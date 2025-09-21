中国外務省は今月8日、日本維新の会の石平・参議院議員に対して、長期にわたり「誤った言論」を広めたとして、石氏およびその親族へのビザ発給停止や中国国内の資産凍結などの制裁措置を実施すると発表した。中国メディアは石氏を「裏切り者」と激しく非難、インターネット上では、石氏が懺悔する姿を模した「石平ひざまずき像」の画像が拡散している。

この彫刻は2体製造されており、価格は7600元（約16万円）。1体は石氏の故郷である四川省へ、もう1体は母校の北京大学へ送られたという。香港紙『星島日報』が報じている。

石氏は中国出身で北京大学卒業後、1980年代に来日し、中国政治や国際関係を専門分野として活動している。特に中国共産党の政策批判や人権問題について積極的に発言していることで知られている。

この「ひざまずき像」はもともと、中国南宋時代の宰相・秦檜（しんかい）が当時英雄視されていた将軍・岳飛を陥れたことへの謝罪とし作られたものである。現在、この秦檜夫妻がひざまずいて謝罪する姿をかたどった像は岳飛の墓向かいにある岳王廟に設置されている。

今回制作された石氏のひざまずき像は、この秦檜夫妻の像を模倣したものだ。なお、石氏は米国国務長官室元中国政策首席顧問・余茂春氏に次ぐ、中国政府による制裁対象となった2番目の中国人とされている。

この「石平像」は彼の日頃からの言動への不満から生まれ、中国外務省による制裁措置支持派によって作成された可能性が高いとの指摘もある。

中国外務省スポークスマンによれば、石平氏が長期間広めたとされる「誤った言論」には台湾や沖縄県尖閣諸島、新疆ウイグル自治区やチベット自治区、それに香港問題など多岐にわたり、「これらはいずれも中国内政への干渉及び主権侵害行為」であるとの見解を示している。

近年、中国SNS上では愛国心高揚や対日感情煽動目的の日中対立関連コンテンツ投稿例が増加傾向にあり、今回の件もそうした流れの一環とも言えるだろう。