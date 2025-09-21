松本潤『19番目のカルテ』で注目の「総合診療医」…なぜ日本には”約900人”しかいないのか？その「3つの理由」

前回の記事『欧米では“常識”なのに…なぜあなたの街に「何でも相談できる医者」がいないのか？日本医療が抱える「致命的欠陥」』では、ドラマ『19番目のカルテ』をきっかけに、超高齢社会の日本において、患者をまるごと診る「総合診療医」がいかに重要であるかをお話ししました。

また、プライマリ・ケアを重視する世界の潮流の中で、専門医中心に発展してきた日本の医療が、現在、大きな転換点を迎えていることにも触れました。

近年、地方、へき地、離島では医師不足の深刻度が増しており、診療科の数も不足しています。複数の診療科にわたる幅広い知識とスキルを持つ総合診療医は、医師不足を補うキーパーソンとなり、限られた医療資源の中で、地域住民の多様なニーズに応えることが可能です。前回の患者視点でのお話から一歩引いた、持続的な地域医療の構築という視点においてもその重要性を伺うことができます。

その重要性にもかかわらず、私たちの周りで「総合診療医にかかっています」という声はあまり多くは聞かれません。今回は、なぜ日本では総合診療医がなかなか増えず、国民にとって身近な存在になっていないのか、その背景にある制度的な課題、すなわち「3つの壁」について、私自身の経験も交えながら論じたいと思います。

総合診療医の数はわずか約900人

まず、日本の総合診療医がどのくらいいるのか、その現在地を確認しておきましょう。2018年に新たな専門医制度が始まって以降、日本専門医機構が認定する「総合診療専門医」が誕生しました。その数は、2025年4月時点で約900人です。

内科や外科、整形外科といった主要な専門医がそれぞれ1万人以上いることと比較すると、その少なさは際立っています。毎年新たに総合診療を専攻する若手医師も約300人いますが、超高齢社会のニーズに応えるには、まだ足りないのが現状です。

実際、2003年10月に実施されたある調査では、人口1000人に対し862人が心身に異常を感じ、一般病院に入院した人は7人であったという結果が出ています。このことから、8〜9割程度の健康課題は総合診療（プライマリ・ケア）で対応できると考えられます。

多くの国民は、専門医ではなく、総合診療医に診てもらうことで健康課題を解決できる可能性が高い状況にあるものの、総合診療へアクセスできる機会が、そもそも身近に存在していないのです。

見えない、選べない、報われない…総合診療を阻む「3つの壁」

では、具体的になぜ日本ではここまで総合診療が普及してこなかったのでしょうか。その原因は、互いに絡み合った「3つの壁」に集約できます。これらが負のスパイラルを生み出し、総合診療の発展を構造的に阻害しているのです。

第一の壁は「見えない壁」、すなわち標榜（ひょうぼう）問題です。

医療法では、クリニックなどが外部の看板などに掲示できる診療科名が定められています。ただ、日本専門医機構が認定する19の基本領域専門医のうち、「総合診療」だけが、その名称を院外に標榜することが許されていません。つまり、総合診療専門医がクリニックを開業しても、看板には「内科」や「小児科」などと掲げるしかないのです。

これでは、総合的な診療を求めている患者が、専門医を見つけ出すことは困難です。また、インターネットで「総合診療」と検索すると、いくつかのクリニックなどが表示されます。ただ、「総合診療」という言葉の定義が規定されていないため、内科と皮膚科をあわせて総合診療と呼称するところもあります。

さらに、厚労省がウェブで公開している医療機関を探すことができる医療情報ネット（ナビイ）では、診療科の選択肢に「総合診療科」が設定されていません。このように、「何でも相談できる医師」を探したくても、その入り口が社会から見えにくい状況にあります。

第二の壁は「選べない壁」、すなわち医師不足です。

総合診療専門医制度は2018年に始まった新しい制度で、最初の専門医が誕生したのは2021年です。その数は、2025年4月時点で約900名。内科専門医が数万人規模であることと比較すれば、その少なさは歴然です。

ただ、専門医制度ができる前から、日本でも欧米の家庭医療を学び地域で実践する医師がいます。たとえば、プライマリ・ケア連合学会のプライマリ・ケア認定医は4962名おります。それでも、数として多いわけではないです。

第三の壁は「報われない壁」、すなわち診療報酬制度の問題です。

日本の外来医療の報酬体系は、行った検査や処置の数に応じて支払いが行われる「出来高払い制度」が基本です。この制度では、患者の話をじっくり聞くことや、複数の疾患の関連性を考察し、生活背景まで踏み込んでケアプランを立てるといった「時間」や「思考」そのものが、ほとんど評価されません。

医師は現在、医師資格を得るために高額な学費等を支払い、その回収をする動機が生じ、特に外来においては医療行為などの量による報酬増を追求させる報酬制度となっているため、一人ひとりの患者とじっくり向き合うことは現状難しい状況にあります。

経営的な視点で見れば、短時間で多くの患者を診察し、多くの検査や処置を行う方が有利になります。総合診療の神髄である「病気ではなく人を診る」医療は、現在の報酬体系では経済的に報われにくいです。

最も重要な突破口は「標榜問題」

これら三つの壁は、悪循環を形成しています。診療報酬が低いため総合診療を実践する医師が経済的に報われず、魅力的なキャリアとして映らない（報われない壁）。

その結果、志望者が増えず、医師の数が増えない（選べない壁）。医師が少なく社会的な存在感も薄いため、国民や患者からのニーズが可視化されず、標榜問題のような制度改革も進まない（見えない壁）。そして、標榜できないから国民の総合診療に対する認知度が上がらず、国民的なニーズとなりにくい…。

