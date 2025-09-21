庶民の生活は苦しくなるばかり…石破政権をも苦しめたアベノミクスの「負の遺産」

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

長らく日本を支配してきた自民党政治が揺らぎつつあります。

参院選の結果を受けて、今後の政治状況はどう変わっていくのか？

石破政権が苦しむアベノミクスの「負の遺産」

岸田を引き継いだ石破茂もまた、安倍の「負の遺産」に苦しめられているといえるだろう。岸田と同様に、旧統一教会問題と裏金問題の処理に決着をつけられなかった石破内閣は総選挙で惨敗。少数与党に転落して、野党の協力を得なければ、予算も法案も通すことができなくなった。

ここにきて石破を追い詰めているのが「物価高騰」だ。2022年のロシアによるウクライナ侵攻もあり、2023年以降、3年以上にわたり消費者物価（総合）はほぼすべての月で2%超えが続いており、その勢いが収まる兆しはない。実は、この物価高騰にもアベノミクスの「負の遺産」が影を落としている。

「第1の矢」とされた異次元の金融緩和は、安倍の強力なリーダーシップによって実施されたものだ。これによって、安定的、持続的に2%の物価上昇を起こして、企業業績と雇用改善による経済成長を目論んだ。そのために従来は「独立性」を建て前としていた日銀に、目に見える形で手を突っ込んだ。

異次元の金融緩和に慎重だった当時の日銀総裁・白川方明に対して、政府との連携強化のための日銀法改正をちらつかせて圧力をかけた。そして、白川退任後、異次元緩和に賛同していた財務官僚の黒田東彦を日銀総裁に起用したのである。

実際に、株価は上昇し、失業率低下、有効求人倍率の上昇につながった。しかし、黒田退陣後、日銀が発表した「金融政策の多角的レビュー」は、こう分析している。

「2013年以降の大規模な金融緩和は、期待への働きかけが容易ではなかったことなどから、当初想定したほどの物価上押し効果は発揮しなかった」

アベノミクスは、企業のデフレマインドを改善するには至らず、実際に、実質賃金は上昇しなかったし、経済成長も低迷したままだった。

「レビュー」では、一定の「副作用」があったことも分析されているが、やはり、今となっては人々を苦しめている物価高騰に対応しきれなくなっていることが、最大の「副作用」であろう。2022年のウクライナ侵攻によって世界的に供給不安が起きてからは一転物価が上昇し、消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）はインフレ目標の2%を軽く突破した。2025年には3%を突破してさらなる上昇の兆しを見せている。2025年6月の生鮮食品を除く食料は前年同月比で8.2%も上昇した。

欧米の主要国は大幅に金利を上げることによって物価高騰を抑制することもできるが、低金利漬けになった日本では、急激な利上げは景気の冷え込みにつながると判断されてきた。そして、日米の金利差は、過度な円安となって、物価高騰に拍車をかけた。

名目賃金は伸びてはいるが、物価の伸びに追いつかず、実質賃金指数は3年連続で前年比マイナスになっている。業績を改善した多くの大企業が、利益を内部留保としてため込み、従業員には、その一部しか還元されなかった。異次元緩和によって低金利で資金が調達できるので、デフレマインドのまま旧態依然の経営から抜け出せていない。物価上昇に賃金が追いつかず、庶民の生活は厳しくなるばかりだ。

問題は物価高騰だけではない。日銀が無尽蔵に国債を引き受けてきたため、財政規律が失われ、国債をあてにした財政支出が常態化して膨れ上がっている。これも異次元金融緩和の副作用だ。そして、こちらの底流にあるものが、国が借金をしてでも財政出動すべきだとする「バラマキポピュリズム」だ。

第7章でも改めて検証するが、実は安倍政権は予算ベースで派手な「バラマキ」をしたわけではない。安倍の第1次政権で経産省から出向して秘書官を務め、第2次政権では政務秘書官、首相補佐官だった今井尚哉は「中央公論」2025年3月号の対談で財政規律の重要性を強調している。

「国として絶対にやってはいけないのは、戦争と財政破綻の二つだというのが私の信念です。私にとって大蔵省は常に好敵手であったけど、財政を守る最後の砦でもあります。だから安倍さんの任期の間に、何としても消費税は10%にしなければならないとも思っていました」

