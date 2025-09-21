「リッター約50km」走るトヨタ車！ めちゃ低燃費な「“4人乗り”コンパクトカー」に大注目！ 全長4mの「斬新ハイブリッドカー」スイス公開の“FT-Bh”が凄かった！

「リッター約50km」走るトヨタ車！

「低燃費」が大きな魅力として語られるハイブリッドカーの中でも、特に優れた燃費性能によって注目を集めた一台が、2012年にトヨタが発表した「FT-Bh」です。

現在でも最高水準といえる、1リッターあたり47.6km（欧州NEDC測定方法）という驚異的な燃費を誇ったFT-Bhとは、一体どのようなクルマだったのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これが「リッター50km」のトヨタ車です！（13枚）

FT-Bhは、2012年にスイスで開催された「ジュネーブ国際モーターショー」にトヨタが出展した、未来のハイブリッドカーを提案するコンセプトモデルです。

当時トヨタは「2010年代後半」にはハイブリッドカーがさらに普及すると予想し、来るべき未来を見据えて、高水準の環境性能と燃費性能を追求したFT-Bhを開発しました。

このような超低燃費を実現できた背景には、「軽量化」「走行抵抗の低減」「パワートレインの効率向上」「熱マネージメント」「節電」という5つの要素の徹底的な追求が挙げられます。

まず、ボディには高張力鋼板や新開発の高発泡材料を採用し、車両重量をわずか786kgに抑えました。

また、この高発泡材料は車内の温度調節に必要なエネルギーを減らす効果もあるため、熱マネージメントの改善にも貢献。

パワートレインには、当時新開発した1リッターの2気筒エンジンを搭載し、トヨタ自慢のハイブリッドシステムを組み合わせています。

このエンジンはトルクに優れたロングストローク型となっており、優れた加速力と燃費効率の良い走りを両立しました。

そんなFT-Bhのボディサイズは、全長3985mm×全幅1695mm×全高1400mmという実用的な大きさで、丸みを帯びたフォルムが良好な空力性能に貢献しています。

さらに、大径で細幅のタイヤを装備することで、走行時の路面および空気抵抗も低減されました。

エクステリアデザインは、フェンダーと一体化した縦型ランプや大型のアンダーグリルといったユニークな構成となっていて、2025年現在の基準で見ても未来的な印象を漂わせます。

こうして完成したFT-Bhは当時、市販化も噂されましたが、残念ながら実現には至りませんでした。

しかし、同車の開発で培われた数々の先進技術は、その後に登場した数多のトヨタの量産車に活かされていることでしょう。

現在、物価の高騰などでクルマの維持費にも多くの関心が集まる中、FT-Bhのように圧倒的な低燃費性能を実現したモデルが再びトヨタから登場するのか、2025年10月に開催される「ジャパンモビリティショー2025」にも新たな期待が寄せられています。