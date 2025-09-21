「恐怖が血管を駆け巡る」…「国家治安を乱す陰謀を唱えた」罪で起訴されたイラン人女性が告白する「トラウマになった音」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

根拠のない起訴

2010年の独房での経験は、私が母親になっていたので、2001年のときとは決定的に違っていた。子どもたちはまだ小さかった。ご飯を食べさせ、寝かしつけ、あやし、お風呂に入れ、お話を聞かせ、一緒に遊んでいた。それがいきなり、すべて奪われてしまった。もう自分が自分でなくなったようだった。

こうなる前、アリとキアナが自分の腕からいなくなってしまうなどと、想像できただろうか、そんなことに耐えられただろうか。すべてを失ったに等しかった。手足をもがれたのと同じだった。

罪を告白し、改悛し、協力しないかぎり独房から出ることは叶わなかったので、尋問は苦痛だった。私は再び裁判所に呼び出された。今回は私の逮捕状を出したキアンマネシュ裁判官の法廷ではなく、モヘビ氏の法廷だった。

モヘビ氏は法を悪用し、私が国家治安を乱す陰謀を唱えたという新たな罪を作り上げ、拘禁の理由とした。彼が逮捕状を出したのは、私が逮捕されてから何日もあとだった。起訴の根拠は一体何なのか、私は尋ねた。

「なぜ最初の起訴内容と違うのですか？」と尋ねた。「なぜキアンマネシュ氏は初めからこの内容で起訴しなかったのですか？」と。

しかし彼はキアンマネシュ氏の事情など知らないと答えた。これが彼のやり方だった。

トラウマになった音

私は薄暗い独房に戻された。弱々しい電球が点きっぱなしになっている。天井のすぐ下のとても高い場所に窓があって、太い鉄格子がはめられていた。格子の隙間から空は見えず、光だけが入ってきた。窓はずっと閉まっていて、わずかでも新鮮な空気が入ってくることはない。

私がいた場所は2番通路で、独房は24号室だった。死のような静寂。光、空気、匂い、音、それらを奪われると、人は生き物として自然な状態からかけ離れたものになる。独房のなかの人間というのは、缶詰に閉じ込められている人間缶詰と同じだ。私は常々そう思っている。

独房のドアは外側から鍵がかかっている。鉄の小さなのぞき窓も外からしか開かない。窓も外から鍵がかかっていて、そもそも開いたことがない。すべてのものに鍵がかかっている。光は鍵の向こうにある。音は鍵の向こうにある。囚人は鍵を壊すことができない。この閉ざされた空間が恐ろしくて、自分をなんとか安心させようと理論的に考えた。鍵のかかったドアや窓が自分を襲ってくるわけではない、怖がる必要はない、こんなことは自分には通用しない、と。しかし不安のほうが勝った。

尋問官や、看守、囚人に会いに来る弁護士は、ベルを鳴らして囚人を尋問に連れて行く。このベルは一般家庭の古い呼び鈴のような音がする。この音にどれほど心をかき乱されたか、経験したことのない人には想像できないだろう。

ベルの音に次いで女性看守の足音がする、コツ、カツ、コツと。もし足音が自分の独房の前で止まれば、尋問されるのだと恐怖に襲われる。もし足音が通り過ぎれば、なぜ自分は取り残されたのか、あとどれくらいここにいれば良いのか、と心配になる。出所後も、この音は私が寝ている間も起きている間もたびたび蘇った。恐怖が血管を駆け巡り、身震いしてしまう。

翻訳：星 薫子

