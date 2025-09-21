「初デートで観る映画を勝手に決める」「相談無く婚約指輪を買う」…無自覚モラハラ旦那の愚かな末路

モラハラで夫婦関係が壊れてしまう

女優の加藤ローサさんが、結婚10年で離婚したことを公表した。

SNSに投稿された「＃まったく甘味のない10年だった」という言葉や、夫から贈られた指輪を「想像を超えるギラギラした指輪で、これをつけていく所なんてない!! 日常使いできるものに交換する!!」と綴ったエピソードは、女性を中心に強い共感を呼んでいる。

「夫から選択権を与えられない」「自分の意見が尊重されない」――それは一見すると些細なことに思えるかもしれないが、積み重なることで大きなストレスとなり、やがて「モラハラ」として夫婦関係を壊す原因となる。

実際に取材では、加藤さんの離婚に「自分のことだと思った」と語る女性の声があった。一方で「モラハラをしているつもりは全くなかった」という男性の証言も。

本稿では、モラハラに気づき離婚を決断した女性と、自覚のないまま家庭を失った男性のリアルな声を追った。

「初デートから様子がおかしかった」モラハラ気味の旦那と離婚調停中

「加藤さんの離婚に共感しかありません」と話してくれたのは、藤田沙樹さん（35歳・仮名）だ。彼女は今現在離婚調停中なんだとか。

「加藤さんの“初デートでチキンナゲットのソースを選ばせてくれなかった” という話に驚きました。うちの旦那もまさにそれ系です」

藤田さん夫婦の初デートは映画鑑賞からのディナーだったと当時を振り返った。

「映画って結構好き嫌いありますよね？ でも旦那は何も聞かず『この映画が前評判よかったから』とチケットを購入して『買っておいたから』と、少しドヤ顔でした。正直あまり興味がない映画で、普通映画って見る前に何が好きとか、どれが見たいとか聞かない…？ って違和感がありました。ご飯に関しても、結構いい店に連れて行ってくれましたが、私に好き嫌いあったらどうしたんだろうと思いました」

銀行勤めのエリートで見た目もそれなりの優良物件だった

とはいえ旦那は銀行勤めのいわゆるエリートで、見た目も「年齢の割にそこそこ」だといい「結婚するにはいいな」と藤田さんは感じたようだ。

「30歳過ぎていたし、もうこんな優良物件はないかな？ って（笑）。でも結婚してみたら地獄でした。私には何の決定権もない。例えば旅行も『ここにこの日から行くよ！』なんです。海外も国内も。『どこに行きたい？』とか相談なし。私の誕生日もプレゼントをくれても、イマイチいらない高い物ばかり。なぜ聞かない？ っていう」

藤田さんは徐々に大きな違和感を覚え始める。選択肢がない以外にも、友人関係や仕事関係にも口を出してくるようになった。

「私の友人を品定めするんです。『彼女は結婚してるからいいけど、してなかったらあの見た目と仕事じゃ終わりじゃない？（笑）』とか『あの子は、ああいう性格だから結婚できないんだよ』とか…。あ！ 『あんな低所得の旦那と結婚してかわいそうw』なんてこともよく言ってましたね。私の仕事に関しても『それはやる意味あるの？』『ちなみに、その案件いくらなの？』と余計なお世話が多くて…」

だが、藤田さんは特に何も言わなかった。それは問題発言が多くても、他の家庭よりもいい暮らしをさせてもらっていという自覚があったからなんだとか。

「友達よりいいタワーマンションに住んで、1人2万円くらいのご飯は自由に食べれて、文句を言いつつも私の親友にもご馳走したりしてくれたから、まぁいっかって思っていました」

親友から「アンタの旦那モラハラだよね？』と言われて目が覚める

だが、ある時何回も一緒にご飯に行っている親友が「アンタの旦那大丈夫？」と言い出したようだ。

「急に『ずっと言わなかったけどモラハラだよね？いいの？』と。親友曰く、無意識なのか食事中に私のことを『こいつは俺がいないと何もできない』『俺のおかげでいい暮らしができてる』『こいつの親も、俺なんかと結婚できて棚ぼたって思っているよ』などと言っていて、心配だと。さらに私がこういう言動や行動に慣れてしまって何も言わないことから、どんどん彼が増長している気がしたみたいで『アンタがいいならいいけど、本当にあの人と一緒にいて楽しい？』と問われたんです」

藤田さんは正直好きなのかわからなくなったといい、ちょうどそのタイミングで旦那の過剰なキャバクラ通いが発覚した。

「キャバクラに月20万円も課金していたんです（苦笑）。問い詰めたら『俺の金をどう使おうが俺の自由』とドヤ。さらに妊活もしていたんですが『子どもができても毎月子どもに5万円は払うから』と偉そうに言われました。子供には5万円なのに、キャバクラには20万円って一体どういう価値観なんだろう？ と不思議になりました」

さらには「キャバ嬢にも君のこと話しているし、妊活していることも話してる」「俺みたいな優しい客はいないし、奥さんも幸せだねって言われてるよ」と聞いてドン引きしたんだとか。

