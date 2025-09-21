にしおかすみこが介護のカリスマから聞く「認知症の親の排泄問題」。排泄物の泥遊びに介護士がかけた声

毎年9月21日は「認知症の日」。OECDの調査によると、日本は先進国の中でもっとも認知症の数が多いのだという。65歳以上の認知症及び軽度認知障害（MCI）の高齢者数は1200万人ほどになると推測されている。そして2040年には7人に1人が認知症と付き合う計算だ（＊）。だからこそ「認知症とどう付き合うか」は誰にとっても重要な話となる。

そこで、2024年11月、ジュンク堂書店池袋本店にて開催されたにしおかすみこさんと「介護のカリスマ」と呼ばれる理学療法士の高口光子さんと「元気の出る介護」をテーマにしたトークイベントより、未公開部分を改めて記事化してお届けする。

にしおかさんは認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父と2020年から同居をし、その様子を2021年9月からFRaUwebにて「ポンコツ一家」というタイトルで連載、『ポンコツ一家』『ポンコツ一家2年目』という書籍にまとまっている。にしおかさんの著書を他人事として読めなかったというひとりっ子のFRaUwebの編集・笹本絵里によるイベントリポート。

会場にいらした方の質問に答えた未公開シーンには、多くの切実な声が集まった。前編では漠然とした不安から、高口さんが遭遇した驚きの実例まで……。

ひとりっ子にとって「親の介護」は切実

筆者はいつか訪れる両親の介護に不安を抱く、万年反抗期の一人っ子である。

介護のカリスマである高口光子さんからは、数多くの介護現場を経験して得た、高口流の心構えやアドバイスを聞くことができた。にしおかさんには多く共感をし、介護に向き合う先輩としてこうして笑いを忘れずに生活をしていることが救いになる。

私は今まで、認知症の介護は家族にとって非常に負担で、我慢を強いられるというマイナスなイメージしか持っていなかった。親が変貌していく様子を直視することに耐えられるかという不安もあった。

しかし、高口さんとにしおかさんの話を聞き、これまでと異なる感情も芽生え始めていた。

大変であることに変わりはないだろう。でも自分にとって、大切なものを得る機会になるのかもしれないと感じ始めていたのだ。そして万年反抗期の一人っ子にも、もしかしたら介護生活はできるのかもしれない、と。

トークイベント後半は参加者からの質問に、にしおかさんを交えながら高口さんが答えてくれた。

ネガティブな感情は、親の介護で誰もが一度は抱くこと

Q：親の介護は避けて通れないと覚悟しています。けれど、いつ始まっていつ終わるか分からないだけに、どんな準備をして、そして向き合っていけばよいのか分からずに不安も感じています。

心の準備が伴わないうちに始まり、いつ終わるやも知れぬ介護生活。まさに、私も同じ気持ちを抱いている。

高口光子さん（以下、高口）「ご両親が元気なうちは、立場が対等だと思うんです。もっと遡れば、あなたが小さいころは、オムツを換えてもらったり、ご飯を作ってもらっていましたよね。

でも、これからは立場が逆転していきます。

親は日に日にできないことが増え、退行していくものだということを、少しだけ覚悟しておいてください。

それを目の当たりにすることは、家族にとって辛いことだと思います。

ご飯をポロポロこぼすでしょうし、排泄も失敗します。数分前の行為を覚えていないこともあるだろうし、暴言を吐くかもしれません。

家族は、こんなことさえできなくなったのか、どうして同じことをするのかと、元気だったころの親を思い出し、辛くなってしまいます。

それだけ大変な毎日を過ごしているのに、自分だけでなんとかしようと我慢し続けていると、どうなるかわかりますか。

（これっていつまで続くんだろう）

と思ってしまいます。答えは死ぬまで、ですよ。

そこではっと、死ぬまでこの状況が続くの？ そうか死ぬまでなんだと気が付くわけです。そして、それはいつ？という思いが浮かんでしまいます。

そこでまた気づいてしまう。

今、私は親が死ぬことを望んだのではないかと。なんてひどい娘・息子なんだろうと、さらに落ち込んでしまうんです。

でもね、大丈夫ですよ。みんな一度は、大なり小なり死んでくれないかなと思ってしまうものです。あなただけがそんな気持ちになるわけではないのよ、あまり責めないでね、と言ってあげたいです。

