今日9月21日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに遠藤憲一、あのが登場！

番組初登場の遠藤は「SixTONESのことは知ってますよ」と当然のように言うものの、メンバーの顔と名前が一致しないのか、「今日は皆さんの名前は言わないですけど(笑)」とおちゃめにごまかして笑いを誘う。一方、特番以来2度目の登場となるあのちゃんは「前回楽しかったです、印象が良くなった」とSixTONESに心を開いたかと思いきや、メンバーの中で友達になれそうなのは？と聞かれると、「友達ってなると話は別」とあっさりシャッターを下ろしてしまう…。

一筋縄ではいかないクセ者・遠藤とあのちゃんが、SixTONESを相手に大暴れ！実はマブダチ!? 遠藤＆あのちゃんの意外な関係にスタジオ大爆笑。今夜もハチャメチャな1時間！

◆「意味ない眼鏡、外しちゃえ！」あのちゃんのドS行動に遠藤憲一もタジタジ!?

最初のゲームは、ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズ。答えがひらめいたらレッドカーペットを進んでダジャレをスピーチ。2問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの小籠包セットをゲット。最後まで残った1人はご褒美なし。進行役は、落語家スタイルの森本慎太郎ならぬ六石亭慎太郎。景気づけに六石亭流「なぞかけ」を披露。負けじと遠藤も用意してきたダジャレで対抗し、ウォームアップは万全!?

最初の問題VTRが流れると、今まで一度も勝ち抜けしたことがないジェシーが「俺、行っていい？」といち早く答えをひらめき、一同騒然！しかしその先に、京本大我、あのちゃんとの激しい早押しバトルが待っていて…。ジェシー念願の初勝利なるか!?

一方の遠藤は問題VTRを食い入るように見るものの、「まったく分からない！」と大苦戦。するとあのちゃんが「意味ない眼鏡、外しちゃえ！」と遠藤の眼鏡を奪取、見えない遠藤は大慌てに…！実は仲良しの遠藤とあのちゃん、2人のやりとりにスタジオは大笑い！

さらに、「酢豚を持ちながらテニス」「ジャンプしながら鯛を食べる人」「まな板がなくて泣きだす女性」などなど難問が続々。遠藤がまさかの土下座!? MC森本が答えを誤爆!? 意地とプライドを懸けたダジャレ対決は大波乱！勝負の行方は…？問題VTRには、蛙亭、ちゅうえい（流れ星☆）、長谷川雅紀（錦鯉）、タイムマシーン3号、さらに、モノマネ軍団のホリ、むらせ、ラパルフェ都留も登場！

◆「こんなにムキになったの久々だよ」遠藤憲一が完全燃焼!?

後半は、踊って数える脳トレ系リズムゲーム「マツケンナンバー」。全員でマツケンサンバの曲にあわせて踊りながら、紛らわしいモノの数を数えるクイズに挑戦。自分の胸元に書かれている数字が正解だと思ったら、最後の「オレ！」のタイミングで前に出てポーズ！不正解だった場合は、仲間の誰かにビリビリ電流のお仕置きが…。ご褒美の絶品ラーメンを目指して、みんなで力を合わせて3問連続正解にチャレンジ。

進行役は、番組初参加の狩野英孝。先日、他局の歌番組での一幕が話題になった狩野と郄地優吾は「郄地くん、お世話になりました」「ありがとうございました」とお互いペコペコ。狩野は「出しゃばってしまって、ファンの人に怒られるのかなと思いきや…」SixTONESファンの意外な反応に感激!? 今回はその恩返しも込めて、狩野が自称・7人目のSixTONESとしてみんなの挑戦を全力サポート。

一方遠藤は、実はこのゲームに参加したくて今回はノー番宣での出演。大好きな「マツケンナンバー」を目いっぱい楽しもうとするが…想定外の事態に遭い「ちょっと待てよ！なんだよこれ！」と大絶叫！さらに、前代未聞のチャンスタイムが発動？狩野が再びファンに謝罪!? 異常事態連発の中、かつてない団結力を発揮して初のゲームクリアなるか…？

遠藤も「こんなにムキになったの久々だよ」と完全燃焼！あのちゃんも「チョー楽しかった！」と笑顔がはじける！

◆番組HP：https://www.ntv.co.jp/sixtones/

◆公式X：@GoldenSixTONES

◆公式Instagram：@goldensixtones

◆公式TikTok：@goldensixtones

公式ハッシュタグ：#GOスト