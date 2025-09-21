ときめきや悲しみを糧に「人生の後半戦」を歩む…南果歩×グレッグ・デールが語る、大人だからこそ響く”人生論”

家族が出ていった一軒家に1人で暮らす49歳の会社員、美久子。姉が再婚を勧めてくる優秀な幼馴染み、光一（椎名桔平）と交際中ではあるけれど、なんとなく踏み切れないまま。

そんな彼女のもとに、ある日アメリカ人バックパッカーのヴィンセントがやってくる。美久子の娘（すみれ）のおせっかいから、2人は「4つのルール」を決め、3ヵ月間限定でルームシェアすることに。言葉も通じなければ価値観も違う2人は、戸惑いと衝突を繰り返しながら、だんだんお互いに心を開いていく――。

そんな大人のハートフル・コメディ映画『ルール・オブ・リビング〜“わたし”の行き方・再起動〜』が、2025年9月19日（金）より全国公開となる。主役の美久子を演じるのは、映画やドラマはもちろん、舞台でも活躍する俳優で、エッセイストとしても知られる南果歩。また、ヴィンセント役の俳優であり、この映画の監督・脚本も務めているのが、来日から約30年、演出家・脚本家として、また俳優として活動を続けてきたグレッグ・デールだ。

二人が出会ったのは、デールが演出した舞台『短編集』（1999）でのこと。彼は、自ら初めて監督する長編映画の主演には「果歩しかいない！」と考え、抜擢したという。そんな二人が、大人特有の悩み、そして大人だからこそ味わえる歓びについて語り合う。

ときめく瞬間はいくつになっても必要

--年齢を重ねていくと、若い頃とは人との関係性が変わってきます。この映画での美久子とヴィンセントの関係も、恋愛を仄めかしながらも、もっと地に足が着いた感じです。例えば主人公が20代、30代だったら、もっと恋愛ドラマっぽくなっていたのではないでしょうか。

デール：はい、実際に僕が書いた原作もそうでした。どんな年齢においても、愛情のある間柄にはセックスがあることもある。でも、セックスありきでそこから関係を深めていくんじゃなくて、お互いを深く知ることから始めてみよう、という風に変わったんです。だから、それが友情関係で終わってもいい。別にカップルにならなくてもいいんです。

南：そうね。でも、美久子が安定した生活が約束された幼馴染の光一との結婚を選ばなかったのは、彼が永遠のお友達でときめきがなかったからでしょう。ときめきは理屈じゃない。もちろん美久子も最初はヴィンセントを異性としては捉えていなかったと思うんですけれど、彼の言動には心を揺さぶられる何かがあったんだと思う。

私は、友情はもちろん大事だけれども、ちょっとした言葉や行動で心が動いたりときめいたりする、そんな瞬間はいくつになっても必要だと思っているんです。

急逝した弟への愛情も映画に込めて

--この映画は、観た後に何か温かいもの、優しい余韻が残る作品だと感じました。喜怒哀楽が詰まっているけれど、優しさに溢れている。

デール：僕は人間の喜怒哀楽が一番好き。笑う時もある、泣く時もある。実はこの映画の撮影の3日前に、僕の弟が心臓麻痺で亡くなりました。これは果歩にも言ってない。僕は監督で脚本家で演者でもあるから、悲しみは誰にも見せられなかったし、コロナ禍でもあったからアメリカでのお葬式にも行けなかった。

だから、全部の気持ちを飲み込んで、ハートフルコメディを作らなきゃいけなかったんです。現場では楽しく、楽しく作った。でも僕の弟への気持ち、愛情はたっぷり入れたから、この映画には楽しさと寂しさが混じっている。楽しさ、寂しさ、嬉しさ、悲しさ、それは人生です。

そういう気持ちを全部認めて、お互いを大事にすること。それが映画に込めた僕の一番大きなメッセージです。

南：それは初めて知りました。とてつもなく大きな悲しみのなか、笑顔で演じていたグレッグを改めて尊敬します。弟さんを亡くされて、こういうコメディを撮ったということに、人生の巡り合わせを感じます。

でも悲しみを知っている人は、それ以上に喜びを感じられると思うので、このタイミングはグレッグにとってベストだったのかもしれませんね。

映画をきっかけに「自分探しの旅」に出かけてほしい

デール：この映画を見て感動したら、次は自分の大事な人を連れてきてほしい。お母さん、妹、ボーイフレンド、誰でも。アメリカで観た人に「こんなにシンプルで、こんなにハートに入る映画は久しぶり」と言っていただきました。

南：美久子もそうなんですけれども、ミドルエイジの日本女性って、いろいろな日常的な選択肢の中から自分でいいと思う方を選び取るということを、少しづつしなくなってきた人が多いと思うんです。

パートナーがいたら「その人が好きなものでいい」、子供ができたら「子供が食べられるものを私も食べればいい」。そんなふうに自分を後回しにしていたら、自分は何が好きなのか、何を食べたいのか、どこに行きたいのかということがわからなくなると思います。

この映画はそれを探す、まさに自分探しの映画だと思っています。これを観て、なんだか自分とオーバーラップするな、と思った人たちに「私もこの“なんでもいいわ”と思う習性を少し変えてみたい」「自分の常識を一旦手放そう」と思っていただけたらすごく嬉しいですね。そこから何か、新しい出会いがやってくるんだと思います。

（取材・文／山下紫陽）

