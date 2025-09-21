シーライオン7のフロントビュー（鹿児島・薩摩半島南端の山川地熱発電所にて筆者撮影）

（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）

販売拠点を増やして日本で強気の姿勢を崩さないBYD

2023年1月に中国企業として初めて日本の乗用車市場への進出を果たしたものの、苦戦が続いているBYDオート（以下BYD）。

今年（2025年）1〜8月の販売台数は2175台。前年の同じ期間と比べると35.1％の大幅増だが、全国にディーラーを42拠点開設し、さらに20拠点を準備中という大きな投資に見合うリターンを得るにはほど遠いスコアだ。BYDと同様BEV（バッテリー式電気自動車）専売のテスラは推定6500台を売っているので、せめてその半分くらいは売りたかったところだろう。

それでもBYDは新商品を毎年投入することを表明するなど、今のところ攻めの構えを崩していない。実際、BYDの車種展開は日本での販売が難しいBEVを柱としていることを考慮すると相当に挑戦的といえる。

2023年にコンパクトクロスオーバーの「ATTO3」、2024年にコンパクトハッチバックの「ドルフィン」、Dセグメントミッドサイズの「シール」、そして今年はDセグメントクロスオーバーの「シーライオン7」を発売し、現在4モデル体制となっている。

さらに来年には非BEVのPHEV（プラグインハイブリッドカー）を日本に初投入し、間に合えば同年に軽自動車規格のBEVをリリースする見通しだ。BYDオートジャパンの東福寺厚樹社長は「本国のBYDは諦めの悪い企業という印象」と語っていたが、それを裏付けるような強気の姿勢である。

今夏、そんなBYDの現時点での最新商品であるシーライオン7を長距離ロードテストしてみたので、インプレッションと今後の展望についての考察をお届けしたい。

シーライオン7（山口県の角島大橋、筆者撮影）

BYDの世界戦略車「シーライオン7」の大きな特徴

シーライオン7のモデル概要について簡単に触れておこう。BYDが世界戦略車として開発したミッドサイズクラスの電動クロスオーバーで、車体サイズは全長4830mm×全幅1925mm×全高1620mmと大柄。車名に「7」とあるが、定員7名ではなく2列シート構成の5人乗りだ。

シーライオン7のサイドビュー。全高1620mmはミッドサイズクロスオーバーの中ではかなり低いほう。クーペSUVなどと呼ばれるフォルムである（筆者撮影）

シーライオン7のリアビュー（山口・下関北方にて響灘をバックに筆者撮影）

パワートレインは2種類でRWD（後輪駆動）が最高出力230kW（312馬力）の電気モーター1基をリアアクスルに搭載。AWD（4輪駆動）はそれに加えてフロントアクスルにも160kW（217馬力）の電気モーターを備える。

バッテリーパックはユーザブル（使用可能）容量82.56kWhで、セルは長い板状のBYD内製リン酸鉄リチウムイオン電池「ブレードバッテリー」。定格電圧3.2Vのセルを172個直列つなぎすることで総電圧は一般的な350〜400Vを大幅に超える550Vを得ている。俗に言う「800Vアーキテクチャ」という高電圧型である。

装備はカーナビ＆コネクティビティ、「ヴィーガンレザー」と称するポリウレタン系合成皮革のトリム、固定式グラストップ、インテリアイルミネーションなどが豊富。RWDとAWDの間に駆動系以外の装備差はない。

シーライオン7の前席。シートやドアトリムなどの素材はヴィーガンレザーと称する非生物系マテリアル（筆者撮影）

天井にはサンシェード付きグラストップが備わる。開閉はできないが開口面積は大きい（筆者撮影）

テスト車は312馬力のRWD。ルートは東京─鹿児島の周遊で、総走行距離は4583.3km。コンディションは猛暑の晴天から洪水を伴う豪雨、台風など、実にバリエーション豊かだった。

まずシーライオン7のおおまかな所感を箇条書きにしてみよう。

＼こ戦略車ではあるが中国のユーザーがいかにも好きそうな派手なインテリアイルミネーションが装備されるなど、作りたいように作ったという印象

動力性能は出力の低いRWDでも十分以上に満足できる水準だった。1名乗車時の0─100km／h（メーター読み102km／h）加速のGPS計測値はメーカー公称値をやや上回る6.5秒

