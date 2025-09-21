本当は報告されていたのに、見過ごされた「肝心な情報」…福島原発事故の大混乱のなかで失われたチャンス

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

吉田昌郎所長をはじめ社員たちが詰める免震棟で見過ごされた、「TAF（燃料先端）まであと1時間」の報告…。非常冷却装置イソコンの機能不全に気づく千載一遇のチャンスはなぜ見逃されたのか。そして今、その失敗はどのような教訓を我々にもたらしてくれるのか…。

『「TAF（燃料先端）まで1時間！」…6000人超の作業員が待避する中、福島原発・技術班の衝撃報告は見逃された―そのとき、何が起こっていたのか？』より続く。

1号機の水位低下の報告が埋もれたのは必然だったのか

1号機の水位低下の情報は、洪水のように押し寄せる他の報告の中に埋もれてしまうことが必然だったのだろうか。

しかし、取材班は、免震棟にいた当事者への取材を継続していくなかで、「TAFまで1時間」の報告を、非常に気がかりな情報としてよく覚えていると話す社員に複数人出会った。

そのうちの一人は「あと数時間で燃料がむき出しになるんだと危機感を持っていた」と語り、「事故後、吉田所長が記憶にないと語っていたことを知って驚いた」と打ち明けた。事故対応にあたった当事者は、この報告にどの程度注意を払っていたのだろうか。

実は、事故から6年経った2017年3月、新潟県の技術委員会が事故対応にあたった東電社員を対象に、「TAFまで1時間」の報告についてアンケート調査を行っている。アンケートは、前年11月からおよそ5ヵ月、東京電力のイントラネットなどを使って、3月11日午後5時15分テレビ会議で発話された技術班の予測を聞いていたかを尋ねている。

アンケートには、当時免震棟にいた743人が回答をよせ、13.5%にあたる100人が「聞いた」と答えている。さらに東京本店の緊急時対策室にいた535人も回答し、7.7%にあたる41人が「聞いた」と答えた。

1号機の水位低下の報告は、免震棟では8人に1人が、気になる情報として頭にとどめていたのである。情報が極めて錯綜していた事故対応の初動において、この割合は、決して少なくない。1号機の水位低下の報告は、イソコンが動いていないことに気が付くチャンスだった。その情報をリーダーである吉田に確実に届ける方策はなかったのだろうか。

原因は情報共有と指揮命令系統の混乱

水位低下の報告を覚えていた社員は、取材に対して、肝心の報告が淡々と発話するだけだったと明かしている。後からでも繰り返し発話できなかったのかと悔しがった。調書の中で、吉田は「こんなことは班長がもっと強く言うべきですね」と技術班の責任者が情報の重要性をもっと強調して所長に伝えるべきだったと述べている。

実は、東京電力は、事故の反省から原発の緊急対応の体制を大幅に変えている。改善された体制は、アメリカの軍隊や消防などの緊急組織体制から学んだもので、2013年3月に公表した「福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン」で説明している。

この中では事故の際、現場が混乱し、迅速・的確な意思決定ができなかった要因として、免震棟での情報共有と指揮命令系統が混乱したことをあげている。その原因として、リーダーの所長が、発電班、復旧班、総務班など12もの班をすべてフラットな形で管理する体制が問題だったと記し、あらゆる情報が所長に集中し、情報の輻輳(ふくそう)と混乱をきたしたと指摘している。

新たな緊急対応体制では、所長の直下に実務と後方支援を担当する5人の責任者を置くことにしている。5人は、復旧統括2人に、計画・情報統括、資材担当、総務担当である。いわばリーダーの下に部門ごとに5人のサブリーダーを置き、そのサブリーダーが情報を取捨選択する体制にしたのである。

危機対応において、情報は、優先順位をつけていかなければ、有効な対策に結びついていかない。その意味では、リーダーの直下に情報の優先度を判断するサブリーダーを配置した体制は有効な方策の一つかもしれない。

ただ先が見えない危機対応の中で、部門ごとにどの情報がその後の対応を左右する重要なものなのかを瞬時に判断し、どの情報をリーダーまで伝えるかを選ぶことは容易ではない。優先すべき情報を埋没させずにリーダーに伝え、組織全体が共有するための体制や仕組み作りに終わりはない。平時でも絶え間なく訓練を繰り返していかなければならない。

