110円だってぇぇぇええ！？【セリア】即買い推奨♡「激かわキャラポーチ」

大人もキャラポーチを持って気分を上げたい！ そんな時は【セリア】に行ってみて。セリアには、大人の心をキュンとときめかせてくれるような「激かわキャラポーチ」がラインナップ。しかもすべてプチプラで買えるんです。 品薄のものもあるようなので、見つけたら即買い推奨です。

ほっこりハローキティのフラットポーチ

【セリア】「ミニフラットポーチ KT newスタンダード」\110（税込）

どこか懐かしさを感じる絵柄の、キティのフラットポーチ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「大きさは約14cm × 12cmで、ほぼ真四角の少し大きめなミニポーチ」とのこと。透けない素材なので、見せたくない小物を入れるのに重宝しそうです。裏面の自転車に乗ったキティの絵柄にもほっこり。

ペンケースにピッタリ！ クロミのフラットポーチ

【セリア】「スリムポーチ KU ベーシック」\110（税込）

黒地に紫が入ることで、クロミのちょっぴりダークな可愛さを見事に表現しているポーチ。夜空を仲間と飛び回っている小悪魔的なクロミに、大人もときめきそうです。レポーターとも*さんによると「大きさは約20cm × 10cm」とのことで、ペンケースにピッタリのサイズ感です。

ポップでにぎやかなエンジェルブルーのフラットポーチ

【セリア】「AEGEL BLUE フラットポーチ」\110（税込）

サイズが約17cm × 25cmの【ANGEL BLUE（エンジェルブルー）】のフラットポーチ。さまざまな字体のロゴがにぎやかで元気をもらえそう。大き目サイズなので、旅行荷物の仕分けなどさまざまな使い道がありそうです。半透明で中身が見えにくいのも嬉しいポイント。ピンクとブルーの2色展開です。

星とラメのキラキラがナカムラくんにマッチ

【セリア】「AB&DL PVCラメフラットポーチ」\110（税込）

4色のナカムラくんが並んだキュートなポーチ。星とラメのきらめきが素敵です。サイズは10cm × 14.5cmと小ぶりで使いやすそう。クリア素材のため中身が見やすく、鍵などの迷子防止に活躍するはず。レポーターとも*さんによると「品薄なので、見つけたら即買いがオススメです」とのこと。他に【DAISY LOVERS（デイジーラヴァーズ）】の柄もラインナップ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H