この状況を打破するには、どこから手をつければよいのでしょうか。一見、巨大で複雑な診療報酬制度や、時間のかかる医師養成が本丸に見えるかもしれません。

しかし、戦略的に最も重要な突破口は、実は「見えない壁」、すなわち標榜問題の解決にあります。この一つの規制を撤廃することが、負のスパイラルを断ち切り、システム全体を好転させる最も効果的な一撃となり得るのです。

なぜなら、総合診療が「見える」ようになれば、初めて患者による「選択」が始まり、それが市場を創出し、医師を惹きつけ、最終的に制度全体を動かす大きな力となるからです。

「総合診療科」標榜問題を政策の土俵へ

多疾患をもつ患者でもあり、シンクタンカーでもある私は、前述の「3つの壁」を分析する中で、この問題を解くうえで、最も突破しやすく、かつ影響力の大きいレバレッジ・ポイントが「総合診療科」の標榜問題であると考えました。この一点を突破できれば、他の問題にも好影響が及ぶと考えたのです。

私の戦略は、複数の政策決定の場に対して、それぞれに最適化されたメッセージを届けることでした。

まず、私は内閣府に設置されている「規制改革推進会議」のワーキンググループで、この問題を提起しました。ここでは、医療の専門的な議論に終始するのではなく、患者の視点から「総合診療を受けたいという国民の選択の自由を阻害する不合理な現行規制がある」という観点から問題を提起しました。患者が総合診療という選択肢を知り、選びたくても、標榜規制によってその機会が奪われている。これはおかしいのではないか、と示しました。

次に、2023年の衆議院厚生労働委員会に参考人として招聘された際にも、この問題を訴えました。国会議員の方々に対しては、専門的な制度論だけでなく、「受診迷子」や「ポリファーマシー」に苦しむ高齢者像についてもお伝えしました。そして、総合診療科の標榜を認めることが、国民の安心につながるという、国家的な利益を強調したのです。

こうした地道な活動は、少しずつですが着実に実を結びました。そして2024年6月21日、ついに歴史的なブレークスルーが訪れます。この日、政府が閣議決定した公式文書「規制改革実施計画」の中に、私たちの主張が明確に盛り込まれたのです。

その文書には、こう記されています。

「厚生労働省は、（中略）標榜可能な診療科名に総合診療科を追加することについて、検討し、結論を得る。」

そして、その実施時期は「令和6年度検討開始・令和7年結論」と明記されました。これは、ひとつの提言が、霞が関の官僚機構と永田町の政治プロセスを経て、正式な国の政策課題として位置づけられた瞬間でした。

私たちが本当に求めるべき医療の未来像

「総合診療科」の標榜問題が国の政策課題となったことは、間違いなく大きな一歩です。しかし、これは改革に向けたスタートラインに立つ許可を得たに過ぎないのです。看板を掲げられるようになっても、そこに質の高い医療を提供する担い手がいなければ、そして彼らが報われる仕組みがなければ、絵に描いた餅に終わってしまいます。

私たちが本当に目指すべきは、台湾の成功事例に学び、日本の実情に合わせた、持続可能なプライマリ・ケア・システムを構築することです。

台湾はこれまで、国民皆保険制度のもと、フリーアクセスと出来高払い制度を基本としてきました。臓器別専門医が中心の医療提供体制も日本と酷似しており、多くの課題を共有していました。

しかし、台湾は1980年代から地道に家庭医（日本の総合診療医に相当）の育成を進め、2003年には画期的な制度改革を断行しました。彼らの挑戦は、フリーアクセスという国民の権利を尊重しながら、いかにして質の高い総合的なケアを提供する体制を構築できるか、という日本の課題に対する、極めて示唆に富んだ答えを示しています。

そこで、日本での総合診療の普及には以下3つの施策が必要と考えます。

1. 総合診療科の標榜可能化: 規制改革実施計画に基づき、2025年までに「総合診療科」の標榜を速やかに実現する。

2. 医療機関のグループ化促進: 「総合診療科」をもつ医療機関が必ずひとつ入った地域の慢性疾患対応などを行う台湾を参考した「地域医療連携グループ」の形成を診療報酬などで後押しする。

3. 報酬制度の見直し: 台湾を参考に、フリーアクセスを維持したまま導入可能なキャピテーション制度（任意登録した患者数に応じたサブスク的報酬）と、キャピテーションにより懸念される過少診療リスクを抑制する治療効果を報酬する制度を組み合わせたハイブリッド型の報酬体系を創設する。

これらの改革は、決して容易な道ではありません。しかし、その先には、私たちが本当に求めるべき医療の未来像があります。それは、高齢になっても、複数の病気を抱えても、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会です。

そこでは、患者は「受診迷子」になることなく、信頼できる「かかりつけ医」にまず相談できます。そして、社会全体として、より質の高い医療を、より効率的に享受できる。このような社会の実現を目指した更なる取り組みが必要と考えます。

この記事を読んでくださったあなたにも、できることがあります。もし「自分の街にも、何でも相談できるお医者さんがいてくれたら」と感じたなら、その思いを声に出してください。

家族や友人とこの問題について話すこと、SNSで発信すること。そして、医療機関にかかるときに「私は、自分の身体全体を継続的に見てくれる先生がほしい」と伝えること。そうした一つひとつの声が積み重なる時、それは政策を動かす大きな力となります。

日本の医療の未来は、専門家や政治家だけのものではなく、何を求めれば良いのかを知った国民一人ひとりの、賢明な選択と要求にかかっているのです。

