蔦重に所帯を持つ決意を報告する歌麿に視聴者最注目 『べらぼう』第35話画面注視データを分析
●「おきよさん。まことありがた山にございます」
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、14日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第35話「間違凧文武二道」の視聴分析をまとめた。
横浜流星＝『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第35話より (C)NHK
○耳の聞こえないきよに熱い想い伝わらず
最も注目されたのは20時28分で、注目度76.1％。喜多川歌麿(染谷将太)がきよ(藤間爽子)と所帯を持つ決意を蔦重(横浜流星)に報告するシーンだ。
耕書堂の座敷で蔦重はてい(橋本愛)と話し込んでいると、つよ(高岡早紀)が慌ただしく駆け込んできた。歌麿が来ているというつよの顔がうれしげなのは、歌麿が女を連れていたからである。
蔦重たちは歌麿と対面すると、まず、ていが歌麿に女との関係を問うた。野次馬根性丸出しのつよが横から茶化そうとするのを蔦重がすかさず制する。しかし、歌麿は女については答えず、師である鳥山石燕(片岡鶴太郎)が先月亡くなったことを伝えた。そして、石燕の遺作となる雷獣の絵を蔦重に差し出す。
石燕の話がひと段落したところで、つよが歌麿に耕書堂へ戻ってくるのかと聞くと、歌麿は姿勢を正して、「俺、所帯を持とうと思って」と答えた。蔦重はあっ気にとられたが、ていとつよはその返答を予想していたようである。
蔦重は改めて、きよの顔を見る。耳が聞こえず言葉も話せないきよという女の顔に、蔦重は見覚えがあった。昔、神社で錯乱した歌麿に絵を拾い集めて渡してくれた女だった。「蔦重。おれちゃんとしてえんだ」歌麿はきよといると毎日が楽しいと言う。ちゃんと名をあげてちゃんと金を稼ぎ、きよを幸せにしたい。そのためには石燕の屋敷に住み続けたいが、手持ちの金では足りないので絵を買い取ってほしいと数枚の絵を渡した。何とそれは、以前は描くことのできなかった笑い絵だった。どの絵にも男女の営みが生き生きと描かれている。きよのおかげでようやく描くことができたのだ。
蔦重は絵を見終えるときよの向かいに座り直して、「おきよさん。まことありがた山にございます」と、深々と頭を下げた。蔦重は歌麿にとって、きよがかけがえのない女性であることを悟ったのだ。「どうか一生、そばについてやってくだせえ!」熱い想いを言葉にする蔦重だったが、耳の聞こえないきよにはまるで伝わっておらず、みなは苦笑いを浮かべたのであった。
『べらぼう』第35話の毎分注視データ推移
○相変わらず鈍い蔦重
注目された理由は、ようやく幸せが訪れた歌麿に視聴者の関心が集まったと考えられる。
歌麿は大きな知らせを2つ持って耕書堂を訪れた。1つは大恩ある師・石燕の死。もう1つが古びた神社で出会った女・きよと所帯を持つこと。ていとつよは、きよを見た瞬間に歌麿の想いを理解していたようだが、蔦重は分かっていないようだった。相変わらず鈍い男だ。
きよと過ごすうちに歌麿は過去のトラウマを払拭できたようで、かつて描くことのできなかった笑い絵を見事に仕上げることができた。SNSでは「『ちゃんと』が出来ないことで悩んでいた歌が、おきよさんのために『ちゃんと』したいっていうの良いな」「歌がここまで健全な要求するの初めてじゃないかな」「自分が出来なかったことを義兄として誠実に感謝する蔦重もいいな」と、きよのために一歩を踏み出した歌麿と、惜しみなく歌麿を支援する蔦重が話題を集めている。
