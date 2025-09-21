「早く硫黄島へ返してくれないと死んでしまう」…議事録から見えてきた「旧島民の声」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

「帰島を止める方法はないか」

以後の議事は〈（4）厚生省に対する質問〉と〈（5）補完調査報告〉に進んだが、議事要旨を読む限り、特筆すべきことはなかった。しかし、この日の議事を総括する〈（6）意見交換〉では“信じがたい発言”があった。発言者は、旧島民を代表する立場で出席した小笠原協会会長の太田和男だった。

〈（今後の問題は）何といっても行く人をどう説得するか、これを止める方法がないのか、文化的生活を保証できないぞと法的に言えるのかどうかである。これを考えると、全部を国有地、公有地にして国策に沿って（自衛隊用地として）使えば法的には問題がなくなる〉

委員の間では〈秘密会〉形式の第8回会議で〈定住困難〉は合意済みだった。太田の関心は既に旧島民の帰島の道を閉ざした後に移っているようだった。法的な根拠がない中、どうすれば硫黄島に渡ろうとする旧島民の動きを阻止できるのか。

本土の基地と同様に島全体を基地にすれば民間人の立ち入りは禁止できるという発想を太田は述べたのだ。太田は旧島民の代弁者となる立場なのに、どうしてそこまで帰島に後ろ向きともとれる発言を繰り返すのか。公開された公文書を隅々まで読んでも理由はまったく分からなかった。

旧島民の声「よく聞き取れず」

こうして9回に及んだ小委員会は締めくくられた。

第10回会議は、旧国土庁幹部が冒頭のあいさつの中で前回が小委員会の〈最終会〉だったと表明した上で、開催された。つまり小委員会の結論はもはや変わらないという前提で開かれたのだった。委員のほかに、小笠原村長と村議会議長、そして第4回に参加した旧島民たちが招致されていた。発言要旨には次のやりとりが記録されていた。

発言者不明〈議長の知っている所で、何が何でも帰りたいという人がいるのか〉

村議会議長〈83才のおじいさんで、早く硫黄島へ返してくれないと死んでしまう、と言われ、返答に困っている〉

また、発言者が不明ながらも〈帰島民を受け入れる事は難しいといわれたが、現在の科学の事から考えても、そんなに難しいとはいえないのじゃないか！〉との意見が発言要旨に記録されていた。文末に〈！〉が付いた発言はこれまでに読んだことはなかった。なんとか帰島を認めてほしいと必死に訴える旧島民たちの姿が私の脳裏に浮かび上がった。

旧島民の一人は第4回会議のときと同様に〈自衛隊と共存していきたい。生活程度は落としたっていい、水洗便所などもいらないから、早く帰して欲しい〉と訴えていた。旧島民の発言はほかにもあったとみられるが、発言要旨は〈以下、よく聞きとれず〉と記され、空白になっていた。何も書かれていない余白が、とても残酷なように思えた。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