介護生活の理想は、住む場所を別にするなど、一定の距離を保つことです。そしてプロの手を借りること。在宅介護の家族は、本当に大変で尊いことをされているなと思います。親子間の介護は決して容易いことではありませんから。

少しでも負担を減らすために、私たちがいることを、どうか忘れないでくださいね」

一定の距離を保つという意味には、離れて暮らすという物質的な距離のことだけでなく、息抜きの時間など、心の距離も大切な気がした。

そのためにもさまざまな公的機関の支援に頼ること。

いつ終わるんだろうという、親の死を待つ気持ちに支配される前に、自分を追い詰める環境を作らないことが、元気な介護につながるのかもしれない。

会話をしたその記憶が、看取る間際の心の支えに

Q：将来、親を介護するにあたって、事前に本人から聞いておいた方がよいことはありますか？

高口「『お母さんは、だんだん歳をとって食べられなくなったら、どうしたい？』など、最期は家で過ごしたいか、それとも挿管してでも病院で延命治療をしたいかなど、元気なうちに本人の意向を聞いておくとよいと思います。

なかなか聞きにくい内容なので、例えば親族の葬儀や法事、テレビで訃報のニュースを見た時などは、話すチャンスになるかもしれませんね」

にしおかすみこさん（以下、にしおか）「私も母に延命治療について聞いたことがあります。でも、『そのときになってみないとわからない。今の気持ちと、死ぬ間際に思っていることは違うかもしれない。お姉ちゃんが先に逝っているのか、残っているのかでも違うから、そのときに言うよ』って。いや、そんなギリギリのときに喋れないだろうから、今聞いてるのにって思いました(笑)」

高口「さすが、にしおかさんのお母さんですね。おっしゃる通りだと思います。でも、たとえそう言われたとしても、聞いておいてよかったと思いますよ。

そのとき言ったお母さんの会話で決めるというより、本人と話しておく、ということが大事なんです。

例えば病院で意識がなくなったのに、急に目を見開いて、

『やっぱり家に帰る！』

とおっしゃったら、その通りにしてあげたらよいですよね。

でも意識がずっと戻らないことだってありえます。

そしたら子どもは、どうすべきかを決断しなくてはなりません。

にしおかさんも、お父さんやお姉さんに相談はしても、最終的な判断を医師に告げることになりそうですよね。

そこで、元気なころのお母さんの言葉が、決断の支えになるんです。管は嫌だなぁとか、病院は勘弁してほしいなぁなど、何かしらの気持ちを知ることができると思うんです。

意識がなくなったお母さんは答えてくれないけれど、元気なころのお母さんの言葉があれば、一方的に決めたわけではないと思えますよね。

きっとそれが、決断に迫られた間際の心の支えになってくれるはずです」

「親の変化」を親子で話す

介護とは少し離れるが、このトークショーからしばらくして、義父が亡くなった。義母と夫（長兄）はさまざまな手続きに追われることになり、葬儀会社との打ち合わせには、私と息子も同席した。

棺や供花など、さまざまなプラン（主に金額的なこと）が提案される。私はあまりにも事務的なやり取りに気持ちが追いついていかなかった。そして隣で聞いていた18歳の息子も同じ気持ちだったようだ。

翌日、二人で朝食を摂りながら、その話題になった。

『あんなに淡々と決めていかないとならないんだね。お母さん、初めてだったからびっくりしたよ。急にいろいろ言われても分からないよね』

『俺も思った。ねえ、お母さんは自分の葬式だったらどうしたい？』

『お母さんかぁ……。そうだな、あまりお金をかけないで、シンプルなプランでいいからね。でもエンバーミング（遺体を消毒、防腐処理などをし、化粧を施すなどして顔を整え生前のような姿に近づける処理のこと）だけはして欲しいかも。