Ａ狃沈、ライドフィールは同クラスのセダンモデル、シールと大きく異なり、応答性より車両安定性と高速直進性を重視したSUVライクなもの

す皺拘超を含め充電パフォーマンスは良好で、バラつきもほとんどなく安定していた

ダ貼誉、乗り心地はかなり作り込まれており、快適。車内は広大でスペース的には申し分ないが、後席の着座位置が低く、背が低い乗員にとっては閉所感が強め

Ρ薪昌抉腑轡好謄爐麓儺佑瓩甘く、対面通行の高規格幹線道路などシステムが苦手とする環境ではストレスを覚える

シーライオン7（日本初の本格的なロケット発射場、内之浦宇宙空間観測所のパラボラアンテナをバックに筆者撮影）

悪天候も苦にならない安定性と優れた充電受け入れ性

ではレビューに入っていこう。シーライオン7はフェイスがセダンのシールと似ているため、シールのクロスオーバーのようなものと予想していたが、実際のドライブフィールはスポーツセダン然としたシールと大きく異なり、柔らかな乗り心地とおっとりとした動きが特徴。車内は広く、静粛性もハイレベル。まさにザ・クロスオーバーという感じのクルマだった。

フロントマスクはセダンモデルのシールとデザインの共通性が高い（筆者撮影）

車体側面にはBYD DESIGNのロゴ。デザインディレクターは欧州プレミアムカーも手がけたヴォルフガング・エッガー氏（筆者撮影）

テールランプは細密なテクスチャーを持つ。内外装とも細部にわたって入念にデザインされているという印象だった（筆者撮影）

今回のロードテストでは頻々と悪天候に見舞われ、がけ崩れによる幹線道通行止めによる広域迂回、線状降水帯突破、弱い台風が襲来する中のドライブなど、BEVの苦手とする悪コンディションが実に多かった。

だが、ひたすら安定性重視で外乱に強いというシーライオン7のチューニングはそんな逆境においては実に好都合で、外界の悪天候を涼し気に見ながら大船に乗った気でドライブをすることができるのは、何となしに気分の良いものだった。

好天時はどうかというと、スポーツセダン然としていたシールのような機敏さとは無縁で、クルマの動きを積極的に制御して楽しむというタイプのクルマではない。ステアリングインフォメーションもシールに比べると希薄だ。

だが、安定性自体は予想よりずっと良く、往路に箱根新道を走っていたとき、中腹から上の急カーブの連続を大して意識することもなく過ぎ、箱根峠に着いた時に「え、もう？」とちょっと驚いた。高速クルーズも得意で、新東名を最も速い流れに乗って走った時の直進性の良さは光るものを感じた。

新東名浜松サービスエリアで充電中（筆者撮影）

そんな走行感を補強するのが充電パフォーマンスの安定性の高さだ。充電時の気温は最低が24度、最高が38度だったが、その範囲においては充電器のほうが猛暑で音を上げないかぎり、時間当たりの充電電力量はほぼ一定に保たれた。

充電速度は日本のCHAdeMO急速充電器の中でも特にハイパワーな最大電流350アンペアの充電器を使用する場合は日産「アリアB9」に負けるが、すっかりメジャーになった最大電流200アンペアの充電器を使う場合は充電電圧の高さを追い風に大半のBEVを上回った。

この充電の速さと安定性の両立は「ここで充電すれば300kmは走れる」といった読みがやりやすくなるという点で、BEVで長距離ドライブをするに当たって大変ありがたかった。

山口日産新下関店で充電中。シーライオンは充電電圧が高いため、200A充電器使用の場合で30分の投入電力量は多くの競合より15%ほど多い42kWh弱に達する（筆者撮影）

電費（電力量消費率：エンジン車の燃費に相当）は2.2トンという重量級モデルゆえ、コンパクトBEVに比べると劣る。猛暑下の電費は流れの良い一般道で7km／kWh台、高速道路が6km／kWh台、新東名の優速巡航が5km／kWh前後という感じである。テスラのように高効率で走るというわけではなく、大容量バッテリーと良好な充電受け入れ性で強引に航続性能を稼いでいるという印象だった。

だが、むやみに消費電力量が多いという感じでもなかった。それを実感したのは往路、九州豪雨の余波で中国自動車道が通行止め、関門トンネルが時速約800mという破滅的渋滞という状況の真っただ中に飛び込んだ時だ。いかにも裏道を熟知しているという迷いのない動きの地元車に追随することで10km以上に及ぶ車列のうちかなりをスルーできたが、そこからも5分に1度くらいしか進まない。

並んだ時の充電率は21％。もしエアコンが電気を食って残量不足になったら脱落してどこかで充電しようと考えていたが、ほんの数km走るのに5時間あまりを費やしてトンネルの料金所をようやく通過したとき、バッテリーはまだ16％を残していた。消費電力量の推定値は4kWh台。1時間に1kWh以下というのはかなりの好スコアで、BYDの熱交換システムが有効に機能した形となった。

島根県益田市の海岸線にて。ロードホールディングは着実、操縦性は鷹揚という特性は長旅への適合性が高かった（筆者撮影）

弱点はADAS（運転支援システム）の判定・制御

車内はドルフィン、シールなど既出のモデルと雰囲気が異なり、アンビエントライトを積極的に見せるという今どきの中国車の趣向が色濃く出ている。最も目立っていたのは助手席のダッシュボードで、淡い光が色調を変えながらさざ波のように明滅する。

