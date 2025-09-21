2025年9月16日、乃木坂46の久保史緒里が卒業を発表した。11月26日、27日の横浜アリーナでの卒業コンサートを最後に、9年間のアイドル活動に幕を下ろす。

「乃木坂46は、私の人生でした」――自身のブログでそう綴った久保は、ラジオパーソナリティを務める9月17日放送の『乃木坂46のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）にて「もともとは引退するつもりだった」という告白をしている。東北楽天ゴールデンイーグルスの大ファンであることから楽天の広報になろうとまで考えていたという久保が、芸能活動を続ける決意をしたのは、ラジオやドラマ、映画での手応えがあったからだという。

久保の卒業により、3期生は梅澤美波、伊藤理々杏、岩本蓮加、吉田綾乃クリスティーの4人となる。48,986人という史上最多の応募者から選ばれた12人の3期生たちは、加入から約5年間、誰一人欠けることなく活動を続けた異例の世代でもあった。そんな3期生の特徴は、グループ活動と並行して個々の俳優業を着実に積み重ねてきたことにある。

■山下美月 3期生の俳優業を語る上で外せないのが、2024年3月に卒業した山下美月だ。NHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』でヒロイン・岩倉舞（福原遥）の親友・久留美役での出演は、現役乃木坂46メンバーとして初めての朝ドラレギュラー出演という快挙だった。毎朝お茶の間に届けられる朝ドラへの出演は、乃木坂46が国民的な存在として認知される大きな転換点となった。

山下の強みは、その演技の振れ幅の大きさにある。明るく前向きなキャラクターから、“あざとい”役、そしてシリアスな役柄まで、与えられた役に応じて自在に演じ分ける。「元アイドル」という肩書きを脱ぎ捨て、一人の女優として確固たる地位を築きつつある。

■与田祐希 そして2025年2月に卒業したばかりの与田が、10月16日スタートの『死ぬまでバズってろ！！』（MBS）で主演を務める。髪を明るく染め、露出度の高い衣装で告発系インフルエンサーを演じる与田の姿は、『量産型リコ』（テレ東系）シリーズで見せていた癒し系のイメージを完全に覆すものだ。

「私自身も一つ殻を破って、タパ子の魅力を丁寧に演じたい」と意気込む与田。（※1）偶然撮影した飲酒轢き逃げ事故の動画がバズったことで、承認欲求の虜となっていく主人公・浅野加菜子（タパ子）は、まさにSNS時代を象徴するキャラクター。監督からも「意外性がありながらも役にピッタリ」と絶賛の声が上がっている。

与田は乃木坂在籍中、バラエティ番組『乃木坂工事中』（テレ東系）で“クレイジーだ”と散々いじられていたが、そうして発掘されたキャラクター性がのちの活躍につながっている好例だろう。

■梅澤美波 現在、乃木坂46の3代目キャプテンを務める梅澤美波も、グループを牽引しながら俳優業に挑戦している一人だ。2024年10月期に放送された『デスゲームで待ってる』（カンテレ）にヒロイン役で出演。8月29日に公開された映画『九龍ジェネリックロマンス』では、吉岡里帆演じる主人公・鯨井令子の親友・楊明を演じ、5年ぶりの映画出演を果たした。

ことあるたびに「全ての活動がまずは乃木坂46のため」と語る梅澤。キャプテンとしての責任を全うしながら着実にキャリアを積み重ねる姿は、後輩たちにとっても大きな指標となっているだろう。

■岩本蓮加 そして忘れてはならないのが、3期生最年少の岩本蓮加だ。2024年7月には『そんな家族なら捨てちゃえば？』（カンテレ）で竹財輝之助とW主演を果たし、複雑な家庭環境で育つ高校生を繊細に演じた。さらに10月スタートの『ふたりエスケープ』（テレビ大阪）では、同じ乃木坂46の冨里奈央とW主演。無職でゲーム好きの「先輩」役という、これまでのアイドルイメージとは異なるコメディタッチの役柄に挑戦している。

12歳で乃木坂46に加入し、グループ史上最年少メンバーとして注目を集めた岩本も今や21歳。アイドルとしてだけでなく、一人の女優として成長していく姿が見える。

■久保史緒里 そして久保史緒里。NHK大河ドラマ『どうする家康』への出演、映画『ネムルバカ』『誰よりもつよく抱きしめて』での主演、そして現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』での人気歌手・白鳥玉恵役。久保の俳優としてのキャリアは、3期生の中でも特に多彩だ。ヨーロッパ企画や劇団☆新感線への参加など、映像だけでなく舞台でも存在感を示してきた。

「自分がやりたいこと、経験したいこと、今まではそれが『乃木坂46』という存在があった上でしか考えられなかった」と卒業ブログで綴った久保。（※2）そこで見つけた俳優業という“やりたいこと”で輝く姿をこれからも見せ続けてくれることは、応援し続けてきたファンにとっても喜ばしいことだと言えるだろう。

ただし、彼女が乃木坂46に与えたものは俳優業での成功だけではない。ラジオ『乃木坂46のオールナイトニッポン』でのパーソナリティ、ラジオイベントの開催、そして「乃木坂46を好きすぎる」という純粋な愛情。それらすべてが、グループの魅力を外部に伝える大きな力となってきた。乃木坂46での活動を通して“やりたいこと”を見つけて、卒業していくことが先輩らの歩んできた道のりだとしたら、久保はまさしく“乃木坂らしい”アイドルだったと言える。

振り返れば、白石麻衣、西野七瀬、生田絵梨花、松村沙友理、齋藤飛鳥……歴代の卒業生たちが築いてきた女優としての道。その系譜に、3期生たちは確実に新たな1ページを加えている。4期生や5期生も続々とドラマ出演を果たしている。先輩たちが切り拓いた道は、確実に後輩たちへと引き継がれているのだ。

久保史緒里の卒業は確かに寂しい。だが、彼女が「乃木坂46は、私の人生でした」と言い切れるほどの充実した9年間を過ごし、今また新たな挑戦へと向かっていく姿は、残されたメンバーたちにとっても、ファンにとっても、大きな希望となるはずだ。