石燕の遺作に描かれた雷獣は、日本の伝承や江戸時代の文献に登場する、雷とともに現れるとされる怪異・妖獣のこと。雷が鳴ると空から落ちてきたり、人家や木々に潜んだりすると信じられていた。姿は一定せず、狐・狸・猫・イタチ・犬・猿などに似ているとも、雷光そのものが獣の形をとったともいわれる。しばしば「雷獣が人や作物を襲う」とか「雷に打たれた木の中から雷獣が出てきた」といった怪談が語られた。実際には、雷で焼け焦げた獣の死骸や、音に驚いて飛び出した動物が雷獣とされたとも考えられている。
また、この雷獣の絵は鳥山石燕の『今昔画図続百鬼』に描かれた、以津真天(いつまで)という妖怪に酷似している。以津真天の起源は南北朝時代の軍記物語『太平記』に登場する。1334(建武元)年、疫病がまん延により多くの死者が出る中、夜ごとに宮中の紫宸殿に現れ、「いつまでも、いつまでも」と不気味に鳴いたそうだが、弓の名手・隠岐次郎左衛門広有に退治された。『太平記』では単に怪鳥と記されるのみだが、鳥山石燕が以津真天と名付けたことで、その名と姿が広まった。
●思惑が見事に外れて空回りの蔦重
2番目に注目されたのは20時7〜8分で、注目度74.6％。蔦重の思惑が見事に外れるシーンだ。
ていが市中を歩いていると、真新しい弓を持つ武士や論語の1巻を自慢げにそらんじる武士の姿をあちこちで目にした。通りでは読売が新しい記事を配っている。どうやらとびきりの知らせをつかんでいる様子だ。一方、耕書堂では喜多川歌麿を前に蔦重が浮かない顔をしていた。新作『文武二道万石通』は狙い通り大評判となり、客は一丁先まで列をなし、従業員総出で製本に追われるほどの盛況ぶりであるのにだ。
蔦重は飛ぶように売れるこの黄表紙によって、世の流れが一気に変わることを期待していたが、肝心の内容が全く伝わっていないことに頭を抱えているのだった。歌麿の狂歌絵本『画本虫撰』は、絵があまりに見事なため価格以上の価値があると誤解されている。
そんな中、ていがさらに悪い知らせを持って耕書堂に戻ってきた。松平定信(井上祐貴)が将軍補佐に就任したというのだ。歌麿そっちのけでていと話し始める蔦重を見て、歌麿はたまらず耕書堂を出る。「もうほんとにただの抱えの絵師だな」と、独りごちるその表情には、哀愁とあきらめが同居していた。
○「売れ行きが絶好調なだけに歯がゆいだろうな」
このシーンは、文武奨励に世の中が動かされていく様子に、視聴者が注目が集まったと考えられる。
耕書堂の1788(天明8)年の新作は大いに話題となり、特に朋誠堂喜三二(尾美としのり)による『文武二道万石通』の人気はすさまじいものがあった。その売れ行きに蔦重は世の中の流れが変わることを期待しますが、肝心の皮肉は全く伝わらず、むしろ定信の評判を上げる結果となる。
SNSでは「皮肉ってのは相手に通じなきゃ意味ないもんな…」「読者にも教養がないと伝わらないのか」「売れ行きが絶好調なだけに歯がゆいだろうな」と、空回りする蔦重にコメントが集まった。また、定信を「ふんどしの守様」と呼ぶていには、「おていさん、めちゃくちゃ真顔でふんどしの守様呼ばわりしてんの面白すぎる」「おていさんもふんどしの守って言うんだ」といった反響が寄せられた。蔦重の周辺では定信＝ふんどしが定着しつつあるようだ。
また、耕書堂でだべっていたリアル義兄弟が話題となっている。『画本虫撰』を手に取っていた豪商(林家三平)と信濃の豪商・熊野屋(峰竜太)だが、それぞれ第12話「俄なる『明月余情』」と第17話「乱れ咲き往来の桜」以来の登場となった。峰竜太の配偶者は林家三平の姉・海老名美どり。さらに、恋川春町(岡山天音)の仕える駿河小島藩の第五代藩主・松平信義役の林家正蔵は、林家三平さんの実兄なので、今回は兄弟3人そろっての出演となった。さらに林家三平の妻・国分佐智子も第29話「江戸生蔦屋仇討」で、北尾政演(古川雄大)が身を寄せる三味線の女師匠・つや役で出演している。べらぼう界隈では林家一門がブイブイいわしてる。
