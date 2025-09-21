中国人は命よりカネ？…中国人を突き動かす驚愕の「金銭観」

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈北京在住者を見分けるポイントは「鼻毛」！？…服装や化粧ではなく、中国人と日本人を区別する意外な方法〉に引き続き、中国人が重要視する「三つの口」のうちの３つ目をみていく。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

「カネ教徒」

前項で述べた中国人が重要視する「三つの口」のうち、三番目は「がま口」（財布）、すなわちカネである。

中国に暮らすと痛感するが、中国人はカネを、自分の命の延長か、もしくは命と同等のものと考えている。きわめて実利的・現世的な生き方をする中国人に宗教はないと、よく言われるが、私は「カネ教徒」とひそかに呼んでいる。知人の中国人たちには、それこそ朝から晩までカネのことを考えている人が多いからだ。

私の日本での同級生に優秀な商社マンがいて、彼と駅前のカフェなどで待ち合わせると、席に着くや、周囲を見渡してカネ勘定を始める。

「この店は机が何台でいくら、コーヒーカップがいくら、内装にいくらかけて、客単価はいくらで、家賃をいくら払ってひと月の利益はいくらだ……」

この性癖には、いつもあきれてしまう。だが中国人とランチする場合、そこまで極端ではないものの、話題の半分くらいはカネ儲けの話ということは日常茶飯事だ。

一部の中国人は、「鳥の眼をしている」と感じることがある。どこかに金儲けのチャンスはないか、つねに視界一杯にギョロギョロまさぐっているような目つきだ。日本でも角界では「土俵にカネが落ちている」と言うが、まさに「大陸の大地にカネが落ちている」というわけだ。

実際、北京の街頭で、子連れの親子が歩いていて幼子が転ぶと、父親がこう言っているのを何度か聞いた。

「転んだらカネを拾ってから起きろ！」

中国人は命がけで値切る

中国人との商談でも、元来がジャーナリストである私は、いつも根負けしていた。

たとえば、午前中の商談で、契約が成立したとする。先方の「老板（ラオバン）」（経営者）は「もう昼だから、記念にランチを共にしてからサインしよう」と言ってくる。その誘いに乗ると、ランチの間じゅう、細部のさらなる妥協を迫ってくるのだ。

本当に、ただの100元札一枚分（約2000円）でも、契約書類の数字を変えさせようと必死になる。まさに命懸けで突進してくる感じで、中国人の身体には「カネのDNA」が宿っていると思える瞬間だった。

実際、中国では古代からカネは権力の証でもあった。

前述の秦の始皇帝は、初めて中国大陸を統一した王だが、『史記』が暗示するところでは、本当の父親は秦王・子楚ではなく、衛の国出身の大富豪・呂不韋だった。その絶大な財力で、自分の愛人で妊娠していた趙姫を王妃として嫁がせ、産んだ子を王位に就けたというのだ。

まさに、カネは歴史をも変えた（買えた？）。ちなみに呂不韋は晩年、絶対王制を築いた始皇帝に、自害を言い渡される。私は河南省偃師にある呂不韋の墓に行ったことがあるが、学校の校庭の片隅にあり、すっかり荒れ果てていて、地元の生徒たちすら知らなかった。

次の漢代になると、中国人は本格的にシルクロードを開拓して、西のローマ帝国との交易を始めた。日本では、中華文明の影響を受けた弥生時代が細々と営まれていた頃に、中国は8000kmも彼方の国と交易していたのだ。漢代で最大版図を築いた武帝は、ローマ帝国産のワインに目がなく、しまいには宮廷内にブドウ農園を作らせたほどだった。

1968年、河北省で漢代の中山靖王の墓から、「金縷玉衣」が出土した。王が来世も天界で金持ちになれるようにと、金1100g、玉片2498個からなる「金の鎧」を着せたのである。私はその複製品を、北京の中国国家博物館で見て、古代中国人のカネに対する執着心の強さに唸ってしまった。

＊

さらに〈10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」〉では、中国の「ハイリスク社会」について詳しくみていきます。

【つづきを読む】10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」