「多分プライドが高いから、指名の子に対して月20万円も飲み代を使っても結婚もしてるし子どもを養える財力があるっていうアピールなんだと思うのですが…。気持ち悪いですよね」

モラハラ旦那の収入が減ることを想像したら「しんどい」と離婚を決意

モラハラ発言に加え、意味不明な金銭感覚に嫌気が差した藤田さん。最終的に「この人に収入がなくなって、割り勘でファミレスに行ったとしたら絶対にしんどい」と思い、離婚を決意。

「彼にはお金があるから、多少の我慢も…と考えていましたが、さらなる年収アップのために銀行を辞めて自営業になったので、この先に何の保証もありません。親友の一声で目が覚めました。子どもがいなかったのは不幸中の幸いだと思っています」

早く離婚したいと笑う彼女は「今度は私に選択肢を与えてくれる人と付き合いたいですね」と苦笑していた。

離婚を言い出されるとは予想もしていなかった

モラハラをされて離婚を決意した人もいれば、モラハラをしてしまい離婚されてしまった人もいる。

「加藤さんの指輪の件を聞いて、“え、俺のこと？” と冷や汗が出ました…」と、ポツリポツリ話し出したのは西川雄大さん（39歳・仮名）だ。

彼は去年末、離婚したばかりだというが「正直イマイチ腑に落ちていなかった」という。

モラハラの自覚ゼロ。急に「自由になりたい」と嫁が出て行ってしまった

「離婚理由は性格の不一致で嫁から『もう一緒に暮らせない。自由になりたい』の一点張りでした」

パート勤務だった元奥様が実家に戻り、フルタイムに復帰。小学校1年生になる長女の親権は元奥様だという。

「離婚の話を出された時は寝耳に水。『は？』って感じでした。僕としては円満な家庭だと思っていた。嫁にはフルで働かなくてもいいし『パートでいいよ』って言ってあげてたし、家事や育児もできる範囲でしかしなくて構わないし、定期的に旅行やプレゼントも渡していましたから」

離婚を言い渡された時は「今すぐにでも離婚したい。もうあなたと一緒にいたくない」と、すでに仕事も引越し日時も決めた状態で「取り付く島もなかった」と俯いた。

「子どもに会えなくなるのが嫌だから仕方なく応じたんですが『何が悪かったのか？』と聞いたら『わかっていないところだよ』と言われてしまいました」

婚約指輪はハイブランドのものをサプライズしたが「一緒に選びたかった」とSNSには載せず…

そして先日の加藤さんの離婚のニュースを見て「はっとした」と話す。

「僕は婚約指輪をサプライズであげたんですが、嫁は微妙な顔をしていたんですよね。ネットで検索したらすぐに出てくる人気ブランドの物でしたが『こんなに高いのを買ってくれるなら一緒に選びたかった…』と言われました。だから『気にするなよ！』と笑顔で答えましたが、そもそもただ単に気に入っていなかっただけなのかも…」

元奥様はInstagramをやっていたが、婚約指輪を載せることはなかったようだ。さらにこんなこともあったという。

「パートのお金を貯金できるように、基本的に洋服は僕がネットで彼女に似合いそうなものを買っていました。部屋着から普段着、ちょっとお出かけするようなものまで。だけど、彼女はあまり着てくれなくて『一緒に選ぶか、同じような価格帯ならこのブランドが好きだからこういうのが良い』などと言われることもありましたが『せっかくプレゼントしたのに！ 俺が選んだやつの方が似合うよ』と言って気にせずプレゼントを続けていました。美容院やネイルも店と値段をきちんと教えてくれたら行ってもいいってことにしてて、かなり理解のある夫だと思っていたんですが…」

だが詳しく聞いてみると「美容院の値段は1万円以下、ネイルは3000円以下なら許可してました」というが、奥様はロングヘアだったようでなかなか都内でその価格は難しいのかもしれない。

また元々、奥様は仕事が大好きなキャリア思考タイプ。離婚後のInstagramは仕事仲間と飲み会の様子をあげたり、ママ友とみんなで遊ぶ姿を載せたり「かなり充実している感じです」と、悔しそうに話す。

あとから間違いに気づいても遅かった

「子どもが小さいうちは母親が家にいて子育てをするのが1番だと思っていました。だから働く必要はないって思ってたけど、今の元嫁のSNSを見ると『僕が間違っていたんだな』と認めざるを得ないほど顔つきが違って、すっごくキレイになってました」

今でも西川さんは未練たらたらで「できれば復縁したい」というがーー。

「まぁ無理でしょうね…。友人に復縁したいことを相談したら、特に女性陣は口を揃えて『超モラハラ！ 絶対に無理だよ！』と苦笑していました。正直、自分がモラハラをしている意識なんて全くなかったし、モラハラって高圧的な態度や言動とか極端なことだと思っていました」

とても次の恋愛を考える精神状態ではないというが「もう失敗しないようにモラハラについて学んでいます…」と肩を落としていた。

「今日も生きているんだ」…「夫に死んでほしい」と願う妻たちの悲壮な本音