世界的なお騒がせインフルエンサーによる"全英行脚"がスタートした──。"12時間で1000人以上の男性と関係を持った女性"ことボニー・ブルー（26）は、各地の男子学生たちと関係を持つ目的で、特製ラッピングバスに乗り、イギリスの都市を巡回中だ。

【写真】「タダで行為できます」看板を持つブルー。マフラーを胸に巻きつけるという大胆なファッションも

ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨な有料コンテンツを会員制サイトで販売している。7月下旬にはドキュメンタリー番組『1000人の男と私：ボニー・ブルーの物語』がイギリスの公共テレビチャンネルで放送されるなど、いまや世界的な知名度を誇る彼女にとって、このバスツアーは原点回帰とも言える企画だ。

現地事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「ボニーは昨秋にイギリスで、18歳以上の男子学生を対象に『タダで行為できます』や『動画を撮らせて』などと呼びかけて、何百人もの若者が殺到する騒ぎを巻き起こして、一躍、時の人となりました。

イギリスでは一般的に9月に入学式が行われるのですが、ボニーが今月中旬からスタートした『BANGバスツアー』企画では、ロンドンやオックスフォード、ノッティンガムなど9都市を巡り、各地の新入生と"交流"するといいます。早速ボニーの"目撃情報"がSNSで拡散されて、大きな話題となっています」

ボニーは、〈どの都市が私を一番満たしてくれる？〉といった挑発的な文言をSNSに投稿し、バスツアーについて告知していた。ロゴ入りのバスや特設ページを新たに用意する力の入れようだが、このまま企画を継続できるのか、雲行きが怪しくなっているかもしれない。前出のジャーナリストが語る。

「法律上の成人年齢とはいえ、ティーンの学生を対象に性的な撮影を行うことへの批判は少なくありません。

ボニーはダンディーという街を最初に訪問する予定でしたが、まもなくグラスゴーに変更しました。ダンディー大学のフェミニスト協会は、『われわれは、この企画に参加し、支持する全員に反対している』と地元紙でコメントしており、現地から強い反対があったのかもしれません」

しかし、新たな行き先のグラスゴーも決してボニーを歓迎しなかった。

「ボニーは、グラスゴーに滞在することはできましたが、地元の女性議員らが"再訪問"を防ごうと厳しい態度を示しているようです。

地元メディア『グラスゴータイムズ』の報道によると、女性議員らが団結して、警察や市議会に対して、再発防止策を求めているといいます。『市民から性的な宣伝行為についての懸念が寄せられている』と報告して、『家族、学生、地域社会は、グラスゴーの公共空間が安全で、敬意が払われ、女性と若者の尊厳が尊重される都市であることを期待する権利がある』と主張しています」

ボニーのバスツアーは、9月25日のロンドンで"千秋楽"を迎える予定だ。大量の批判を浴びながら、最後まで駆け抜けることができるのか──。