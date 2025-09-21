サッカーJ2リーグは、20日（土）に第30節の10試合が行われました。

勝ち点で並んでいた首位の水戸ホーリーホック、2位のV・ファーレン長崎は共に引き分けで、勝ち点1を加えて55。3位ジェフユナイテッド千葉は勝利を飾り、勝ち点54。3チーム間の勝ち点差は1となり、J1自動昇格争いがまた一層激しくなっています。

J1昇格プレーオフの枠も、し烈。ベガルタ仙台は後半3得点を奪っての逆転勝利で4位浮上。前節まで圏外の8位サガン鳥栖は連勝で一気に5位浮上。今節敗れたジュビロ磐田は、圏外の7位転落。RB大宮アルディージャも、痛恨の逆転負けで8位に順位を落としています。J2は残り8試合、次節は9月27日（土）、28日（日）に開催されます。

【J2第30節結果】

◆藤枝 2−1 磐田（藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【藤枝】矢村健（前半14分、後半5分）【磐田】グスタボ シルバ（前半25分）

◆仙台 3−1 山形（ユアテックスタジアム仙台）

得点【仙台】相良竜之介（後半6分）郷家友太（後半12分）宮崎鴻（後半25分）【山形】氣田亮真（前半39分）

◆いわき 0−0 水戸（ハワイアンズスタジアムいわき）

◆長崎 1−1 富山（PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

得点【長崎】マテウス ジェズス（後半45+2分）【富山】布施谷翔（前半34分）

◆甲府 1−1 秋田（JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【甲府】鳥海芳樹（後半39分）【秋田】長井一真（後半5分）

◆今治 3−2 大宮（NACK5スタジアム大宮）

得点【大宮】泉柊椰（前半18分）カプリーニ（前半21分）【今治】ヴィニシウス ディニス（前半9分）梶浦勇輝（後半20分）ウェズレイ タンキ（後半41分）

◆札幌 2−1 徳島（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【札幌】白井陽斗（後半7分）近藤友喜（後半21分）【徳島】ルーカス バルセロス（後半23分）

◆千葉 1−0 愛媛（ニンジニアスタジアム）

得点【千葉】呉屋大翔（前半29分）

◆鳥栖 4−2 熊本（駅前不動産スタジアム）

得点【鳥栖】酒井宣福（前半27分）新川志音（後半24分、後半39分）西川潤（後半32分）【熊本】三島頌平（前半42分）阿部海斗（後半45+1分）

◆大分 1−0 山口（クラサスドーム大分）得点【大分】グレイソン（前半11分）