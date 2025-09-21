女性3人組「Perfume」が今年いっぱいでグループ活動休止すると21日、グループのオフィシャルファンクラブサイトで発表した。午前7時にはグループのオフィシャルサイトでも報告した。

突然の発表に、X（旧ツイッター）では「Perfume」が国内トレンド1位に。海外トレンドも入るほどの反響。

ネットでは「え？？」「まじ？」「めちゃくちゃびっくり」「ショック…」「活動休止だと……？」「つら……」「なんか寂しいな」「まあ20年もよくやったよ」と驚きの声も多いが、「活動休止は寂しさもあるけど、それ以上に今まで3人で走り続けてくれたことへの感謝が大きいな〜」「解散じゃないし今後ゆっくりしたペースで活動していけばいいと思う」「全然前向きだし三人の人生が一番だからその選択に一ファンとして文句なんて一つもない」「そんな気はちょっとしたけどperfume再開楽しみに頑張ろ」「ここまで走り続けてきてくれたPerfumeに感謝しかない」「活動休止か寂しい」「どんな形でもPerfumeが存在する限り一生着いて行きます！」などと前向きなコメントに反応するコメントも多く見られている。

1999年の結成から走り続けてきた3人は「2026年からPerfumeを一度コールドスリープ（活動休止）します。」と説明。「今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため」「長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」とした。悲観的な言葉はなく、前向きな活動休止になる。