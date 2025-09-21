３歳牡馬「三冠」の最終戦、ＧＩ菊花賞（10月26日／京都・芝3000ｍ）のステップレースとなるＧII神戸新聞杯（阪神・芝2400ｍ）が９月21日に行なわれる。

過去の勝ち馬を見てみると、ここ10年だけでもメイショウタバル、ジャスティンパレス、コントレイル、サートゥルナーリア、ワグネリアン、レイデオロ、サトノダイヤモンドと、ＧＩ馬や、のちのＧＩ馬の名前がズラリ。それゆえ、堅い一戦といった印象が強いが、決してそんなことはない。

１番人気は４勝を挙げているものの、あとは２着が１回あるだけで、それ以外は馬券圏外に沈んでいる。一方で、伏兵の台頭が頻繁に見られ、３連単ではしばしば好配当が生まれている。2022年には、５番人気のジャスティンパレスが勝利し、２着に12番人気のヤマニンゼスト、３着に４番人気にボルドグフーシュが入って、45万円超えの高額配当が飛び出している。

そうした状況のなか、日刊スポーツの太田尚樹記者がレースの傾向についてこう語る。

「神戸新聞杯はＧＩ日本ダービー（東京・芝2400ｍ）組が強く、前走がダービーだった馬が2016年〜2023年まで８連勝。昨年の勝ち馬メイショウタバルにしても、前走はＧＩ皐月賞（中山・芝2000ｍ）になっていますが、本来はダービーに出走予定でした（枠順発表後、出走取消）。

今年もダービー３着のショウヘイ（牡３歳）、５着エリキング（牡３歳）、８着ジョバンニ（牡３歳）が出走予定。どれも人気が予想されますが、無視することはできません」

ただし、ダービー上位馬が断然、というわけではない。2021年にはダービー馬のシャフリヤール（１番人気）が不良馬場に苦しんで４着。2023年にもダービー３着のハーツコンチェルト（１番人気）が５着と、人気を裏切っている。

「ですから、伏兵馬の出番も十分にあると思います」と太田記者。続けて、こんな見解を示す。

「直近の神戸新聞杯で、前走ダービー組以外での波乱の立役者を見てみると、2021年に８番人気で３着となったモンテディオ、2022年に12番人気で２着に突っ込んできたヤマニンゼスト、2023年に10番人気で２着と好走したサヴォーナがいます。

それぞれの前走は、モンテディオが札幌の芝2600ｍ戦、ヤマニンゼストが札幌の芝2000ｍ戦、サヴォーナが福島の芝2600ｍ戦。タフさや持久力を持ち合わせた馬が好配当を生み出しやすい傾向があるように感じます」

そこで太田記者は、ボンドロア（牡３歳）を今年の波乱の使者候補に挙げた。



神戸新聞杯での一発が期待されるボンドロア photo by Sankei Visual



「前走で１勝クラスの北辰特別（８月31日／札幌・芝2600ｍ）に出走。その勝ちっぷりが優秀でした。

それまでは"逃げてこそ"の戦績でしたが、前走では好位からメンバー最速の上がりを繰り出して、後続に３馬身差をつける圧勝。管理する松永幹夫調教師も、『（前走では）折り合うこともできたし、（神戸新聞杯でも）あの競馬ができれば......。阪神でも勝っていますし、長い距離はいいですね』と好感触を得ています。

鞍上は、松永幹調教師と同期の横山典弘騎手。先週のＧIIセントライト記念（９月15日／中山・芝2200ｍ）でも、その"同期コンビ"のヤマニンブークリエが８番人気で２着と奮闘しています。

確たる逃げ馬が不在でハナを切る選択肢もあると思いますし、後方で有力どころがけん制し合うなか、臨機応変に立ち回れるのは強みでしょう」

太田記者はもう１頭、気になる馬がいるという。ボンドロアと同じ松永幹厩舎のデルアヴァー（牡３歳）だ。

「前走のＧII京都新聞杯（５月10日／京都・芝2200ｍ）では３着に敗れて、ダービーへ駒を進めることができませんでしたが、春初戦から中３週、中２週とレース間隔が詰まっていたのが響いたかもしれません。

同レースで（デルアヴァーと）半馬身差の２着だったエムズがダービーで７着と健闘。ダービー組にも劣らない素質は示した、と言えます。そこから休養を挟んで挑む今回、松永幹調教師も『成長を感じますし、リフレッシュした効果もあると思います』と手応えを口にしていました。

母はダート2500ｍの地方交流重賞の名古屋グランプリ（名古屋）を連覇しているアムールブリエ。血統面からも持久力に不安はありません。折り合って持ち前の末脚を発揮するにも、阪神・芝2400ｍの舞台は合うと思います」

本番の菊花賞を占ううえでも見逃すことができない注目のトライアル戦。ダービー組以外の伏兵候補が激走を果たすのか、必見である。