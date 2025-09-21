「もう時間がない」返信が来ず焦る兄…妹の家で見た姿が現実を突きつける【ママリ】

病気が悪化する妹の姿に兄は言葉を失った

このお話は、作者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品です。自分自身の大切な人が命を左右する病気になったら…。考えたくないことですが、人間、いつ何が起こるか分かりませんよね。大切な人に残された時間が少ないと分かったら、身近な人間として自分は何ができるのか…闘病する相手にどんな言葉をかけたら少しでも気持ちが楽になるのが…後悔なく送るのは難しいことですが、それでもできることを精一杯やりきろうと人間は寄り添う生き物なのかもしれません。

主人公の苗は夫と穏やかな日々を過ごすアラフィフの女性です。なかなか良くならない腰痛から始まった体の異変は、再検査を重ねて「卵巣がん」と判明。それから必死の治療を続けますが、悔しくもがんは別の場所に転移…。最終的に有効な治療が見つからない状況になってしまいます。





手の施しようが見えないがんに、苗は「残された日々を穏やかなに生きたい」と緩和ケアを望みます。自宅で痛みと闘いながら家族と過ごす苗。献身的に苗のサポートをする夫のカッちゃんでしたが、日々のことに疲れも見えてきました。苗の主治医からは「今後、苗としっかり言葉を交わすのが難しい時間がやってくる」と伝えられた苗の兄は動揺を隠せずにいますが…。

苗さんの横で夫と兄は穏やかに会話を交わします。苗さんはその会話に一緒に交じることはできませんが、きっと声は聞こえていて、穏やかな時間が過ごせていたのではないでしょうか。



大切な人と少しでも一緒にいたい…きっと苗さんの夫も兄も、そんな気持ちでそばにいてくれるんでしょうね。生きとし生けるどんなものにも訪れる命の最後。大切な人とどんな時間を過ごせたらお互いに心穏やかにいられるのかを考えさせられる場面です。

