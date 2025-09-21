女友達のマウント気質にうんざりなのに、絶縁宣言できないワケ｜粘着マウント女友達から解放された話【ママリ】

都会で働くひなこには、かつて暮らしていた田舎にアケミという友人がいました。しかしアケミには困ったことに、周囲の人間に夫の年収をはじめマウントを取る癖があり…。さすがにうんざりきたひなこは、アケミを避けることに。『粘着＆マウント女友達から解放された話』第3話をごらんください。

友人・アケミからのマウントについて悩み、夫に愚痴をこぼしたひなこ。ついにアケミから逃げることを決意し、彼女の誘いを極力断ることにしたのでした。

つい夫にこぼした愚痴

家に帰ると、私は夫の和也にアケミのことを話しました。



「アケミがまた旦那さんの自慢話ばかりで……。しかも、私のこと、旦那さんの稼ぎが少ないから働かされてるって、勝手に勘違いして哀れんでくるの。もう、ほんとうんざり」



私は、感情のままに言葉を吐き出しました。和也は、私の話を静かに聞いてくれていました。夕食の準備をしながら、彼は相槌を打ち、沈黙の後、彼は落ち着いた声でこう言いました。



「帰省のときだけなら年に数回だし、マウントを取る人間の方が、よっぽど哀れだと思って聞いてたら？本当に幸せな人間は、わざわざ他人に自分の幸せをひけらかしたりしないよね。そのアケミって人が、満たされていない証拠じゃないかと思うけど」



和也の言葉は、いつも的を射ていました。でも、今回ばかりは「聞き流す」という作戦ができそうにないと思っていました。



「でも、もう聞くだけでも嫌なんだよね。帰省するたびに会って嫌な思いをするから、もう、実家に帰るのが憂鬱になってきてて…」



和也は相槌を打つだけで、それ以上何も言いませんでした。和也にとって、アケミの存在は、自分に何も関係ない妻の友人でしかないし、それ以上は何を言えばいいかわからなかったのだと思います。



アケミと縁を切ることも考えましたが、狭い田舎では「ひなこがアケミと喧嘩したらしい」と噂が広がるということは容易に想像できます。そうなると、両親の耳にも入り、帰省時に何か聞かれたら面倒。ただでさえ両親が口うるさいのもあり、絶縁宣言はできませんでした。

応急処置ではあるけれど

結局、私はひとまずアケミとの接触を避けることにしました。次に帰省した時、彼女から食事の誘いがあっても「今回は外せない予定があるから」と断るようにしたのです。アケミは不満そうでした。何度か電話で「せっかく会えると思ったのに、なんでいつも忙しいの？」と聞かれました。



彼女の声には、不満と、そして少しの哀れみが混じっていました。きっと、また「可哀想に、働きづめで自由がないんだわ」とでも思っているのでしょう。しかし、そのおかげで、私は彼女に会う機会が減り、マウントを取られることもなくなりました。



その年の夏休み、私とお盆休みが重なった和也も、久しぶりに実家に帰省することになりました。和也は、私の両親とも仲が良く、帰省をとても楽しみにしてくれていました。



「たまにはそっちの実家でゆっくりしよう。お義母さんの料理俺大好きなんだよ」



私は、彼の優しさに心から感謝しました。彼が一緒なら、アケミの誘いがあったとしても、うまく断ることができるだろう。私はそう思っていました。でも、ことはそう簡単には進まなかったのです―――。

あとがき：ひとまず安心？

たまに会うだけの相手でも、マウントを取られる時点で嫌ですよね。地元の友人という点で、絶縁できない思いにも共感できます。



合わない友人との人付き合いに悩まされた経験がある方は、こんな問題をどうやって乗り越えましたか？



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: kgrddm

（配信元: ママリ）