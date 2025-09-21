「音漏れがうるさい（泣）」電車内で気づかず流す乗客に迷惑 → 高校生が取った『神対応』にスカッ

通勤電車の中で突然響き渡ったのは、スマホから漏れる大音量の音楽！

周囲の人たちが注意するのをためらうなか、ひとりの男子高校生がとった“さりげない行動”によって、車内の雰囲気がガラリと変わりました。

今回は筆者の友人が体験した、電車内でのちょっとした気づきのエピソードをお届けします。

騒音が気になるが？

大きな声で注意するのも勇気が必要ですが、相手を不快にさせずに伝えられるのは“優しさを伴った賢さ”だと感じた出来事でした。

私自身も、この男子高校生のように、困った場面に出くわしたときには思いやりを持った対応を心がけていきたいと思います。

【体験者：20代・女性会社員、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

