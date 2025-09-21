◇プロ野球セ・リーグ 中日 3-0 ヤクルト(20日、バンテリンドーム)

中日は試合後、岡田俊哉投手の引退セレモニーを行いました。

33歳の岡田投手は2009年ドラフト1位で智弁和歌山高から中日に入団。中日一筋プロ16年で354試合に登板、19勝24敗62ホールド19セーブの記録を残しました。この日の引退試合では先発登板し、村上宗隆選手から見逃し三振を奪い降板しました。

セレモニーではこれまでの歩みやかつてのチームメイトなどからのビデオメッセージがビジョンに映し出されたあと、家族などから花束贈呈が。子どもから花束を受け取った岡田投手は目元を拭いました。

マイクの前に立った岡田投手は、「頭が真っ白なので、書いてきた紙を読ませてください」と前置きし、自らの思いを読み上げました。

「16年前、ドラゴンズのユニフォームに袖を通し、私のプロ野球生活はスタートしました。先輩たちに追いつきたい、どうしたら同じ舞台で戦えるか、16年間自分なりに必死にもがき、考え、やってきました。うれしかった記憶もあります。どん底を味わい、苦しかった記憶もあります」と涙をこらえながら自身のプロ野球生活を振り返ります。

ファンやチームメート、球団スタッフなどへ感謝の言葉を口にした岡田投手。「温かいドラゴンズファンの前でユニフォームを脱げることを幸せに思います」と引退への思いを語りました。

岡田投手は最後に家族へ感謝のコメントを送ります。「16年間一番近くで支えてくれた妻、ここ数年は大きな怪我もあり、僕以上に大変だったと思います。でもいつも前向きな言葉をかけてくれて、僕は前を向くことができました。感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとう」と気持ちを伝え、場内から温かな拍手が起きました。

そして「3人の子供たちへ、いつもパパの応援をしてくれてありがとう。みんなの笑顔がパパの活力になってました。これからはパパがみんなを応援する番です。それぞれ夢、目標を持ち、一緒に頑張っていきましょう」と子供たちへメッセージを送りました。

「いいときも悪いときも全部含めて、幸せなプロ野球人生でした。16年間、本当にありがとうございました」とスピーチを締めくくった岡田投手。最後はマウンドに集まったチームメートから胴上げされ、5度宙を舞いました。