「なぜ事業者は罪に問われない？」《ニセコ無許可リゾート開発＆釧路湿原メガソーラー違法開発問題》北海道・鈴木直道知事の不可解すぎる対応

北海道・倶知安町の巽地区で発覚した、中国人男性が代表を務める札幌市の不動産会社および建設会社による森林の違法伐採、無許可開発の問題。

森林法や都市計画法の違反にとどまらず、倶知安町の景観条例に加え、建設リサイクル法、建築物省エネ法、土壌汚染対策法、国土利用計画法、北海道の水資源保全条例などについても届出・手続の遅延、未了が指摘され、倶知安町と北海道が是正を求めた。

不可解なのは、北海道の鈴木直道知事は「毅然とした対応を取る」と発言しておきながら、工事停止の「勧告」という強制力がともなわない対応に終始していることだ。

前編記事『【ニセコで中国系企業が無許可森林伐採→違法リゾート開発】「逆に訴えられる」北海道・鈴木直道知事の発言は事実誤認だった…大学教授が指摘』に続き、つい他人事のようにも見えてしまう鈴木知事の対応について、詳述する。

「是正計画書」という奇妙な対応

北海道は、工事停止の勧告後、事業者に「是正計画書」の提出を求めた。そして、8月4日事業者は、開発する土地の広さなどを是正した計画書を北海道に提出。今年12月までに開発に必要な許可申請を行なうという。

しかし、まず疑問なのは、森林はすでに伐採され、工事が開始されていたにもかかわらず、その事実に対して不問に付されているように感じられることだ。

上智大学の北村喜宣教授（行政法学、環境法学）が解説する。

「そもそも許可とは本来、『これから伐採や開発をする』事業者に出されるものです。事後的に出すことは制度上想定されていません。仮に伐採後に開発許可を与えるとすれば、法的整合性の観点から問題です。是正計画書を提出させるのは、違反行為を追認許可で合法化するための体裁づくりに見えます」（北村氏、以下「」も）

結果的に、違反した事業者に“丁寧に対応”する形になってしまい、行政に対する近隣住民の不信を一層深めたといえるだろう。

なぜ「告発」しないのか

さらに不可解なのは、北海道と倶知安町が事業者に対して刑事責任を問わないことだ。

たとえば、森林法第206条第1号は、無許可伐採（森林法第10条の2違反）に対して「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」と規定している。

また、都市計画法第76条第1号でも、無許可での開発行為（都市計画法第29条違反）に対して、同様の「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」と定めている。

北海道の鈴木直道知事、倶知安町の文字一志町長は警察や検察に告発し、事業者の責任を追及することも可能なのだ。だが現時点でその動きはみられない。北村教授は以下のように指摘する。

「森林法、都市計画法違反は明白であり、間違いなく刑事罰の対象です。告発をしなければ、今回のような違法行為を防げません。なぜ行政が告発しないのでしょうか。道警が受理を拒んでいるのかもしれません。一番の疑問であり、法の実効性を損ねているといえるでしょう」

全道に広がる懸念も

行政に対して、工事中止命令の権限を行使するよう求める方法もあるという。

「行政手続法第36条の3で定められているように、法令違反の事実があるにもかかわらず、しかるべき処分や行政指導がなされていない場合、権限を有する北海道知事に対して、命令権限の行使を求めることが可能です。これは、利害関係の有無に関わらず、誰でも申し出ることができ、求められた北海道側は調査を行い、必要と認められれば、処分や指導を行う義務が事実上生じます」

森林が失われたことで、水源涵養や災害防止の機能が損なわれる懸念もある。山間部に位置する巽地区では、土砂崩れや水害の危険性が現実味を帯びる。

北村氏は再発防止策として、「違反行為に対する対応強化」と「外国資本を含めた事業者へのコンプライアンスの徹底」を挙げた上でこう語る。

「北海道の広大な土地では、事前にすべてを把握するのは難しい。だからこそ発覚後に毅然とした権限行使をする必要があります。今回のように甘い姿勢を見せれば、全道で同様の事案が起きかねません」

釧路湿原メガソーラー問題も「弱腰対応」

前述したように今後の流れとしては、事業者は是正計画に沿って協議・住民説明・許可申請などの手続を進めて、今年12月までに開発に必要な許可を北海道に申請する予定となっている。

そして、北海道は最終的に提出される開発許可申請の内容を踏まえて、許可するかどうかを審査する方針だという。

倶知安町の巽地区における違法伐採と違法開発の問題は、事業者の強引さに加え、行政の消極的対応が事態を深刻化させた。

「なぜ止められなかったのか」「行政は事業者に甘すぎるのではないか」。地元住民らの声は厳しい。観光地としての発展の裏で、生活の安全が軽視されているという不信感が広がっている。

今回のケースは、行政対応の「弱腰」を象徴する事例だ。命令も告発も法的に可能なのに、現状としては勧告と是正計画書という事業者の自主性に依存する対応にとどまった。

また、北海道の釧路湿原で進んでいるメガソーラー建設についても、無許可で約20ヘクタールの森林を伐採していることが発覚した。

今月9日、事業者の日本エコロジー社は、北海道から工事停止勧告を受けたにもかかわらず、「かなり投資しており、立ち止まることはできない。市と協議して進めたい」と発言し、工事を続行する意向を表明した。

しかし、SNS上の批判の声が影響したのか、17日、日本エコロジー社は工事一時中断したことを明らかにした。

これらの事例で問われているのは、「行政がどこまで毅然と法を適用できるのか」という根本的な問題なのである。

【こちらも読む】『市の職員は「把握しきれない数です」とポツリ…！止まらない「メガソーラー開発」、外資系企業が釧路に群がる「裏事情」』

