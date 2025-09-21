「惚れ直す…」赤ちゃん連れ旅で“荷物全部持つ夫”の姿が話題に！2.8万いいね獲得の最強パパ【ママリ】

「男の中の男！」赤ちゃん連れ旅行で“全荷物を持つ夫”の後ろ姿に2.8万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

さくらい(@jpmcoms)さんの投稿です。赤ちゃん連れの旅行は、何かと荷物が増えますよね。そんなとき、頼れるパートナーがいてくれると、非常に心強いものです。





さくらいさんの夫は、率先してすべての荷物を持ってくれたそう。そのカッコいい後ろ姿が、まるでヒーローのようで……

©jpmcoms

いきなりなんですけど、私が赤ちゃんを抱っこしているからという理由で 5泊旅行の荷物全てを持って移動してくれた力持ちの夫を自慢させてください👨✨



パンパンの激重キャリー×2、の上にパンパンのお土産バッグ、ベビーカー、お世話セットのななめがけバッグ（完ミなので水筒×2入り）

赤ちゃんを抱っこする妻を気遣い、率先して全ての荷物を一人で運ぶ夫の姿…本当に感動的です。パンパンのキャリーケース2つに加え、お土産バッグ、ベビーカー、そして中身の詰まったお世話バッグまで！写真からは、その大変さを感じさせないほど軽々と持っているように見えますが、相当な力持ちであることと、何より家族への深い愛情が伝わってきますね。



この投稿には2.8万件を超える「いいね」が集まり、「男の中の男！」「夫の鑑すぎる！」「かっけ～背中だなぁ」「日本中の全パパよ、これが父の背中だ!」といった、称賛と感動のコメントが多数寄せられました。



育児は夫婦の協力が不可欠ですが、このように自然と支え合える関係性は本当に素晴らしいですね。見ているこちらまで温かい気持ちになる、家族愛にあふれた投稿でした。

学校の玄関でわが子を待ったら…切ない＆温かいエピに3万いいね

セベリアナのhis(@GermaniumJelly)さんの投稿です。小学校に行く機会があると、ついわが子の様子が気になりますよね。PTA活動の帰りがわが子の下校時間と重なり、玄関で待っていたセベリアナのhisさんなのですが…？

PTAで学校行ったら、ほどよく子の下校時間だったので玄関で待ってたんだけど

「○○ちゃんと帰るから」って我が子に置いて行かれた。

見かねた小さい頃から知ってるお友達が「一緒に帰ろ？ね？」と言ってくれたので 一緒に帰らせてもらった。

まさか、わが子から断られるとは思わなかった様子のセベリアナのhisさん。寂しかったでしょうが、親よりも一緒に居たいと思うほどの友だちがいるのはうれしいことですね。そして、セベリアナのhisさんの様子を見て、一緒に帰ろうと声を掛けてくれた子もとても優しいですね。



この投稿に対して「子育てのステージが変わった」「どっちの気持ちも分かる」と子育ての成長をうれしく感じつつ、寂しさを覚える複雑な心境に共感するリプライが寄せられました。



思わぬ瞬間に感じたわが子の成長。少し寂しくも、くすっとさせてくれる投稿でした。

イヤイヤ期の「イヤ！」を数えたら？結果に11万いいね

エディ(@Eddy8133)さんの投稿です。2歳くらいの子どもに自我が芽生え、さまざまなことに対して「イヤだ」という意思表示をし始めるイヤイヤ期。その真っ只中では育児の難易度が上がったように感じ、言うことを聞いてくれないわが子にとまどう親もいるでしょう。



息子さんが現在イヤイヤ期の最中だというエディさん。試しに1日に何回「イヤ！」と言うのかを数えてみたそうなのですが、その結果は驚きのものでした。

©︎Eddy8133

イヤイヤ期、1日でどれだけ｢イヤ！｣と言われるか数えてみた。



＿人人人人人人＿

＞ 157回 ＜

￣Y^Y^Y^Y^Y￣



😂🥲😭😇⚰️💀

カウンターを使い「イヤ！」の回数を数えてみた結果が、1日に157回というのは衝撃ですよね。イヤイヤ期の状況は個人差が大きいものですが、「1日に157回もイヤと言われたら…」と想像しただけでげんなりしてしまいそうです。



この投稿には「ある意味、この数を見たら冷静になれそう」「マジで毎日お疲れ様」といったリプライがついていました。



イヤイヤ期は、つい親も子どものペースに飲まれてイライラしがちです。だからこそ、一歩引いて冷静になる状況を作ることが大事なのかもしれません。回数を数えるというのは、客観的になるための一つの方法といえそうですね。イヤイヤ期の大変さが数字でよくわかる、とても興味深い投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）