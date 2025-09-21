「大東亜共栄圏」と「絶対国防圏」はどう違うか…真珠湾攻撃の写真の「不許可」が解消された日

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

陸海軍両省の拮抗

「大東亜共栄圏」という用語を初めて使ったのは、1940年8月1日、当時の外務大臣であった松岡洋右といわれる。

1938年の近衛文麿内閣時代に出された「東亜新秩序」を太平洋域にまで拡大させた「大東亜共栄圏」は、あくまで理念上の圏域であり、実態を伴うものではなかった。そのため、その範囲は、解釈する者によって大きく異なる。

しかし、1943年9月30日の閣議及び御前会議で決定された「絶対国防圏」は違う。それは、「千島、小笠原、内南洋（中西部）及西部「ニューギニア」「スンダ」「ビルマ」ヲ含ム圏域トス」という明確な圏域を指していた。当時「内南洋」といわれたグアムを含むマリアナ諸島から、南の西ニューギニア島までを結ぶ海域、地域のことである。

しかし、海軍が考える「大東亜共栄圏」は、「絶対国防圏」とは違っていた。海軍にとっても、この地域概念はあくまで戦略上の指標にすぎず、戦局と共に拡大可能な解釈なのであった。最後には、アッツ島（東経172度）やギルバート諸島最東端（東経176度）あたりまでを想定していたと思われる。

それにしても、ハワイ諸島の奇襲というのは、海軍内部でも論外という意見はあった。「大東亜共栄圏」に含まれない圏域で、「死守」すべき必要がない地域への軍の侵攻も、しばしば「不許可」の対象となった。

この圏域の東側で、1941年12月8日に起こった真珠湾攻撃の写真の「不許可」扱いが解消されたのは、翌年1月1日のことであった。その日に「東京日日」に掲載を許可された一枚が、ヒッカム陸軍飛行場を空爆する写真である。

1941年末まで、この奇襲攻撃については、米軍が撮った写真を掲載したり、「海軍画家」松添健が描いたプリンス・オブ・ウェールズ号の撃沈画のような絵画を使って、密かに報道された。しかし、1942年以降、米軍の写真をも取り込んで、太平洋戦争イメージは浸透していき、戦後もそのイメージを払拭できないままである。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

