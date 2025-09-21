サーティワン《未使用ギフト券》で”３億円丸儲け”の実態…お客様にはバレたくない「埋蔵金」をご存じですか

サーティワンの直近の業績は絶好調だ。運営元のB-R サーティワン アイスクリームが今年7月に発表した2025年1〜6月期決算によれば、売上高は前年同期比11.4%増の158億1700万円を記録。これで3年連続、過去最高売上を更新した形となった。

また、純利益は前年同期比11.1%増の10億9100万円となったほか、国内全店舗での総小売売上高は317億円、1店舗当たりの平均売上高は3020万円と過去最高を更新している。

まさに“過去最高”尽くめの好業績となったサーティワン。なぜ同社は、アイスチェーン業界において一強体制となったのか。そこには様々な施策と、表立って消費者には伝えていない“ある秘策”が隠されていた――。

【前編記事】『サーティワンが常識改変《冬でもアイス売れる》時代に突入…カギを握った「目的来店客」獲得の妙』よりつづく。

成長戦略に一切の抜かりなし

飛躍的に成長を遂げるサーティワン。同社の成長力の源はどこにあるのだろうか。外食専門コンサルタントの永田雅乙氏は、2つの戦略の柱に注目する。

「サーティワンは長期経営計画として、『31 in '31』を標榜しています。これは2031年にPBT（税引前当期純利益）31億円を目指すというもので、2024年度通期が22.9億円だったことと、現在の成長力を鑑みれば、十分に実現可能な目標だと思います。

サーティワンの戦略の柱として、まず挙げられるのがブランドパワーの強化。創作性の高い新作フレーバーを毎月投入したり、積極的に人気キャラクターとコラボするなどして、目的来店の顧客を増やし、ブランド価値を高めています」

近年、サーティワンがテイクアウト専門店を増やしていることも、ブランドパワー強化の一環だ。店だけでなく、自宅でもサーティワンを食べられる体験を提案。結果、テイクアウト商品は売上前年同期比112.3％と、堅調な成長を遂げている。永田氏が続ける。

「もう一つの柱は、デジタル化の推進です。会員数1000万人を超える公式アプリ『31Club』では、会員限定のクーポンを配布しており、売り上げ拡大に寄与。さらにアプリや公式サイトに連動したモバイルオーダーも導入しており、顧客の利便性はもちろん、店舗運営の効率化にも一役買っています」

使用期限がない「ギフト券」の落とし穴

「競合他社の追随を許さない」と言わんばかりに、徹底した戦略で莫大な利益を生み出すサーティワン。実はこれ以外に、“決算説明資料”ではけっして言及しない、巨額の収益源があることをご存じだろうか。

消費者の大部分は知らない、けれど一部の投資家や関係者たちには常識だというサーティワンの隠された事実――。それは「未使用ギフト券による収入が想像以上に大きい」ということだ。

サーティワンのギフト券は大きく分けて、紙のギフト券と、メールやSNSで受け渡しができる電子ギフト券「サーティワンeGift」の2つ。前者は「500円ギフト券」「バラエティボックスギフト券」の2種、後者は価格帯や商品別に7種あり、一部店舗を除く全国のサーティワンの店舗で使えるものだ。

このギフト券、特筆すべきは「使用期限が設定されていない」こと。その使い勝手の良さ、さらに紙より便利な電子ギフト券が導入されたこともあって、サーティワンファンからも重宝されている。

だが、ここに落とし穴がある。使用期限がないゆえについうっかり油断してしまうせいか、未使用のまま放置されているケースが多いという。

どれくらいギフト券の未使用が多いかは、サーティワンの「有価証券報告書」を見ればわかる。

“退蔵益ビジネス”で大儲けしていた

2025年3月公表の2024年12月期 有価証券報告書内の項目〈（重要な会計上の見積もり）販売済未使用ギフト券の退蔵益に係る収益認識〉には、こう示されている。

「販売済未使用ギフト券収入 3億6504万4000円」

退蔵益とは、一般的にプリペイドカードや有価証券などが商品やサービスと交換されないまま失効したことによって発生する発行者側の利益を指す言葉だ。交通機関の回数券や電子マネー、サブスク、有名なものではスターバックスのギフトカードなどが“退蔵益ビジネス”として知られている。

今回のサーティワンの場合、ギフト券を販売したけれど利用されていないことで生まれた収入が3億円以上にのぼるというわけだ。ちなみに前年（2023年）は3億383万5000円となっているから、収入は増加傾向にある。

こうして得たキャッシュを元手に、様々な投資も可能となる。失効がない点では、完全な退蔵益とは言えないかもしれないが、むしろ失効がないからこそ、ギフト券は一層人気となり、未使用も比例して増えていくのかもしれない。

本業の傍ら、退蔵益ビジネスでもがっつり儲けるサーティワン。アイスは一流、商魂のたくましさでも一流のようだ。

