「一部屋14億円」でもほぼ完売「ニセコ」ホテル物件の購入者の”意外な正体”…国内外問わず注目される「都心超えの成長性」とは

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』連載第13回

香港企業が開発する高級リゾート

ニセコHANAZONOスキー場は、JR俱知安駅前からのアクセスもよく、最長滑走距離3300m、総面積56‌ha、標高差737m、最大斜度30度、リフト数3、コース数8を誇る。2019年10月には、G20北海道俱知安観光大臣会合が花園で開催され、北海道俱知安宣言が採択されている。

「パークハイアットニセコHANAZONO」が開業したのは2020年1月だ。花園地区はスキー場があっても大きな宿泊施設がなかったから、待望の施設が誕生したことになる。すべての客室にリビングとダイニングスペースを確保していて、広さは65m2以上あり、スイートは独立した半露天風呂付きだ。宿泊は一般的な部屋でも夏場で1泊5万円以上、冬場のトップシーズンでは20万円以上に跳ね上がる。ホテル棟とレジデンス棟（ホテルコンドミニアム）からなり、香港のPCCWグループによる大規模な開発だ。

ホテルはゲレンデと一体化しており、スキーイン・スキーアウトが可能で、移動の面倒もなく、スキーの合間にいったんホテルに戻ってランチをしたり部屋で休憩したりすることもできる。スキーバレーサービスでは、ホテル1階に設けられた広さ520m2の空間で、スキー用品のレンタル、スキーパスの発行、スキースクールやアクティビティの手配などがワンストップで行える。

北海道に3店しかないミシュラン3つ星レストラン（2017年）の一つである札幌の「モリエール」の中道博氏が率いるフレンチレストラン「モリエール モンターニュ」や、同1つ星（2016年）で金沢のひがし茶屋街に店を構える「鮨 みつ川」に加え、鉄板焼きの「Teppan」と炉端料理の「Robata」、中国料理の「China Kitchen」なども揃う。鉄板焼きのランチは2万円ほどする。マカロンが人気のフランス洋菓子の「ピエール・エルメ」も入っており、その場でパティシエが毎日スイーツを作っているという。

シガーラウンジやバーラウンジ、カフェスペースもゆとりをもって配置され、ニセコ屈指のワインセラーには世界中の銘柄が揃えられている。25mの室内温水プール、最新鋭のマシンを揃えたフィットネスセンター、スパなど、リゾートに欠かせないウエルネス施設も完備。温泉大浴場にサウナルームもある。

14億円の超高級物件が完売

ホテルスタッフも日本人よりも外国人が多く、夏場は半々、冬場は6割以上が外国籍のスタッフになるという。基本的に母国語だけでなく、英語、日本語などトリリンガル以上のスタッフが多い。なお、ホテルとレジデンスの開業により、ホテルスタッフをはじめ500人規模の雇用が生まれたといわれている。

レジデンス棟は、ハイアットグループが日本で初めて取り組むもので、地下2階、地上8階建てで分譲戸数は113室。所有者は、オーナー専用のロッカー、スキーロッカーに加え、オーナー専用のプライベートラウンジやスキーバレーサービスなども利用できる。また、所有者はパークハイアットと委託契約を締結することで、所有物件を宿泊施設として貸し出すホテルコンドミニアムとしての利用も可能となる。

レジデンス棟の販売は、三井不動産リアルティなどにより実施され、たとえば約72m2の半露天風呂付きの部屋が約1億8000万円で販売されており、東京都心部にある高級マンションと遜色ない価格帯だ。メゾネットタイプでは10億円以上、スキーイン・スキーアウトが直接可能なゲレンデに面した部屋では14億円を超える超高額物件もあるにもかかわらず、ほぼ完売している。

100％近くを華僑など外国人が所有するひらふ地区を中心とした他の高級コンドミニアムと違い、三井不動産リアルティが抱える富裕層顧客を中心に、法人名義を含む、首都圏や一部関西圏の日本人による購入が半数以上を占めるという。ニセコへの投資が、海外だけではなく国内の富裕層からも増えてきているのは、投資家層の拡大と多様化という点でもプラスの材料といえる。他の海外スキーリゾート地と比べて割安、東京都心よりも成長性がある、キャピタルゲインが期待できる、ステータスや話題性といった点が投資のポイントとなっているようだ。

なお、レジデンス棟のうち約半数は、貸し出しすることなく、個人の別荘として利用されており、居心地がよく半年近く滞在する所有者もいるという。残り半数は、ホテルコンドミニアムとして利用されているという。