今回話題となった『文武二道万石通』は、朋誠堂喜三二による黄表紙で作画は喜多川歌麿の門人・喜多川行麿。実は歌麿にはすでに弟子がいたのだ。鎌倉時代が舞台で源頼朝が畠山重忠に命じて武士たちを「文」と「武」に分類させようとするが、多くの武士は文にも武にも属さない「ぬらくら武士」であることが判明し、重忠は富士山の人穴や箱根七湯、大磯の遊郭などに武士たちを送り込み、彼らの素行を観察するという内容である。実際には頼朝＝家斉、重忠＝定信、ぬらくら武士＝田沼派の残党に見立てて幕政を風刺するものだった。
登場人物の着物に「三」「松」「七曜紋」が描かれ、読者は誰が誰を指すのかを想像できる仕掛けになっている。出版後すぐに売り切れ、増刷されるほどの大流行となった。作中では1丁先まで客が並んでいたようだが、1丁は60間で1間は約1.8メートルなので、1丁は約109メートル。かなりの大行列だ。
●雷鳴が鳴り響く夜…鳥山石燕の最期
3番目に注目されたシーンは20時21分で、注目度73.42％。鳥山石燕の最期のシーンだ。
雷鳴が鳴り響く夜、鳥山石燕は1人で工房に籠もっていた。何者かの気配を感じ取ったのか、石燕は突然立ち上がって障子を勢いよく開け放ち、真っ暗な庭を一瞥すると「何者じゃ?」と闇に向かって声を上げる。「何者じゃ、そなたは」石燕がもう一度呼びかけると、一瞬、稲光が暗闇を照らした。
その閃光によって、流水文様の着物が庭の木に引っかかっているのが見える。「いごくな、いごくなよ」石燕は障子を開けたまま部屋の中へと後ずさり、机の上の絵筆を手に取った。庭では風が吹き荒れ、雷鳴が鳴り響いていたが、石燕は意に介さず筆を走らせ始める。その姿は何かに取り憑かれているようであった。
○「絵師としては最高の逝き方かもしれんね」
ここは、強烈なインパクトを放つ妖怪絵師・鳥山石燕に、視聴者の視線が集まったと考えられる。
石燕が感じた気配の先には流水文様の着物が引っかかっていた。かつて平賀源内(安田顕)が愛用していた着物と同じ紋様だ。前回「ありがた山とかたじけ茄子」で、蔦重と田沼意次(渡辺謙)の最後の会話に「源内があの世から雷を落としてくる」というフレーズがあったので、これは源内が関わっていると考えるのが自然なのではないだろうか。
SNSでは「石燕先生、最後まで妖怪っぽかったね」「石燕先生の登場回数は決して多くなかったけど、存在感抜群でしたね」「石燕先生、絵筆を握りしめたまま旅立たれたんだね。絵師としては最高の逝き方かもしれんね」と、少ない出番ながら確実に爪痕を残した石燕にコメントが集まった。
庭に引っかかっていた謎の着物の柄である流水文様だが、日本の伝統的な文様の1つで、川の流れや水の動きを波線や曲線で描いた連続的な動きが特徴。古くは平安時代から装飾に用いられ、着物・屏風・器物などで広く活用されている。江戸時代になると浴衣や手ぬぐいといった日常的なものから、振袖や小袖などの高級品や浮世絵にも広く用いられるようになる。水は古来より穢れを洗い流す力を持つとされ、流水文様は清らかさや邪気をはらうことを表している。
弟子である喜多川歌麿から大往生といわれた石燕は、1712(正徳2)年の生まれなので、享年76。『べらぼう』では毒殺か病気で亡くなる人物がほとんどなので、石燕は天寿をまっとうしためずらしい例だ。同じく今回亡くなった意次は享年70。波乱に満ちた人生に幕を下ろした。2人ともこの時代にしては長寿だ。他の主な登場人物の中で石燕よりも長く生きたのは、享年78の朋誠堂喜三二、享年81の北尾重政(橋本淳)。そして享年77の一橋治済(生田斗真)がいる。
●大田南畝によって知らされた田沼意次の死
第35話「間違凧文武二道」では、1788(天明8)年から1789(寛政元)年の様子が描かれた。
