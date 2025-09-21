親が「認知症」に…突然の介護に慌てない！事前に備えておくべきこと

超高齢社会の今は、「誰もが認知症になり得る時代」。親が認知症と診断されたとき、多くの家庭が現実的に直面するのが時間とお金の問題です。日々の見守りや通院の付き添いなど、時間的な負荷がかかるのに加え、施設に入居したり、介護サービスを受けたりすれば、出費もかさみます。

「親が認知症になった」という現実を受け止めるには大きな気持ちの負荷がかかるもの。加えてこうした時間やお金の問題とも向き合っていくには、事前の心構えや知識が不可欠です。そこで今回は、親が認知症になった場合に慌てないための備えについてご紹介します。

平均寿命と健康寿命の差は約10年

近年、「長生きするリスク」という言葉をよく見聞きするようになりました。本来であれば長生きはそれだけで喜ばしいことのはずなのですが、今の時代、長生きには往々にして健康やお金の問題を増幅することになります。

例えば、我が国の「平均寿命」は2024年時点で男性81.09歳、女性87.13歳です。これに対して、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を意味する「健康寿命」は2022年時点で男性72.57歳、女性75.45歳。つまり、平均で考えると男性は約9年、女性は約12年という年月を日常生活に何らかの制限を受けながら過ごす可能性があるということになります。

「誰もが認知症になり得る」時代

その中でも、特に他人事ではいられないのが「認知症」です。認知症とは、脳の疾患によって記憶・判断力・思考力などの認知機能が低下し、日常生活に支障が出る症状を指します。加齢による老化現象である「物忘れ」とは異なり、「認知症」は具体的な疾患によって脳の神経細胞が壊れ、機能が失われていくことで発症します。

アルツハイマー病、脳血管性認知症、レビー小型認知症などいくつかのタイプがあり、それぞれ特徴が異なりますが、基本的には進行性の病気です。最初は物忘れや判断力低下といった軽い症状から始まりますが、進行するにつれて会話が難しくなる、時間や場所が分からなくなる、感情のコントロールが難しくなるといった症状が現れ、最終的には日常生活の多くを他者に頼る必要が出てきます。

2022年の厚生労働省の資料によると、65歳以上の高齢者3,603万人のうち、認知症の人は443万人（12.3％）、軽度認知障害の人は559万人（15.5％）。つまり、高齢者の約28％が何らかの認知障害を持っているということになります。認知症の有病率は年齢とともに上がっており、90歳以上では全体の約半数の人が認知症を発症していることがわかります。

まさに「誰もが認知症になり得る」時代。高齢化が進む中で、認知症は誰にとっても避けては通れない深刻な問題なのです。

「もしかして認知症かも」と思ったら……

親の様子に変化や違和感を覚え、「あれ？ もしかして認知症かも」と思ったとき、第一に行うべきは医療機関の受診です。多くの人にとって、親の老いはできることなら直視したくない問題ですよね。現実的に「認知症かもしれないから病院で診てもらおうよ」と声をかけることも簡単ではないかもしれません。

しかし、認知症のタイプや段階によっては治療薬やリハビリ、生活習慣の改善などによって進行を遅らせられる可能性もあります。また、思い切って声がけをしてみたら、周り以上に本人が自分の症状を自覚し、不安に思っていたというケースも少なくありません。まずはかかりつけ医や「もの忘れ外来」、必要に応じて神経内科、精神科、老年科などの専門医を受診しましょう。

鍵を握るのは「家族での話し合い」

認知症を早期診断してもらうことのメリットは、治療によって進行を遅らせられることだけではありません。早めに診断を受けることで、先回りして生活を見直したり、サポート体制を整えたりすることができます。親がまだ現役で仕事をしている場合には、その仕事がいつまで続けられそうか、辞めた場合の生活設計はどうするのかなども考える必要が出てきます。何よりも、早期であればあるほど、本人の意思を尊重した計画が立てやすくなります。

認知症は基本的に進行性の病気ですから、いずれは日常生活の多くを周りに頼る必要が出てくることになります。ですから、そうなった場合にどこでどうやって生活するかを考えておかなければなりません。

誰が通院に付き添うのか、在宅で介護をするなら誰がどのようにするのか、施設を利用するのかなどによって、それぞれの家族にかかる負荷も、準備すべき費用も大きく異なります。もちろん、実際の症状の進行は千差万別ですので明確な見通しを立てるのは難しいですが、本人の意思、家族や兄弟の生活状況などと照らし合わせながらざっくりとした未来予想図を家族間で共有しておきたいところです。

「介護保険」でどんなサービスが受けられる？

認知症の進行に伴って第三者のサポートが必要になった場合に、心強い味方になってくれるのが「介護保険」です。身体機能に大きな障害がなくても、記憶や判断力の低下によって日常生活に支障があるようなら、介護保険の支給対象になります。

介護保険は「要支援1〜2」「要介護1〜5」の7つの段階に分かれており、初期の段階で「介護は不要だけれど、服薬管理を本人にまかせておくのは不安」「買い物にひとりで行くのが難しい」といった状況でも利用できる可能性は十分にあります。

在宅サービスを利用すると、ホームヘルパーの人が家に来て掃除や買い物を手伝ってくれたり、訪問看護で服薬管理や健康チェックをしてくれたりします。また、デイサービスを利用すれば、施設に通所し、レクリエーションを楽しんだり、リハビリを受けたりすることができます。

申請から認定結果が出るまでは約1ヵ月

症状が進行していった場合でも、認知症特有の行動や心理症状にも対応してくれる認知症対応型デイサービスがありますし、在宅での生活が難しくなった場合には、家庭的な雰囲気の中で過ごせるグループホームや特別養護老人ホームなどの入所施設も介護保険の対象となります。介護保険を利用すれば、費用は原則1割（所得によっては2〜3割）の自己負担で抑えられます。

どのようなサービスが受けられるか知りたい、具体的に申請を検討したいという場合には、まずは自治体の地域包括支援センターに相談してみましょう。実際に介護認定の申請を行ってから認定結果が出るまでには1ヵ月程度かかるのが一般的ですので余裕を持って相談したいところです。

お金の管理体制も事前に整えておこう

認知症が進行したときのお金の問題は、出費の問題だけではありません。「親のお金を誰がどのように管理するか」という問題も出てきます。

というのも、本人の認知・判断能力が落ちたり、身体機能が落ちたりして、外出や署名をすることが難しくなれば、銀行預金も引き出すことができなくなります。実家などの財産の管理や処分もできなくなります。

そうした場合に備えられるのが「任意後見制度」です。本人に判断能力があるうちに後見人契約を結んでおけば、判断力が低下した場合でも後見人が財産の管理を代わりに行うことができます。後見人には身内もなることができます。子どもが後見人になる場合でも、家庭裁判所が選任した監督人が見張っていてくれるため、不正を防げるのに加え、透明性もしっかりと確保されます。

また、日常的な備えとしては金融機関の代理人登録制度もおすすめです。銀行口座にあらかじめ代理人を登録しておくと、本人が外出や署名をすることが難しくなっても預金の出し入れや振込など、日常的な手続きを代理で行うことができます。

認知症は誰にとっても他人事ではありません。いざというときに慌てないためにも、家族でしっかりと話し合い、備えをしておくことが将来の安心につながります。

介護ってどのくらいお金がかかる？前もってやっておきたい「必要な準備」とは