重の耕書堂に押しかけ、これらの絶版を言い渡す。

そして、このことは時代が大きく転換する契機となった。教養ある武士作家たちが活躍した戯作や狂歌の黄金時代は、ここに終わりを告げる。

前出の定信の腹心、水野為長は隠密を使って世間の噂を集め、定信に渡していた。それらはのちに『よしの冊子』としてまとめられた。そこに記された噂のなかに、『文武二道万石通』と『鸚鵡返文武二道』に関するものもある。

命まで失った恋川春町

前者についての噂には、「朋誠堂喜三二が寛政元年（1789）3月ごろ、藩主の佐竹義和公に叱責された」というものがあった。喜三二の本職は出羽国久保田藩の江戸留守居役で、本名は平沢常富。さすがに松平定信を揶揄してはまずいとして、江戸留守居役を外して在国を命じられた、という内容だった。

また、後者についての噂には、この黄表紙は「駿河小島藩主の松平信義が書いたものだ」というものがあった。こちらの作者の恋川春町は小島藩に仕える武士で、筆名は藩邸が小石川春日町にあったことに由来する。だが、万が一、大名が定信を風刺または揶揄したとなれば大変な事態であり、春町としては、自分が書いた戯作のために藩主に迷惑がおよぶとなれば、家臣として立場がない。

結局、喜三二は佐竹公から、戯作の筆を折るように命じられたとされる。悲惨なのは春町で、寛政元年7月7日に死去した。主君に迷惑がおよぶのを避けるために、みずから命を絶った可能性が指摘されている。

田沼時代と正反対の、時代の息苦しさが伝わってくる。だが、武士が戯作から退場しても、まだ町人の作家はいた。『べらぼう』で古川雄大が演じる山東京伝は、北尾政演としては時代を代表する浮世絵師の一人で、山東京伝としても洒落本や黄表紙のヒット作を次々と出していた。

よくわかる「もとの濁りの田沼恋しき」の意味

さすがの蔦重も、御政道を正面から風刺して摘発される愚を、さらに重ねようとは思わなかった。そもそも、御政道をからかうだけの教養がある武士作家はもういない。そこで蔦重は京伝を起用し、寛政3年（1791）に『仕懸文庫』『青楼昼之世界錦之裏』『娼妓絹麓』という、洒落本三部作を刊行した。

いずれも吉原や深川などの遊里を題材にしているが、寛政の改革のご時世を鑑みて、浄瑠璃や歌舞伎で知られた人物を登場させ、舞台や時代設定も変えるなど、工夫を凝らしていた。そのうえ、教訓までつけ足して、ただの洒落本で終わらないように見せていた。

それでも、文武の基本に立ち返るように厳しく説く松平定信の治世においては、御政道とは関係なくても、洒落本だというだけで、公序良俗に反するとして排除された。実際、前年には洒落本の事実上の禁止令が出されていた。蔦重に御政道を風刺した「前科」があったことも影響しただろう。

結局、京伝は手鎖50日に処せられ、蔦重は財産半減の処分を受ける。

「白河の／清きに魚も／住みかねて／もとの濁りの／田沼恋しき」。一部の教科書にも載っているほどよく知られたこの狂歌は、いうまでもなく白河藩主の松平定信と、失脚した田沼意次を比較している。定信による出版統制を知るだけでも、この狂歌に込められた意味と、共感する人が多かった理由が、よく伝わるのではないだろうか。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部