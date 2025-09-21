正座を敬遠して若者が入らない…！茶道「裏千家」で会員数が減少…「偉大な父」千玄室氏を継いだ16代家元は組織を立て直せるか

「余人をもって代え難い人物」だった

千玄室・裏千家前家元は8月14日に102歳で亡くなるまで、現役として要職をこなし、国内外の茶会や講演で日本文化を発信してきた。

「誰でも取り込む器の大きさと、特攻隊の生き残りとして国を思う保守的価値観で知られ、その人脈の広さと影響力の大きさは余人をもって代え難い」という茶道界重鎮の言葉は、一般国民にも受け入れられる。

茶道と言えば白髪で端正な千玄室氏の顔が思い浮かんだ。

「偉大な父」を継いだ16代家元

茶道は千利休を祖とする表千家、裏千家、武者小路千家の3流派が中心で、最も会員数が多いのが裏千家だ。

ただ、日本家屋と和室が減少するなか「茶を点てる」という文化は継承され難くなった。正座が基本の茶道は若年層の参加をためらわせ、高齢化も進む。

会員数にも現れており、裏千家会員組織「淡交会」は、'17年度に師範会員約5万5000人、正会員約4万6000人だったのが、'24年度は師範会員約4万8000人、正会員約3万2000人と減少。それに伴い、経常収益は約29億円から約21億円となった。

「偉大な父」を継いだ16代千宗室家元は組織をどう立て直すのか。11月27日に京都国際会館で開かれる玄室氏の「お別れの会」以降の新機軸に期待が集まっている。

「週刊現代」2025年09月29日号より

