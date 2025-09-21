「お世話になっております」を知らなかった…元ホークス【柳田悠岐2世】が直面したサラリーマン生活の「苦難」

福岡ソフトバンクホークスで、同チームの主軸である柳田悠岐の「2世」とまで期待されながらも結果を残せず、2022年に戦力外を通告された真砂勇介さん（31歳）。

前半記事『【柳田悠岐2世】の現在。「遊び半分」だった野球…現役生活とその後』では、プロ入りまでと現役中の喜びや苦労、そして戦力外通告後について語ってもらった。

今回は、選手として野球を引退し、一般企業に入社して歩み始めたセカンドキャリアについて、引き続き本人に話を聞いた。

今後の人生と家族のために引退

福岡ソフトバンクホークスでのプロ野球生活を10年、日立製作所で社会人野球を2年と、長く野球選手として生きてきた真砂さん。

その後の人生のキャリアを少しでも多く積むために、2024年の終わりに現役引退を決意したが、決断には、家族の存在もあった。

「引退を考えていた時期、妻の妊娠がわかったんです。妻は福岡の人なので、子どもを育てるのに日立製作所のある茨城県ではなく、知り合いも多い福岡県のほうがいいだろうと考えました」(真砂勇介さん、以下「」も)

プロ野球選手の間は、自身の身体を最優先に過ごす生活。新たな家族ができたことで、人生の優先度にも変化が訪れたわけだ。

野球選手ではなくなった真砂さんは、2025年初めに「株式会社オーテック」（福岡県大野城市）に就職した。同社ホームページの会社概要を見ると、半導体や土木・建築資材の卸・販売をする、野球とはまったく関係のない企業だ。

「お世話になっております」を知らない…30歳を超えて社会人1年生としてデビュー

同社は真砂さんの義父が代表を務めているため、就職活動に奔走することはなかった。だが、やはり「野球一筋」から「一般の社会人」への転身には苦労もあったようだ。

「まず、普通の社会人が使う言葉がわからない。『会社概要』と聞いても、何を言っているのかわかりませんでしたし（笑）。アルバイトもしたことがなかったので、『おはようございます』って言った後から、意味不明な言葉が目の前を飛んでいる感じでした」

社会人にとっては当たり前の定型文にも、30歳を過ぎてから対面している。

「メールの最初に『お世話になっております』とつけるのもそうです。それまでは、『お疲れっす！』の世界にいましたからね。何もかもが初体験で、本当に戸惑いました」

さらに、就職したのが半導体や建築関連の部品を取り扱う企業のため、専門知識も求められる。

「お客さんから電話で問い合わせがあったとき、上司だと瞬時に何種類かの部品を提案できるのですが、僕だと『調べて折り返します』になってしまう。調べた結果を折り返して伝えても、『ちょっと違うな』と言われたら、また電話を切って調べないといけない。その繰り返しです」

プロ野球選手の経験が役立ったことも

しかし、その壁を越えるのに、プロ野球選手としての経験が役に立ったという。

「部品のカタログがあるので、それを読み込んで勉強しようとしましたが、全然頭に入ってこない（笑）。部品の写真だけ見ても、似ているモノばかりですし、それがどう使われるのかまったくわからないので…。ただ、現場に行って、その部品がどう使われているか見ると不思議と覚えられるんですよ。野球も、現場で目と体を使って身につけていったので、僕にはこのやり方が合っているんだと思います」

こうして、会社員として第2の人生をスタートさせている真砂さん。華やかな世界からの転身、今の仕事に喜びを感じる部分はあるのだろうか。

「やっぱり、勉強して理解したものが、仕事に使えたときは嬉しいですよ。それと、人との繋がりが多いのが楽しいです。野球は自分と向き合う時間も長かったですが、今の仕事は相手ありき。そこが新鮮です」

さらに、意外な自分の変化にも驚いていた。喫茶店での取材中、目の前に置かれたコーヒーを指差しながら、こう話した。

「今の会社に就職して、社会の仕組みについて考えるようになりました。このコーヒーも、農家の方や配送される方、お店で作る方など、『たくさんの人が背景にいるんだ』って。これまで、そんなことは考えもしなかった。この考えは、間違いなく一般の社会に入って学んだことです」

人生をかけてきた野球に未練はないのか

今をしっかりと見据える真砂さん。取材の最後、将来の目標を聞いてみた。

「目標ですか。あんまり考えたことなかったですね。僕は性格上、大きく目標を掲げるより、『楽しく頑張ればなんとかなるでしょ』という気持ちなので。ただ、一度始めたら徹底的にやり抜くタイプでもありますので、まずは今の仕事を極めたいですね」

それでも、引退時に「まだやれる」と感じていた野球に対する思いもある。

「プレイヤーとしての未練はまったくないのですが、いつかは指導者として野球に携わりたいとは思っています。僕を育ててくれた野球に恩返しをしたい気持ちはやっぱりあります。でも、今は自分の仕事に100％で取り組む時期だと思うので、それはまだ先…いつか落ち着いたら、の話ですかね」

もがきながら、社会のオールドルーキーとして第2の人生を歩み始めた真砂さん。野球人生より長いであろうこの先の人生、モットーの「楽しく頑張ればなんとかなる」の精神を胸に、笑顔で進み続けてほしい。

