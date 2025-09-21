仕事に育児に頑張るパパも”手間”を減らしてラクしよう！　ワンオペ育児のモヤモヤ解消リスト付き

国内外のいろいろな家族への取材から、「実用的なヒント」をギュギュッと詰めた、ワンオペ育児本の決定版『ワンオペ育児モヤモヤ脱出ガイド 「つかれない家族」になるための31のヒント』より、ワンオペ育児の簡単ヒントをご紹介！

「パパだからこそできる家事時短」がある

家事育児に奮闘する女性が多いなか、「自分にできることは……」と考えている男性のために日常のいろいろな「手間」を減らすアイテムやサービスを紹介します。

【パパのための“つかれないアイテム”を漫画で読む】

「男性目線でオススメのアイテム＆サービス」、マンガでは紹介しきれていませんが、まだまだあります。「穴があきにくいビジネスソックス」は、新品買い替えの手間を減らしたい人にはいいかもしれません。「全自動コーヒーメーカー（洗浄機能付き）」による一杯のコーヒーが、ゆっくりカフェに行く暇もない育児ストレスを癒やしてくれる、というパパもいました。ちなみに、わが家では、「時短調理器（ホットクックやウォーターオーブン）」を先に使いこなすのはいつも夫です。

日本は長時間労働王国なので、労働状況を改善するのはもちろん大事です。でも、現状を乗り切るために、仕事に育児に忙しいパパがいろんなサービスを活用するのは、かなりアリだと思いました。とくに、「家事育児に参加したいけど、仕事が忙しすぎてまったく時間がとれない!!」……そんな人は、せめて今回紹介したような手段を使って、家事育児メイン担当者の負担を減らしてほしいのです。

さらに、料理の時短に役立つアプリや動画もどんどん増えています。献立づくりや食材購入が楽になるアプリや、レシピ動画アプリ、男性YouTuberによる男性が視聴しすい料理動画などです。動画は料理本よりもわかりやすいため、料理へのハードルが下がったという男性の感想を聞いたこともあります。

それにしても、これだけの家電やサービスがそろった今、「家事は女性がやるもの、工夫するもの!」という時代は本当に終わりつつあるのだなあ、とあらためて実感したのでした。

ワンオペ育児のモヤモヤ解消リスト

つかれないための便利なグッズやサービスをまとめました。ひとりですべて抱え込まず、モヤモヤを減らしましょう。

