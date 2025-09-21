株式会社NEXERはこのほど、長期格安マンスリーレンタカーの「マンスリーゴー」と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「レンタカーで一緒にドライブに行きたい女性芸能人」についてのアンケート結果を公表した。



【調査結果】レンタカーで一緒にドライブに行きたい女性芸能人ベスト10

3位は「小芝風花」（44票）が入った。主な回答として「かわいいから」（20代・男性）、「たくさん喋ってくれそう」（30代・女性）、「楽しそうだから」（40代・男性）、「笑顔が可愛い人に隣りにいてほしい」（50代・男性）、「明るくて、楽しい話題を提供してくれそうだから」（50代・女性）などがあった。



2位は「いとうあさこ」（50票）がランクイン。「トークが面白いから」（10代・男性）、「話も上手く優しくて気遣い屋さんなので、ドライブ中も癒やされそう」（30代・女性）、「一般的な世間話も同じ目線でできそう。気が利きそう」（40代・男性）、「ずっと笑っていられそう。優しそう」（60代・女性）などの声が寄せられた。



接戦を制して1位になったのは「綾瀬はるか」（54票）。主な理由として「一緒にいて楽しそうだからです」（20代・女性）「雰囲気に癒されそう」（40代・男性）、「楽しくてあっという間に時間が過ぎそう」（50代・女性）、「笑顔が素敵でいるだけで華やかで場が和みそう」（50代・女性）などが挙げられた。



４位は「北川景子」（39票）、5位は「吉岡里帆」（38票）だった。



（よろず～ニュース編集部）