夫が認知症になっても”当然のように”一緒に世界旅行へ…ドイツ人の「カップル文化」が育んだ”老年”夫婦の愛のカタチ

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第65回

『親の治療方針に突然遠くの身内が「口出し」してきた…「価値観の異なる家族」と“良い関係”を築くために必要不可欠な考え方』より続く。

認知症になった「から」、世界旅行に行く

弟も私も仲良くしている、60代のアンナ（Anna）さん夫婦が日本に遊びに来た時のこと。

夫婦が滞在中、彼らの長年の友達だという別のドイツ人の夫婦、ペトラ（Petra）さんとトビアス（Tobias）さん（ともに50代）も、観光に加わりました。

私はガイドも兼ねて同行したのですが、事前にアンナさんから言われました。

「トビアスは若年性認知症なの。でもペトラがちゃんと見てるから、あなたは心配しないで」

それでも「ペトラとトビアス夫婦」だけと待ち合わせた時は、ちょっと不安でした。

ペトラさんは精神科医で絵画やアートが大好き。ファッションも個性的で、オレンジ色の物を上手に取り入れた派手めのコーディネートが素敵でした。そして夫のトビアスさんも、こざっぱりとしたきれいな格好。笑顔がほわーんと温かい、とても感じの良い人でした。もし認知症だと言われなければ「話し好きのドイツ人にしては珍しく、あまりしゃべらないもの静かでニコニコしている人」で通りそうです。

｢言いにくい話」は妻から妻へ

トビアスさんはかつてミュンヘンの病院の、小児科部門の主任医師でした。同じく小児科医であるアンナさんの夫、シュテファン（Stefan）さんの同僚で、公私ともに親しい間柄だったとのこと。ちなみにアンナさんも医師です。

ある時から、トビアスさんの様子がおかしくなります。職場で契約書にサインをしたのに、30分後には忘れてしまったり、事務方にすでに確認を済ませたのに、30分後にまた同じことを確認しに行ったり。

みんなに好かれていただけに、誰も彼に「あなたは、おかしいです」と面と向かって言えませんでした。でも、職場は子どもたちの命を預かる小児科です。万一のことがあっては大変だと同僚たちが話し合ったうえで、夫婦で親しかったアンナさんが、代表して妻のペトラさんに電話をすることになりました。「センシティブな話は、妻から妻へと伝えたほうがスムーズにいく」とみんなで考えてのことでした。

アンナさんが病院でのトビアスさんの様子を話したところ、最初はペトラさんに信じてもらえませんでした。夫の変化に気づいていなかったのです。配偶者は毎日一緒にいるので、意外とその変化に気づかないケースもあるようです。

もともと夫婦間でリーダーシップを発揮していたのはペトラさんでした。妻が様々なことを決め、計画するという夫婦の「リズム」は、ずっと「変わっていない」のです。二人は旅行が好きで、今まで世界のいろんな場所を旅してきました。そこでトビアスさんの認知症が発覚してからペトラさんは決心したと言います。

「今まで通り旅行をして、トビアスにこれからも世界のいろんな場所を見せてあげよう」と。

私は「欧米流のカップル文化」のファンではありません。どちらかと言うと、日本の「おひとり様文化」のほうがいろいろ自由で良いなと感じています。それでも旅行中にトビアスさんの楽し気な様子を見ていると「こういう時は『カップル文化』って強いなあ。いいなあ」と感じました。

「カップル文化」なりの良さ

「いつでもどこでもカップルで出かけるのが当たり前」という文化があるからこそ、ペトラさんは認知症の配偶者とともに、迷いなく世界旅行に出かけて行く。そして元気だった頃から「カップル同士での付き合いがある」からこそ、「自力で友達に電話やメールができない」夫に代わって、妻がマメに連絡を取り、友達夫婦と一緒に旅行をしたりディナーをしたりと楽しめるわけです。

東京ではアンナさんの家族4人、ペトラ・トビアス夫婦の計6人を私が案内し、いろんな所を回りました。ペトラさんはいつも夫を気にかけ、ちょっとぼーっとしていると「トビアス、こっちよ、こっち！」と呼びかけていました。決してモラハラ的な感じではなく、愛情をこめて面倒を見ていることがすぐにわかりました。

認知症の影響で話すこと自体が難しくなっており、言葉があまり出てこないなど、困難な部分もあります。初日にアンナさんが「トビアス、今日はどこのホテルに泊まるの？」と聞いたところ、彼は「ペトラに聞かなくちゃ……」と自信なげに答えました。

それでも私が「トビアスさん、電車の切符はもっていますか？」と聞くと、Suicaをポケットからサッと出し、子どものように得意げに見せてくれて、その姿はとてもかわいいものでした。困難な部分があっても、それが「すべて」ではないのです。

【前回の記事を読む】親の治療方針に突然遠くの身内が「口出し」してきた…「価値観の異なる家族」と”良い関係”を築くために必要不可欠な考え方