アンビエントライトは常時点灯しているが、目立つのは夜間。助手席側ダッシュボード上のライトは光が揺れ動く（筆者撮影）

バブル時代に流行った屋内の調度品にファントムライトというものがあった。光ファイバーを束ね、断面で花や蝶のような形を作り、それをさまざまな色に光らせるというものだが、そんなものが昔あったなあと懐かしくなるような演出だった。

インテリア全体はヴィーガンレザーというタッチの良い合成皮革が広範囲に使われ、大変快適。グラストップはシールのような高断熱タイプではなく、暑い時は可動式シェードを閉めて対応するというものだったが、開ければ当然採光性も素晴らしい。標準装備のオーディオのブランドは欧州車で時々見かけるディナウディオ。そのサウンドもそこそこご機嫌なものだった。

シーライオン7はRWDが税込495万円、AWDが同572万円と、BEVとしては低価格だが絶対的には高価格帯のモデルと言える。顧客を満足させようという意思が動的質感だけでなく、車内デザインや装備の仕様策定からも伝わってくるようだった。

ダッシュボードまわり。古典的な造形の中にデジタルデバイスを上手く融合させているという印象だった（筆者撮影）

ダッシュボード中央の15.6インチ大型ディスプレイ。縦位置、横位置を自由に切り替え可能。2画面表示にも対応している（筆者撮影）

インフォメーションディスプレイを横位置にした状態（筆者撮影）

弱点もいろいろある。格納式ドアハンドルの開閉スイッチをはじめ、先進装備の操作に対する反応がいまひとつ良くない、車両設定の詳細が不明瞭（例：窓を半開にしたときに時間が経つと勝手に閉まるのを解消しようとしたがなかなかできなかった）、1カ月の通信量2GBを使い果たすとナビの地図が不明瞭になり、スマホのテザリングかCarPlay、AndroidAutoを使う必要がある、後席のヒップポイントが低すぎ、頭上空間の余裕が過剰に大きい半面後席からの眺望は平凡……。

後席はスペース的には広大。ただしヒップポイントが低く、身長の低いパセンジャーだと眺望はそれほど良くない（筆者撮影）

荷室はそれほど広いわけではないが、海外旅行用の大型トランクを簡単に縦積みできる（筆者撮影）

これらの弱点はBEVとしての基本性能や楽しい演出など他の部分の満足度で十分に補われる程度のものだが、いただけなかったのはADAS（運転支援システム）である。

今日のADASはあくまで運転補助で、レーンキープについては精度もアテにならない。これはBYDに限らず多くのクルマに言えることで、それぞれ苦手項目があるのが常だ。

シーライオン7のADASのまずさが気になった理由は、車線キープの判断が悪いときにステアリングを修正すると、車線キープが一時ストップしてしまうことだった。その後短時間で制御が復活するため、手応え、進路ともカクカクとしたものになってしまうのだ。

一定以上の操作が入るとシステムがキャンセルされるというオーバーライドは飛行機の自動操縦に似た思想だが、進路が飛行機とは比べ物にならないほど複雑で手動での修正もしょっちゅうというクルマには合わない。人間の操作を受け入れつつシステムは継続的に判定、制御を続けるという調和型のプログラムにしてほしいところだ。

ちなみにシールではまったく気にならなかったので、作れないというわけではない。やろうと思えばオンラインアップデートですぐ修正できるだろう。

シフトスイッチまわり。物理スイッチを多く残している点がテスラと異なる（筆者撮影）

0％→100％の充電サイクル「4500回」耐久は本当か

このようにシーライオン7は弱点もあるものの、動的質感の作り込みをはじめクルマとしてのまとまりは大変良いものだった。

競合モデルとしては日産アリア、フォルクスワーゲン「ID.4」、ヒョンデ「アイオニック5」、テスラ「モデルY」などが挙がるが、ことコストパフォーマンスに関しては圧倒的なものがあった。

BYDは中国企業だが、実際に開発を行っているのは世界から招聘したエキスパートエンジニアを交えた多国籍チーム。CAE（コンピュータ支援設計）にAI（人工知能）も加わった今日においては、それで十分に高性能車を設計できるということを示した格好である。

これほどまでに商品力を上げたクルマを投入しているにもかかわらず、なぜBYDはブレイクできないのだろうか。

新参入ブランドにとって壁となるのは、第1に商品が魅力的であること。これがなければそもそも成功など望めない。だが、それだけで消費者が受け入れるほど甘くはない。

第2は耐久品質や安全性の証明。ただでさえBEVはその疑念の払拭に四苦八苦しているが、BYDは工業製品のイメージが決して高くない中国車ということで、その分さらにハードルが高い。

