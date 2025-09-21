「聖なるものへのあこがれ」が、「信じる」という営みの根底にある…若松英輔氏が考え続けてきた「宗教の本質」とは？

浄土真宗の僧侶にして宗教学者の釈徹宗氏。

批評家・随筆家にして敬虔なキリスト者の若松英輔氏。

「信仰」に造詣の深い当代きっての論客2人が、

「宗教の本質」について、3年半にわたって交わした珠玉の往復書簡。

その中から、今回は、若松氏から釈氏への手紙を公開する。

（本記事は、『宗教の本質』の一部を抜粋・編集したものです。）

遠藤周作、内村鑑三、新渡戸稲造

ご返信ありがとうございました。「信」あるいは「信じる」は、宗教とは何かを考える原点であり、同時に極点であることが、これまでに頂いた言葉でも十分に感じられました。

親鸞研究と念仏の話は、とても興味深く拝見しました。お書きくださった方のように、念仏をする気がないと断定する人物は多くないでしょうが、念仏を忘れてしまうという人は現代では少なくないようにも思います。宗教が学ぶだけの対象になり、生きる何かではなくなりつつある。

宗教の火花はあまり問題にされず、宗教学の言葉だけが独歩するようになっているのも否めません。『新約聖書』も『歎異抄』も言葉を超えたところに何かがあることを忘れてはならない、と警鐘をならしているのですが、現代人はますます言葉の世界に迷い込んでいるようにも思われます。

宗教はあるところから、「知る」だけでなく「生きる」ことを求める。むしろ、あたまで「知る」という営みを鎮めることすら求めることもある。ここでいう「生きる」とは、全身全霊による参与を指します。それも意識的、意志的に何かをなす、というよりも不可避的に、そう与することを求められる状態を意味します。

意志のちからは強靭です。これを見過ごすことはできません。しかし、宗教の本質は、意志をも包み込む何かとの出会いによって現実になる、ともいえるように思います。

宗教を合わない「衣」としてお書きくださったところでは、遠藤周作を想い出しました。今年で彼が亡くなって四半世紀が経ちます。彼はしばしば、自分にとってのキリスト教をからだに合わない洋服だったとし、生きることでそれを自分に合ったものにしていかねばならない、と語っていました。

同質の実感は内村鑑三や新渡戸稲造といった明治・大正期に日本的キリスト教の可能性を世界にむけて、英語で語った人物にもはっきりと感じることができます。内村と新渡戸は親友であり、盟友でもありましたが、二人がともに宣教師によって輸入され、押し付けられたような霊性をそのまま受け止めることはできないと一度ならず語っています。遠藤周作を含め、彼らにとって信仰とは、論じる以前に自分で歩いてみなくては始まらない道程だったのです。

太宰の本質をいい当てた、司馬の言葉

最初のお手紙で司馬遼太郎（1923〜1996）にふれてくださいました。司馬遼太郎と遠藤周作は同年の生まれで、没年も同じです。それだけでなく、2人は少なくとも年に1度、年末にともに伴侶を伴い、京都のホテルへ泊り、親交を深めていました。司馬には「浄土教と遠藤周作」という、日本的霊性は畢竟、宗派を超えた「浄土教」であると語った興味深い講演もあります。

司馬は独特の宗教感覚を持った人物です。そのことにも本格的にふれてみたいのですが、今日はある講演で司馬が、太宰治をめぐって話したことにふれつつ、「信」とは何かを考えてみたいと思います。

太宰治が亡くなったのは1948（昭和23）年6月13日のことでした。山崎富栄という女性とともに玉川上水に身を投げたのはご存知の通りです。戸籍上の命日は翌14日になっています。偶然なのでしょうが、今日も6月14日です。

遺体が発見されたのは同月19日、彼を偲ぶ桜桃忌はこの日に行われています。この日は太宰の誕生日でもあります。

先の大戦に敗北し、この国が日常を取り戻しつつあるなかでの出来事は、世の中に大きな衝撃を与えました。生活することに懸命だった人は、太宰治と山崎富栄の死によって、生活という枠組みには収まらない「人生」という地平があることを再認識させられました。