今回は思いや考えを正確に伝えることの難しさを痛感させられる回だった。蔦重は黄表紙で松平定信を風刺したつもりだったが、定信はそれを応援と受け取り、定信も文武に励むことの大事さを説くが、武士たちは歪んだ解釈をする。また蔦重はきよに、歌麿のそばにずっといてやってほしいと懇願したが、当のきよは何も聞こえておらず、むしろ歌麿との結婚を反対されていると感じた様子だった。そんな中、定信を鋭く風刺する恋川春町の新作『鸚鵡返文武二道』が刊行されようとしているが、その先行きに一抹の不安が残る。
注目度トップ3以外の見どころとしては、からかわれているとは気付かず、黄表紙のネタに取り上げられ有頂天になっている松平定信に、九郎助稲荷(綾瀬はるか)が厳しいツッコミを入れるシーンが挙げられる。定信は贔屓(ひいき)にしている蔦重と朋誠堂喜三二に取り上げられて喜ぶが、そこに皮肉が込められていることを全く理解していなかった。聡明な定信ならすぐに分かりそうなものだが、それだけテンションが上がっていたのだろうか。「ものすごく違います!」という九郎助け稲荷のセリフは、SNSで大きな反響を呼んでいる。
次に田沼意次の死が、大田南畝(桐谷健太)によって知らされるシーンが挙げられる。渡辺ほどの大物がいわゆる会話死やセリフ死、報告死と呼ばれる形式で最期を迎えるのは珍しい例かもしれない。昨年の大河ドラマ『光る君へ』では、主人公・まひろ(吉高由里子)の夫・藤原宣孝(佐々木蔵之介)の最期がこのパターンだったが、演出手法も時代によって変わってきている。
また、定信と治済が対立するシーンもあった。事の発端は十一代将軍・徳川家斉が大奥の女中に手をつけて子供ができたことだが、このあたりは父の治済そっくりだ。ちなみにこの時の子供は長女・淑姫と思われる。成長すると尾張藩九代藩主・徳川宗睦(榎木孝明)の養子で後に十代藩主となる徳川斉朝に正室となる。意次という共通の敵がいなくなり、早くも内輪揉めが勃発している。定信と治済、家斉の関係はこれからの物語に大きく関わってきそうだ。
きょう21日に放送される第36話「鸚鵡のけりは鴨」では、蔦重の新作『鸚鵡返文武二道』が話題となるが、耕書堂が役人に囲まれ絶版を言い渡される。さらに恋川春町が切腹を試みるという衝撃の展開を迎える。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、14日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第35話「間違凧文武二道」の視聴分析をまとめた。
横浜流星＝『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第35話より (C)NHK
○耳の聞こえないきよに熱い想い伝わらず
耕書堂の座敷で蔦重はてい(橋本愛)と話し込んでいると、つよ(高岡早紀)が慌ただしく駆け込んできた。歌麿が来ているというつよの顔がうれしげなのは、歌麿が女を連れていたからである。
蔦重たちは歌麿と対面すると、まず、ていが歌麿に女との関係を問うた。野次馬根性丸出しのつよが横から茶化そうとするのを蔦重がすかさず制する。しかし、歌麿は女については答えず、師である鳥山石燕(片岡鶴太郎)が先月亡くなったことを伝えた。そして、石燕の遺作となる雷獣の絵を蔦重に差し出す。
石燕の話がひと段落したところで、つよが歌麿に耕書堂へ戻ってくるのかと聞くと、歌麿は姿勢を正して、「俺、所帯を持とうと思って」と答えた。蔦重はあっ気にとられたが、ていとつよはその返答を予想していたようである。
蔦重は改めて、きよの顔を見る。耳が聞こえず言葉も話せないきよという女の顔に、蔦重は見覚えがあった。昔、神社で錯乱した歌麿に絵を拾い集めて渡してくれた女だった。「蔦重。おれちゃんとしてえんだ」歌麿はきよといると毎日が楽しいと言う。ちゃんと名をあげてちゃんと金を稼ぎ、きよを幸せにしたい。そのためには石燕の屋敷に住み続けたいが、手持ちの金では足りないので絵を買い取ってほしいと数枚の絵を渡した。何とそれは、以前は描くことのできなかった笑い絵だった。どの絵にも男女の営みが生き生きと描かれている。きよのおかげでようやく描くことができたのだ。