確かに、安倍は消費税率を2度にわたって引き上げた。また安倍政権の期間は、公共事業費もほぼ横ばいだった。景気対策という名目で補正予算がたびたび編成されたが、実際の執行は抑制され、歳出総額は決算ベースで2013年度の100.2兆円から毎年度100兆円を下回り、2019年度の101.4兆円と、ほぼ横ばいである。

「派手な経済対策とは裏腹に節約傾向であったことが確認できる」（東京財団政策研究所・飯塚信夫「『第2の矢』は放たれていたのか？財政データに見る『アベノミクス』 〈政策データウォッチ（33）〉」2020年9月16日）というのが、多くのアナリストの見方だった。

しかし、2020年度の新型コロナウイルスへの対応でタガが外れてしまう。高所得者も受け取る一律10万円の現金給付を実施した。

今井はこの「一律」現金給付に反対だった。「今年度1回限りにしてくださいね」と、安倍に直接、強く要請したという。一律に給付をすれば、余裕ある世帯は貯蓄に回してしまう。本当に必要な人たちに実効性のある給付をしなければ、バラマキの批判は免れないという意見は政府与党内にも少なくなかった。

新型コロナ対策の予算は膨らむばかりだった。このほか、事業者支援の給付金支給などもあり、2020年度の国債発行額は、過去最大の108.6兆円にのぼった。それまで最大だった2009年度、52兆円の2倍以上である。

金融緩和のために、日銀が爆買いした国債は、保有残高が2013年3月末の124.5兆円から、2019年度末には487兆円と跳ね上がった。国債を日銀が買い取ってくれるという異次元緩和の仕組みが、人々の国債発行に対する意識を麻痺させたという指摘は多い。この警戒心の鈍化が、過剰な国債依存と、「バラマキポピュリズム」につながることになる。

もはや、この病理は、自民党だけではなく、野党にも伝染している。2024年10月の衆議院選挙で、国民民主党は、「手取りを増やす。」をスローガンに掲げ、給与所得者の所得税の支払いが発生する「103万円の壁」の見直しを求めた。これによって議席が7から28へと4倍に躍進した。そして消費税を廃止し、季節ごとに国民1人当たり10万円のインフレ給付金を配るという公約を掲げたれいわ新選組も、3議席から3倍の9議席に増やした。

石破政権は、予算を成立させるためにも野党の協力を得る必要があり、終始翻弄された。実際に25年度予算の政府案は、衆議院で29年ぶりに修正された。

国民民主党が求めた「103万円の壁」の見直しは、160万円に引き上げられ、6210億円の税収減を見込んで修正された。また日本維新の会が強く主張した「高校授業料の無償化」については、所得制限を撤廃し、国公私立を問わず年11万8800円の支援金支給が決まった。これは予備費を削減して歳出増を抑える修正を行った。

さらに参議院でも、高額療養費制度の自己負担上限額引き上げを全面凍結するために、105億円を確保する修正が行われた。参議院で修正された予算が衆議院の同意で成立したのは、現行憲法下で初めてのことだ。

また立憲民主党は、2025年5月に、食料品の消費税率を1年間に限りゼロにする減税案を発表した。必要となる年5兆円の財源については、政府基金の取り崩し、外為特会の剰余金、税収上振れ分などをあげた。しかし、実際に財源を捻出する難しさは、現代表で、かつて民主党も率いた野田佳彦が一番理解しているはずだ。民主党政権時代の「事業仕分け」は、役人たちが「仕分け人」に無駄を追及される様子をテレビに映し出す演出で人気だったが、結局、捻出できた財源は想定を大きく下回った。野党各党は、その歴史も忘れて、「確実な財源」なき歳出拡大の議論を競っている。

日本政治の変質

私が日本テレビで政治の取材を始めたのが1993年7月の衆議院選挙からだが、変わることのない「負の遺産」が「バラマキポピュリズム」である。カネのバラマキで支持を広げようとする「ポピュリズム」は、しばしば「政治とカネ」の腐敗となって表面化してきた。

一方で、日本の政治で確実に変質したものは、悲惨な敗戦に呪縛された古い戦後の政治である。今世紀に入ってから、特に安倍政権が誕生してから、国民の意識も大きく変容したように思う。その意識の変化が、「右派ポピュリズム」の台頭を許した。

次章では、死してなお、日本の政治と私たちの生活に影響を与え続けている安倍晋三の実像とその政権誕生のプロセスを辿ってみたい。

