駒澤大の長身FW渡邉幸汰に脚光

9月3日に開幕し、東洋大学の優勝で幕を閉じた、大学サッカーの夏の全国大会である第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント。

全国各地域の激戦を勝ち抜いてきた32大学が、1回戦から3回戦までシードなしの中1日の一発勝負という過酷なスケジュールの中で、東北の地を熱くする激しい戦いを演じた。ここでは王者にたどり着けなかった破れし者たちのコラムを展開していく。

第9回は初戦で新潟経営大を4-1、2回戦で関東大学サッカーリーグ1部の日本体育大を2-1、3回戦で同じく関東1部の日本大を4-1と下し、関東2部ながらベスト4に進出した駒澤大の長身FW渡邉幸汰について。準決勝ではまたも関東1部の東洋大にPK戦の末に敗れたが、最前線に君臨する背番号9の存在感は圧倒的なものだった。

185cm、75kgのサイズとパワー、空中戦の強さとスピードを持ち、両足から強烈なシュートを放つことができる。ゴール前での迫力は東北学院高時代から際立っていた。

チームを率いる橋本俊一監督からも「ちょっと規格外のところはある。東北の中ではずば抜けている」と評されていた彼は、「高卒プロも魅力でしたが、同時にまだそのレベルに達していないと思ったので、関東の強豪大学に行って力を磨こうと思った」と大学進学を希望していた。

彼が高2の冬に、いち早く彼の才能を評価していた駒澤大が練習に呼ぶと、そこで一発OKをもらえた。

当時の駒澤大には185cmのFW宮崎鴻（ベガルタ仙台）、182cmのFW土信田悠生（ツエーゲン金沢）という屈強なフィジカルと圧倒的な空中戦の強さを誇る2人のストライカーがおり、彼らのプレーを目の当たりにしたことが大きなターニングポイントとなった。

「自分とサイズが変わらないのに、身体つきが全然違った。空中戦の強さ、収める力、決めきる力も全然違って、僕も駒澤大で2人のような選手になりたいと思った」

その直後に駒澤大はインカレで全国制覇を成し遂げたことで、さらに渡邉の中でモチベーションと目指すべき姿が明確となった。そして、駒澤大に入学して3年目を迎えた今年、彼はより屈強なストライカーと化して、全国の舞台で躍動をした。

故郷・石巻で献身的なプレーを披露

新潟経営大戦で前半に2ゴールを叩きすと、準々決勝の日本大戦でも1ゴールをマーク。敗れた準決勝の東洋大戦ではノーゴールだったが、FW今井拓人の先制弾を生み出すポストプレーを見せた。88分に1人少なくなった状態でも、「4-4-1」の1トップとして延長戦で前線からの2度追い、3度追いをして献身的な守備を見せながら、最後まで前線の起点となり続けた。

「まだまだだと感じました。前線での運動量、収める力、フィジカルの強さも足りなかった。こういう試合で決め切れる選手にならないとJリーグには行けないと感じました」

東洋大戦後、彼はこう唇を噛んだが、駒澤大の3年間で彼が積み上げた成果が出た大会であったことは間違いなかった。

入学直後はフィジカルと技術の差に戸惑ったが、「最前線で何でも収められて、決め切れるストライカーになる」という明確な目標を持って身体作りとプレーを磨いた。入学時より体重は4kg増え、肩周り、足腰、あらゆる面で屈強さが増していた。

「自分の足りないところを駒澤大でどんどん補えている。何か掴みかけている感覚があるので、あと1年で完全に掴み取って、プロに行きたいと思います」

ベスト4で幕を閉じた総理大臣杯は彼にとってプレー以外でも一生心に残るものとなった。駒澤大は1回戦から準決勝までの4試合全てをセイホクパーク石巻フットボール場で戦った。石巻は渡邉の故郷でもあった。コルバトーレ女川・石巻ジュニアでプレーし、中学から仙台市にある東北学院中学に進み、そのまま高校へ内進した。

「地元で結果を出して自分を証明できる大会だと思っていたので、誰よりも強い気持ちで臨みました。この街では小学生の時までしかプレーしていないにも関わらず、今大会は家族、お世話になった指導者などが試合に観に来てくれていました。何年経っても自分の成長も気にしてくれているのは感謝しかありません。最終的には自分の力不足を感じたので、もっと努力しないとプロにはなれない。この街から一人でも多くプロの世界に行って、地元の子供達やお世話になった人たちに恩返しをしたいので、まだまだここからだと改めて思いました」

石巻からプロへ。改めて自分の『使命』を再確認した渡邉は、さらにそのフィジカルと技術を磨き上げ、チームの1年での関東1部復帰とプロ内定を勝ち取るべく。愛する地元から再出発を胸に誓った。（安藤隆人 / Takahito Ando）