蔦重は絵を見終えるときよの向かいに座り直して、「おきよさん。まことありがた山にございます」と、深々と頭を下げた。蔦重は歌麿にとって、きよがかけがえのない女性であることを悟ったのだ。「どうか一生、そばについてやってくだせえ!」熱い想いを言葉にする蔦重だったが、耳の聞こえないきよにはまるで伝わっておらず、みなは苦笑いを浮かべたのであった。
『べらぼう』第35話の毎分注視データ推移
○相変わらず鈍い蔦重
注目された理由は、ようやく幸せが訪れた歌麿に視聴者の関心が集まったと考えられる。
歌麿は大きな知らせを2つ持って耕書堂を訪れた。1つは大恩ある師・石燕の死。もう1つが古びた神社で出会った女・きよと所帯を持つこと。ていとつよは、きよを見た瞬間に歌麿の想いを理解していたようだが、蔦重は分かっていないようだった。相変わらず鈍い男だ。
きよと過ごすうちに歌麿は過去のトラウマを払拭できたようで、かつて描くことのできなかった笑い絵を見事に仕上げることができた。SNSでは「『ちゃんと』が出来ないことで悩んでいた歌が、おきよさんのために『ちゃんと』したいっていうの良いな」「歌がここまで健全な要求するの初めてじゃないかな」「自分が出来なかったことを義兄として誠実に感謝する蔦重もいいな」と、きよのために一歩を踏み出した歌麿と、惜しみなく歌麿を支援する蔦重が話題を集めている。
石燕の遺作に描かれた雷獣は、日本の伝承や江戸時代の文献に登場する、雷とともに現れるとされる怪異・妖獣のこと。雷が鳴ると空から落ちてきたり、人家や木々に潜んだりすると信じられていた。姿は一定せず、狐・狸・猫・イタチ・犬・猿などに似ているとも、雷光そのものが獣の形をとったともいわれる。しばしば「雷獣が人や作物を襲う」とか「雷に打たれた木の中から雷獣が出てきた」といった怪談が語られた。実際には、雷で焼け焦げた獣の死骸や、音に驚いて飛び出した動物が雷獣とされたとも考えられている。
また、この雷獣の絵は鳥山石燕の『今昔画図続百鬼』に描かれた、以津真天(いつまで)という妖怪に酷似している。以津真天の起源は南北朝時代の軍記物語『太平記』に登場する。1334(建武元)年、疫病がまん延により多くの死者が出る中、夜ごとに宮中の紫宸殿に現れ、「いつまでも、いつまでも」と不気味に鳴いたそうだが、弓の名手・隠岐次郎左衛門広有に退治された。『太平記』では単に怪鳥と記されるのみだが、鳥山石燕が以津真天と名付けたことで、その名と姿が広まった。
●思惑が見事に外れて空回りの蔦重
2番目に注目されたのは20時7〜8分で、注目度74.6％。蔦重の思惑が見事に外れるシーンだ。
ていが市中を歩いていると、真新しい弓を持つ武士や論語の1巻を自慢げにそらんじる武士の姿をあちこちで目にした。通りでは読売が新しい記事を配っている。どうやらとびきりの知らせをつかんでいる様子だ。一方、耕書堂では喜多川歌麿を前に蔦重が浮かない顔をしていた。新作『文武二道万石通』は狙い通り大評判となり、客は一丁先まで列をなし、従業員総出で製本に追われるほどの盛況ぶりであるのにだ。
蔦重は飛ぶように売れるこの黄表紙によって、世の流れが一気に変わることを期待していたが、肝心の内容が全く伝わっていないことに頭を抱えているのだった。歌麿の狂歌絵本『画本虫撰』は、絵があまりに見事なため価格以上の価値があると誤解されている。
そんな中、ていがさらに悪い知らせを持って耕書堂に戻ってきた。松平定信(井上祐貴)が将軍補佐に就任したというのだ。歌麿そっちのけでていと話し始める蔦重を見て、歌麿はたまらず耕書堂を出る。「もうほんとにただの抱えの絵師だな」と、独りごちるその表情には、哀愁とあきらめが同居していた。
○「売れ行きが絶好調なだけに歯がゆいだろうな」