このとき司馬遼太郎は25歳で、駆け出しの新聞記者でした。彼は太宰治の存在もほとんど知らず、その名前も「「ダザイジ」と読んでいた」くらいだったと語っています。

彼が太宰の小説を読むようになったのは、それからおよそ30年を経た50代の半ばからでした。しかし、それから司馬は、全集を5、6回読んだ、と述べています。彼が「読む」ことにおいて異能をもった人物であることは、その作品を見れば分かりますが、いくら彼でも全集を5、6度読んだという作家はそういないと思います。そうした苛烈な邂逅を経て、自身のなかで育っていった太宰治という人間を彼はこう描き出しています。

得た結論は、彼は破滅型でも自堕落でもないということでした。太宰治の精神、文学が持っているたった一つの長所を挙げよといわれれば、聖なるものへのあこがれという一語に尽きるわけです。

あの人は『聖書』が好きでした。クリスチャンではありません。ただ座右の書として置いていた。素朴に清らかなものとしてとらえていた。『聖書』の文体が好きでした。よく引用した。そこからなにか着想して短編を書いたりしています。破滅型な作品でさえ、破滅していく主人公の心には、実に聖なるものへのあこがれが表れています。（「東北の巨人たち」『司馬遼太郎全講演3』）

太宰治の本質をいい当てた、この批評眼は確かであるだけでなく、秀逸です。ある意味で、この一節以上に太宰の本質を語った文章は、そう多くないと思わせるくらいです。この講演が行われたのは1987年、司馬遼太郎はすでに「耳順」の年齢を過ぎています。

「聖なるもの」とは？

孔子のいうことが正しければ、彼の人生観、あるいは世界観がある強度をもってきたと考えてよいと思います。その上で、彼が太宰治という作家と「聖なるもの」をつなげ、先のように語っているのは注目に値します。それは司馬自身にも「聖なるもの」をめぐる経験があったことを暗示しています。

「聖なるもの」、あるいは仏教の言葉でいう「聖(きよ)きもの」への憧憬、これは「信じる」という営みの根底にあるものではないでしょうか。「聖なるもの／聖きもの」とは、単に清浄なるものを意味しません。

むしろ、それは「聖なるもの／聖きもの」のはたらきの一端に過ぎません。それは「素朴なもの」そして、「力あるもの」「たしかなもの」「朽ちることなきもの」ともいえるかもしれません。そして何よりも「美しいもの」なのではないでしょうか。そうでなければ、人間が生涯を賭してそれを探究しようとは思わないと思うのです。

ただ、ここでいう「美しいもの」とは、「醜いもの」の対義語ではありません。むしろ、柳宗悦がいうように美醜を超えた「不二の美」というべきものです。信じるとは、己れのうちにある美醜を超えた「美しい」何かを愛しむことであると考えたのは遠藤周作も同じでした。キリシタンの迫害は、元号が明治になっても続きました。

その時代の不条理を描き出した『女の一生 一部・キクの場合』には次のような一節があります。「清吉」はキリシタンの若者です。彼は棄教を迫る役人の激しい責め苦のためにひとたび「転び」を受け容れてしまいます。そのあとの心境を遠藤はこう記しています。

清吉は反駁できなかった。彼もまた同じ気持だったからである。子供の時から、もっとも美しく、清く、正しいと教えられてきたものを見すてたという後悔は、とけた鉛のように彼の胸にへばりついていた。

「庄屋に行って、信心戻しに来たて言うごとすうか……」

と彼は弱々しく眩き、溜息をついた。

「信心戻し」とは棄教を取り消すことです。このことがさらなる危機に彼を導くことになることは清吉にも分かっています。

この小説に描かれている「浦上四番崩れ」をはじめとした弾圧は事実です。事実はさらに過酷で厳しいものだったというべきかもしれません。しかし、それでもなお、自らの信仰を守ろうとした人がいる。それが何であるのかを語ることは容易にはできません。しかし、そこには「恐れ」よりも「畏れ」、恐怖よりも畏怖を喚起させる何かがあることは確かです。そして彼らの境涯に私は、無言の聖性すら感じます。