第3は修理などに迅速に対応してもらえるサービス。第4はそれらが揃って初めて高まるリセールバリュー。そして最後は中国という共産党専制国家に抱くマイナスイメージといったところである。

このうち第5は一企業がどうこうできる問題ではないので置いておくとして、まず第1についてはシーライオン7は十分にクリアしていると言える。長所短所はいろいろだが、少なくとも性能面や動的質感でシーライオン7を上回る同クラスのモデルはほとんどない。仮にこれをトヨタ自動車が出していたら喜んで買う顧客が続出するであろうレベルだ。

問題は第2から後だ。リン酸鉄リチウムイオン電池は正極の組成が強固で熱安定性にも優れるという特性を持っており、他の方式に比べて原理的に耐久性が高い。BYDはブレードバッテリーの容量が70％まで低下するのに要する0％→100％充電サイクルは4500回と喧伝している。

もしそれが本当ならシーライオン7の100％→0％の走行距離を500kmと少し辛めに見積もっても実に225万km相当。回生ブレーキによる充電を含めても200万kmは超える数値だ。

だが、重要なのは理論や謳い文句ではなく実際の使用でどうかということ。これは過酷な環境、使用条件で長期にわたって使い続けることでしか証明できない。

方法のひとつに走行距離が一般車よりはるかに多いタクシーで実証するという手がある。つい最近、筆者は東京東部の自宅近くのガソリンスタンドで黒のシーライオン7の個人タクシーを見かけた。これは面白いモデルケースのひとつになる。

シーライオン7（固体燃料ロケット「ミュー3S」の展示モックアップをバックに筆者撮影）

「軽BEV」の発売は信頼度を高めるキラーコンテンツになる

3番目は前置きで書いたようにBYDが懸命にディーラー網を拡張中。2025年までに全国100拠点という当初の目標達成は難しい状況だが、各都道府県にディーラーができるのも遠い未来のことではないだろう。

数以上に重要なのはディーラーの質だ。筆者が長期滞在した郷里鹿児島はフォルクスワーゲン、アウディ、BMWミニ、ジャガー・ランドローバーなどの正規ディーラーを展開するフィデルという企業傘下のナカムラ自動車がBYDディーラーを運営している。

昨年シールのロードテスト中に分からない事象が発生したのでそこを訪れたところ、対応した技術担当者の知識量の豊富さ、問題抽出・解決能力の高さに驚いた。聞けばそういう人材を広域からヘッドハントしてBYDディーラーを組織したのだという。

その販売力のなせるワザか、鹿児島ではBYD車を結構見かける。産業道路という海岸近くの道路で信号待ちの時、テスト車と同じ白いボディカラーのシーライオン7が隣の車線に並んだ。筆者はこれまでBYD車を延べ1万5000kmほどロードテストしているが、まったく同型のクルマと接近遭遇したのは初めてだった。地域での営業力が強く、サービスの質も高いディーラーができれば、まったく売れないというわけではないのだ。

日本参入から3年目ということもあって、ロードテストをしているとBYD車を見かける機会が少しずつ増えているが、濃度には地域差がかなりある。遭遇率が圧倒的に高いのは九州で、今回のテスト中も鹿児島に限らずちょこちょこ見かけた。次いで関東、東海。東北、山陰ではまだ1台も出会っていない。

鹿児島では日産ディーラーに充電しに行った時、品川ナンバーのシールが店頭に停まっているのに遭遇した。BYD車の累計販売台数は今年7月にようやく5000台を超えたところで、絶対的な台数は極めて少ないが、それでもまったく見ることのないブランドではなくなりはじめているのも確かだ。

充電のために鹿児島日産宇宿店を訪れるとBYDシール（手前）が停まっていた。累計販売台数の増加とともに遭遇する機会も少しずつ増えている（筆者撮影）

BYDにとって信用度を高めるキラーコンテンツになり得るのは、早ければ来年に発売される軽自動車だ。一般的には軽自動車はブランドイメージを高めるのにはあまり貢献しないが、BYDの場合は少々事情が異なる。

今のBEVのリセールバリューの低さを押して500万円級のモデルに手が出る顧客は限られているが、軽BEVならお試しのためのハードルはぐっと下がる。BYD車の商品性の喧伝や耐久性を証明するための商材として大いに使えるのは間違いないだろう。あくまでそれで高評価を得られればの話だが。

自動車産業の強い日本はただでさえ海外メーカーにとっては難攻不落の市場。その日本におけるBYDのビジネスはこれからも試行錯誤が当面続くと考えられる。後に続こうとしている吉利自動車もまた難しさは百も承知で、BYDの方策の成否を静かに見ていることだろう。

果たして中国勢が日本で本格的に権勢を拡大できる日は来るか。

島根県浜田市の折居海岸にて。シーライオン7のフォルムは大変均整の取れたものだった（筆者撮影）

