◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

女子5000m決勝が20日に行われ、田中希実選手は15分07秒34の12位でフィニッシュ。「二度とないんじゃないかなというくらいの日本人のたくさんの皆さんに見に来ていただいて、本当に一生に一度の経験ができたと思います」と今大会を振り返りました。

スローペースで4000mまで大集団のレース展開。徐々に前に上がると、ラスト1周前には7番手でつけ、世界の強豪選手たちと真っ向からスパート合戦をしますが、順位を落とし12位で大会を終えました。

国立競技場で無観客開催だった東京五輪から今回までの4年。田中選手は、「まずは、自分の結果に見合った器ができてなかったので、また無観客だったこともあってここまで多くの方々が応援してくださっているんだということもずっと実感がわかないまま4年間過ごしてきてしまったので、すごく心細かった」と胸中を明かします。

それでも、「今回の世界陸上でこんなにもたくさんの方々が陸上や陸上に取り組む選手たちを愛してくださっているんだということを知って本当にうれしくて、だからこそこの4年間日本選手みんな苦しんだと思うんですけど、出られた選手、出れなかった選手、報われた選手、報われなかった選手、みんな本当にすごく幸せな時間を過ごしたと思います。本当にありがとうございました」と会場の観客に感謝の言葉を口にしました。