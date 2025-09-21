明治日本を旅した外国人女性が「日本の子供たちの様子」を知って驚愕した理由

「日本の子供たちが好き」と書いたバード

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

たとえばバードは青森県を旅している途中、日本の子供たちについて書き留めています。なぜ、彼女は日本の子供が好きなのでしょうか。同書より引用します（読みやすさのため、改行を編集しています）。

＊＊＊

わたしは日本の子供たちが大好きです。

赤ちゃんの泣き声はまだ一度も耳にしたことがありませんし、うるさい子供や聞き分けのない子供はひとりも見たことがありません。

子供の孝行心は日本の美徳の筆頭で、無条件服従は何世紀もつづいてきた習慣なのです。英国の母親たちのやる、脅したりおだてたりして子供たちにいやいや言うことを聞かせる方法は、ここにはないようです。

わたしは子供たちが遊びのなかで自立するよう仕込まれるやり方に感心しています。家庭教育の一部にさまざまなゲームのルールを覚えるというのがあり、このルールは絶対で、疑問が起きた場合は、口論でゲームを中断するのではなく、年長の子供が命令をしてことを決着させます。

子供たちは子供たちだけで遊び、なにかあるたびにおとなの手をわずらわせるというようなことはありません。わたしはふだんお菓子を持参し、子供たちにやりますが、ひとりとして先に父親または母親から許しを得ずに受け取る子供はいません。許しを得ると、子供たちはにっこり笑って深々とお辞儀をし、その場にいた仲間に手渡してからようやく自分の口に運びます。やさしい子供たちですが、堅苦しくまた早熟です。

子供たちには特別な服はありません。これは非常に奇妙で、何度でも繰り返して言わずにはいられません。三歳になると、子供たちは着物を着て帯を締めますが、これは親にとってと同じく子供たちにとっても不便なものですし、またこの身なりで子供っぽい遊びをしているのは珍妙です。

とはいえ、わたしは英国でいう子供の遊び、つまりもがいたり、たたいたり、転がったり、跳んだり、蹴ったり、大声をあげたり、笑ったり、喧嘩をしたり（！）といった、一般にさまざまな衝動に身をまかせる遊び方をこちらでは一度も見たことがありません。

＊＊＊