「あこがれる」べき世界

先に引いた司馬遼太郎の言葉にあった「あこがれ」は、迫害を生き抜いたキリシタンの霊性にも強くあったものです。

人はさまざまなものに憧れます。人は、こうありたいと感じるものに憧れる。あるいは自分にないものに憧れることもあります。しかし、同時に憧れたものに失望し、裏切られたような気持ちになることも少なくありません。何に憧れるのかによって、この営みの意味は、まるで違ったものになる。しかし、こうしたことは「あこがれる」という営みのごく表層的なものに過ぎません。

「憧れる」の古語は「あくがる（憧る）」です。それは心が彼方の世界に向けて遊離することを意味しました。現代では強く希望するほどの意味ですが、むかしは、私たちが現実と呼ぶこの世界を包み込む何かを強く志向することを意味していたのです。

太宰に「あこがれる」べき世界があることを教えたのは内村鑑三でした。太宰と内村、まるで違う人生を送ったかのように見える2人が出会う場所、それが宗教の地平です。ある雑誌を読んで太宰は、強い憤りを覚えます。「二三の小説は、私を激怒させた」と書いたあと、彼はこう続けています。

内村鑑三の随筆集だけは、一週間くらい私の枕もとから消えずにいた。私は、その随筆集から二三の言葉を引用しようと思ったが、だめであった。全部を引用しなければいけないような気がするのだ。これは、「自然。」と同じくらいに、おそろしき本である。

私はこの本にひきずり廻されたことを告白する。ひとつには、「トルストイの聖書。」への反感も手伝って、いよいよ、この内村鑑三の信仰の書にまいってしまった。いまの私には、虫のような沈黙があるだけだ。（「碧眼托鉢──馬をさへ眺むる雪の朝かな──」）

この文章が記されたのは1936年、彼の生活がもっとも混乱していた時期です。これほど強い共鳴と心酔の言葉が太宰から発せられている。そうせざるを得ない何かが彼のなかにあった。だが、彼はそれをなかなか言葉にできません。真に心動かされたとき、人間を包み込むのは沈黙である、と作曲家のドビュッシーが書いていますがほんとうです。ここで明らかなのは、語ることを超えた感嘆です。

太宰は、内村の随筆に未知なるものを発見したのではないように思われます。ずっと自分のなかにあって、表現できなかった何かを目撃したのではないでしょうか。先の一節に彼は、こう言葉を継いでいます。

私は信仰の世界に一歩、足を踏みいれているようだ。これだけの男なんだ。これ以上うつくしくもなければ、これ以下に卑劣でもない。ああ、言葉のむなしさ。饒舌への困惑。いちいち、君のいうとおりだ。だまっていておくれ。そうとも、天の配慮を信じているのだ。御国の来らむことを。（嘘から出たまこと。やけくそから出た信仰。）

日本浪曼派の一週年記念号に、私は、以上のいつわらざる、ぎりぎりの告白を書きしるす。これで、だめなら、死ぬだけだ。（同前）

人は、誰かに向かって書くだけでなく、未来の自分に向かっても書いています。「天の配慮」を信じている、そう書いた彼にとって「生きる」ことと「信じる」ことは不可分であったというよりも、同じ営みの異なる局面に過ぎなかった。むしろ、そうなる場所でしか彼は、自らの根源を確かめられなかったのだと思います。存在の根源、それを私は聖性という言葉で表現したいのです。

少し長くなってしまいました。お目にかかって話すのも楽しみですが、信頼できる人におもうことを書く、これもまた、人生の深いよろこびです。

重ねて、くれぐれも御身大切になさってくださいませ。

2021年6月14日