このシーンは、文武奨励に世の中が動かされていく様子に、視聴者が注目が集まったと考えられる。
耕書堂の1788(天明8)年の新作は大いに話題となり、特に朋誠堂喜三二(尾美としのり)による『文武二道万石通』の人気はすさまじいものがあった。その売れ行きに蔦重は世の中の流れが変わることを期待しますが、肝心の皮肉は全く伝わらず、むしろ定信の評判を上げる結果となる。
SNSでは「皮肉ってのは相手に通じなきゃ意味ないもんな…」「読者にも教養がないと伝わらないのか」「売れ行きが絶好調なだけに歯がゆいだろうな」と、空回りする蔦重にコメントが集まった。また、定信を「ふんどしの守様」と呼ぶていには、「おていさん、めちゃくちゃ真顔でふんどしの守様呼ばわりしてんの面白すぎる」「おていさんもふんどしの守って言うんだ」といった反響が寄せられた。蔦重の周辺では定信＝ふんどしが定着しつつあるようだ。
また、耕書堂でだべっていたリアル義兄弟が話題となっている。『画本虫撰』を手に取っていた豪商(林家三平)と信濃の豪商・熊野屋(峰竜太)だが、それぞれ第12話「俄なる『明月余情』」と第17話「乱れ咲き往来の桜」以来の登場となった。峰竜太の配偶者は林家三平の姉・海老名美どり。さらに、恋川春町(岡山天音)の仕える駿河小島藩の第五代藩主・松平信義役の林家正蔵は、林家三平さんの実兄なので、今回は兄弟3人そろっての出演となった。さらに林家三平の妻・国分佐智子も第29話「江戸生蔦屋仇討」で、北尾政演(古川雄大)が身を寄せる三味線の女師匠・つや役で出演している。べらぼう界隈では林家一門がブイブイいわしてる。
今回話題となった『文武二道万石通』は、朋誠堂喜三二による黄表紙で作画は喜多川歌麿の門人・喜多川行麿。実は歌麿にはすでに弟子がいたのだ。鎌倉時代が舞台で源頼朝が畠山重忠に命じて武士たちを「文」と「武」に分類させようとするが、多くの武士は文にも武にも属さない「ぬらくら武士」であることが判明し、重忠は富士山の人穴や箱根七湯、大磯の遊郭などに武士たちを送り込み、彼らの素行を観察するという内容である。実際には頼朝＝家斉、重忠＝定信、ぬらくら武士＝田沼派の残党に見立てて幕政を風刺するものだった。
登場人物の着物に「三」「松」「七曜紋」が描かれ、読者は誰が誰を指すのかを想像できる仕掛けになっている。出版後すぐに売り切れ、増刷されるほどの大流行となった。作中では1丁先まで客が並んでいたようだが、1丁は60間で1間は約1.8メートルなので、1丁は約109メートル。かなりの大行列だ。
●雷鳴が鳴り響く夜…鳥山石燕の最期
3番目に注目されたシーンは20時21分で、注目度73.42％。鳥山石燕の最期のシーンだ。
雷鳴が鳴り響く夜、鳥山石燕は1人で工房に籠もっていた。何者かの気配を感じ取ったのか、石燕は突然立ち上がって障子を勢いよく開け放ち、真っ暗な庭を一瞥すると「何者じゃ?」と闇に向かって声を上げる。「何者じゃ、そなたは」石燕がもう一度呼びかけると、一瞬、稲光が暗闇を照らした。
その閃光によって、流水文様の着物が庭の木に引っかかっているのが見える。「いごくな、いごくなよ」石燕は障子を開けたまま部屋の中へと後ずさり、机の上の絵筆を手に取った。庭では風が吹き荒れ、雷鳴が鳴り響いていたが、石燕は意に介さず筆を走らせ始める。その姿は何かに取り憑かれているようであった。
○「絵師としては最高の逝き方かもしれんね」
ここは、強烈なインパクトを放つ妖怪絵師・鳥山石燕に、視聴者の視線が集まったと考えられる。
石燕が感じた気配の先には流水文様の着物が引っかかっていた。かつて平賀源内(安田顕)が愛用していた着物と同じ紋様だ。前回「ありがた山とかたじけ茄子」で、蔦重と田沼意次(渡辺謙)の最後の会話に「源内があの世から雷を落としてくる」というフレーズがあったので、これは源内が関わっていると考えるのが自然なのではないだろうか。