あ、それから、一番気に入っている着物を着せて欲しいな』

『OK！ わかった』

図らずもこの日のトークイベントで聞いたことを、親の立場で経験してしまった。これまでまったく考えたことがなかったけれど、何気ない会話の流れだったこともあり、自然と答えていた。

聞かれる側が元気なうちであるほど話しやすい会話かもしれない。

この日の会話が、いつか息子の心の支えになるだろうか。

円滑な介護生活を送るには

Q：高口さんの著書『認知症の人の心に届く、声のかけ方・接し方 ―「どうしよう！」「困った！」場面で役に立つ』（中央法規出版）の中で、うんこをお団子にしていた方とのエピソードを読み、心が震えました。感情的にならず、冷静でいるために大事にしていることはありますか？

高口「これは夜勤で起こったエピソードのことですね。

夜中に、病室を巡回していると、起きてベッドに座っている方がいました。眠れないの？と声をかけたんです。

すると、へへへと笑いながらこちらを振り向いたので、お顔を見ると、口の周りにうんこがついていたの。ついでに爪の中もうんこまみれ。さらに手元には３つ丸めてあって、お前も食えと言われました。

びっくりしますよね。でも、これは認知症の方には珍しくないんですよ。いわゆる【弄便（ろうべん）】という、うんこで遊ぶ行為なんです。

介護者はそれを見つけると、何をやっているの、汚い！と怒ったり、騒いだりしがちです。そしてオムツをはかせたり、手にミトンをはめて防ごうとします。それでもダメなら、つなぎの服を着せることも。それでもまだ繰り返したら、向精神薬といって睡眠薬を飲ませる施設や病院もあります。

でも、縛ったり脱げない服を着せたり、薬を飲ませて眠らせることは、虐待・暴力と一緒だと思うんです。それをしたことで一体、誰が幸せになるのでしょう。

私はまず、どうして触ってしまったのかなと、行為に至った原因を考えることが大切だと思っています。

空腹が原因だったら、寝る前におにぎりを作ってあげようかなと考えます。

夜に処方された下剤が効き過ぎて、それが気持ち悪くて触っているんだったら、寝る前に一度、トイレに誘ってみようかなと思います。

眠れなくて遊んでいたなら、日中のお昼寝を減らすために、一緒に散歩をしたり、もっと話しかけてみようと試みます。

感情を抑え、まずは原因を取りのぞいてあげることなんです」

高口さんは、さらにもう一歩踏み込んだ、プロならではの対応の仕方も話してくれた。

高口「これだけうんこを丸めるのが上手なんだから、明日は栄養士さんに白玉粉を準備してもらって、お団子作りしてもらおうかなとも考えますね。

そうすれば、こんなに上手に丸められるなんてすごいねって、褒めてあげることができますよね」

にしおか「拘束や薬という施設もあれば、高口さんのような接し方もあるんですね。

高口さんのようなアイディアで寄り添ってくださったら、認知症のおばあちゃんの笑顔も増えそうですね。だれだって、なるべく最後まで自分らしくいたいと思います。

とはいえ、もし家で母が弄便するようになったら、私も、母自身もショックだろうなあ」

高口「親の排泄問題は最大の難関です。その姿にショックを受けるでしょうし、辛いと思いますから、家族が同じようにできないのは当然です。

私だって自分の親だったら、自信はありませんよ。

私たちは、認知症の方が元気だったころの姿を見ていません。目の前にいらっしゃるその方がすべてなんです。さらに勉強して経験を積んだプロですから、感情にとらわれず接することができるんですよ。

分からないことは、どんな些細なことでも聞いて欲しいと思います」

◇後編「認知症の母と暮らすにしおかすみこが介護のカリスマと話す「施設に入れるべきか否か」問題。本人の意思を尊重するとは」では「施設に入れるべきか否か問題」「介護でイライラしてしまうのはどうしたらいい？」とさらに具体的な質問に答えていく。