SNSでは「石燕先生、最後まで妖怪っぽかったね」「石燕先生の登場回数は決して多くなかったけど、存在感抜群でしたね」「石燕先生、絵筆を握りしめたまま旅立たれたんだね。絵師としては最高の逝き方かもしれんね」と、少ない出番ながら確実に爪痕を残した石燕にコメントが集まった。
庭に引っかかっていた謎の着物の柄である流水文様だが、日本の伝統的な文様の1つで、川の流れや水の動きを波線や曲線で描いた連続的な動きが特徴。古くは平安時代から装飾に用いられ、着物・屏風・器物などで広く活用されている。江戸時代になると浴衣や手ぬぐいといった日常的なものから、振袖や小袖などの高級品や浮世絵にも広く用いられるようになる。水は古来より穢れを洗い流す力を持つとされ、流水文様は清らかさや邪気をはらうことを表している。
弟子である喜多川歌麿から大往生といわれた石燕は、1712(正徳2)年の生まれなので、享年76。『べらぼう』では毒殺か病気で亡くなる人物がほとんどなので、石燕は天寿をまっとうしためずらしい例だ。同じく今回亡くなった意次は享年70。波乱に満ちた人生に幕を下ろした。2人ともこの時代にしては長寿だ。他の主な登場人物の中で石燕よりも長く生きたのは、享年78の朋誠堂喜三二、享年81の北尾重政(橋本淳)。そして享年77の一橋治済(生田斗真)がいる。
●大田南畝によって知らされた田沼意次の死
第35話「間違凧文武二道」では、1788(天明8)年から1789(寛政元)年の様子が描かれた。
今回は思いや考えを正確に伝えることの難しさを痛感させられる回だった。蔦重は黄表紙で松平定信を風刺したつもりだったが、定信はそれを応援と受け取り、定信も文武に励むことの大事さを説くが、武士たちは歪んだ解釈をする。また蔦重はきよに、歌麿のそばにずっといてやってほしいと懇願したが、当のきよは何も聞こえておらず、むしろ歌麿との結婚を反対されていると感じた様子だった。そんな中、定信を鋭く風刺する恋川春町の新作『鸚鵡返文武二道』が刊行されようとしているが、その先行きに一抹の不安が残る。
注目度トップ3以外の見どころとしては、からかわれているとは気付かず、黄表紙のネタに取り上げられ有頂天になっている松平定信に、九郎助稲荷(綾瀬はるか)が厳しいツッコミを入れるシーンが挙げられる。定信は贔屓(ひいき)にしている蔦重と朋誠堂喜三二に取り上げられて喜ぶが、そこに皮肉が込められていることを全く理解していなかった。聡明な定信ならすぐに分かりそうなものだが、それだけテンションが上がっていたのだろうか。「ものすごく違います!」という九郎助け稲荷のセリフは、SNSで大きな反響を呼んでいる。
次に田沼意次の死が、大田南畝(桐谷健太)によって知らされるシーンが挙げられる。渡辺ほどの大物がいわゆる会話死やセリフ死、報告死と呼ばれる形式で最期を迎えるのは珍しい例かもしれない。昨年の大河ドラマ『光る君へ』では、主人公・まひろ(吉高由里子)の夫・藤原宣孝(佐々木蔵之介)の最期がこのパターンだったが、演出手法も時代によって変わってきている。
また、定信と治済が対立するシーンもあった。事の発端は十一代将軍・徳川家斉が大奥の女中に手をつけて子供ができたことだが、このあたりは父の治済そっくりだ。ちなみにこの時の子供は長女・淑姫と思われる。成長すると尾張藩九代藩主・徳川宗睦(榎木孝明)の養子で後に十代藩主となる徳川斉朝に正室となる。意次という共通の敵がいなくなり、早くも内輪揉めが勃発している。定信と治済、家斉の関係はこれからの物語に大きく関わってきそうだ。
きょう21日に放送される第36話「鸚鵡のけりは鴨」では、蔦重の新作『鸚鵡返文武二道』が話題となるが、耕書堂が役人に囲まれ絶版を言い渡される。さらに恋川春町が切腹を試みるという衝撃の展開を迎える。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら