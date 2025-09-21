ラウールと井上由美子の「凄さ」の理由。『愛の、がっこう。』に沼った60代おひとりさま漫画家が最終回を言語化する

「折原みと先生に愛のがっこうがぶっ刺さってるのちょっと面白いしなんか分かる……」

9月18日に最終回を迎えたドラマ『愛の、がっこう。』。毎シーズン、新作ドラマは必ずチェックしているという、漫画家で小説家の折原みとさんが、7月期のドラマで、もっともハマったドラマだという。その魅力をつづった記事に、大きな反響があった。

折原みとさんは2025年で漫画家デビュー40周年。100万部を超えた『時の輝き』をはじめ、『アナトゥール星伝』『翼のない天使たち』など、多くのベストセラー・ロングセラーを生み出してきた。

物語を紡ぐプロの折原さんは、最終回をどのように見たのか。その「凄さ」を言語化する。

＊本作には最終回のネタバレが含まれます。ご了承下さい。

期待以上のエンディング

みなさんは、ご覧になっただろうか？

未だネットでも興奮冷めやらない、「愛の、がっこう。」最終回！！

文字どおり、「愛」がいっぱいのエンディング。

期待以上の結末に、感動が止まらない……！！

前回の記事で、ラウールくんの魅力について書かせていただいたが、最終回でも、またしても、彼は凄まじい演技を見せつけてくれた。

なんといっても息を飲んだのは、美容専門学校の入試に落ちて、自暴自棄になったカヲル（ラウールくん）が、愛実（木村文乃さん）に本音をぶちまけるシーン。

「何だよ、汚ねえもん見るみたいに」

「人見下して、バカにしやがって！」

美しい顔を歪め、涙でぐしゃぐしゃになりながら泣きわめくラウールくんには、完全に役が憑依していた。

「この際、言ってやるよ。

あんたも……、俺のこと見下してんだろ？

人振り回してバカにしやがって！」

ああ、そうか。

これが、カヲルが心の底に秘めていた「本音」だったのか。

愛実を思い慕いながらも、いつまでも「先生」と「生徒」ではいたくなかったのかもしれない。

愛実と対等の立場になって、彼女を愛したかったのかもしれない。

だからこそ、自分の力で、美容専門学校に合格することに賭けていたのに……。

複雑な、やるせない感情の爆発。

こんな、魂の底から絞り出すような演技には、めったにお目にかかれるものではない。

その奇跡のような演技を見せてくれたのが、演技派と言われるベテラン俳優ではなく、まだ俳優としてのキャリアの浅い、22歳のラウールくんだということに、驚嘆せずにはいられなかった。

いったいいつから、彼は、こんなに魂むき出しの演技ができるようになったのだろう？

過去の出演作も見てみたが、今作での彼の飛躍は、目を見はるものがある。

ラウールのパリコレ挑戦からつながっていること

このドラマにハマった勢いあまって、Amazon Primeの「ラウールon the Runway」という番組まで見てしまった。

モデルとして、世界最高のランウェイ、ミラノ・パリコレクションを目指す、彼の600日の挑戦を追ったドキュメンタリー。

まだ20歳だったラウールくんが、一時期グループを離れ、たったひとりで未知の世界に挑戦する。

パリやミラノのファッション界では、アイドルとしての人気も知名度も通用しない。

何度もオーディションに落ちまくり、自信やプライドが傷ついたこともあっただろう。

それでも、ひたむきに、ストイックに努力する姿。

世界と対峙するうちに培われていく、たくましい心と、ダイナミックな表現力。

ラウールくんの著しい成長は、このときの経験から得たものと無関係ではないだろう。

脚本家の井上由美子さんは、最初、パリコレの動画を見て、ラウールくんに興味を持ったそうだ。

それから、彼の出演映画を見て、演出の西谷弘監督にも、映画を見ることを勧めたという。

今回のカヲル役は、脚本家、演出家ともどもが、ラウールくんの個性や素質に惚れ込んでキャスティングしたものなのだろう。

「愛の、がっこう。」というドラマからは、若いラウールくんの成長を見守り、後押ししようとする、現場の空気感が伝わってくるような気がする。

ひたむきに生きようとする人間のことを、周りは慈しみ、応援したくなるものだ。

その点で、カヲルというキャラクターと、ラウールくんご本人は、共通しているのかもしれない。

伏線回線の見事さと多幸感

それにしても、このドラマの最終回の、伏線回収の見事さと、多幸感たるや……！！

1話からちりばめられていたさまざまな要素、バラバラになっていたパズルのピースが、すべてあるべきところにはめ込まれた。

そうして完成した物語の、なんと美しいことか。

「人を好きになる。その記憶だけで、ひとりで生きていける気がした」

主人公、愛実の、7話でのモノローグだ。

そして、最終話、

紆余曲折の末にようやくたどり着いたラストシーンでの、愛実のモノローグ。

「愛された記憶があれば、人は生きていく勇気が湧く。いつか離れ離れになることがあっても、愛された記憶が、彼を前に歩ませてくれると思うから」

愛すること、愛されることの力

「愛着障害」という言葉を、最近になって知った。

幼少期に、母親や父親などとの愛着形成がうまくいかなかったために、自尊心や自己肯定感が低くなったり、対人関係に問題が出てしまう障害のことだそうだ。

カヲルは、読み書きが困難という「学習障害」を抱えていたが、同時に「愛着障害」でもあったのだろう。

「愛すること」「愛されること」が、人間にとってどれだけ大切なことなのか。

それが、どれだけ生きていく上での「力」になるのか。

そのことを、このドラマは私たちに教えてくれた。

そして、もうひとつ。

このドラマの素晴らしさは、「男女のラブストーリー」にとどまらず、この世界に存在するさまざまな「愛」を、多角的に描いていることだと思う。

不器用でも、あたたかい愛

主人公たちの恋の行方を固唾を呑んで見守った最終話にも、それ以外の見所が満載だった。

かつては無視していた担任教師の愛実を、馬倒しつつ泣く生徒たち。

息子を愛そうして愛せなかった、カヲルの母の苦しげな涙。

もしかしたらカヲルの父親かもしれない、ホストクラブ社長の、慈愛と切なさに満ちた眼差し。

愛実をずっと見守ってきた親友、百々子の、「共依存」からの卒業。

愛実への想いを断ち切ろうとする川原に、たまたまバス停で居合わせたインバウンドの観光客たちがエールを送る。

美容専門学校の入試の時、カヲルの落ち着きのなさにイラついていた赤い髪の高校生が、口は悪いながらも、カヲルを励ますシーンが大好きだ。

そして、愛実の両親の、ほのぼのしたエンディング。

かつては高圧的だった父親が、いそいそと3人分の昼食の用意をしている。

愛実とカヲルが結ばれてから、どのぐらい経っているんだろう？

ふたりで、何か嬉しい報告でもしにくるんだろうか？

なんて、ほっこりと想像の膨らむラストだった。

危険な夜の世界や、毒親、過干渉、生育環境や教育の格差など、ネガティブでセンセーショナルな問題を扱っていながらも、最後まで見てみると、このドラマには、根っからの悪人がいなかった（唯一、カヲルの母親の再婚相手くらいか）。

わかりやすく誰かを「悪」にするのではなく、どんな人間にも、それぞれの事情や想いがあることを描いている。

不器用で、切ない、あたたかい「愛」に溢れた世界。

現実は、そんなに甘いものでも綺麗なものでもない。と、ご指摘を受けるかもしれないが、ドラマには、そんな「希望」があってもいい。

井上由美子さんとラウールくんの「向上心」

とにかく、脚本が上手い！

伏線の貼り方、回収の仕方。構成力、含蓄のあるセリフのひとつひとつに至るまで、本当に上手い！！

「白い巨塔」や「14歳の母「昼顔〜平日午後3時の恋人たち」などなど、今まで数々の名作を生み出してきた井上由美子さん。

さすがの実力に圧倒されつつも、それ以上に驚かされたのは、この大ベテランの描く作品が、令和の時代に合わせてアップデートされていること。

64歳の井上由美子さんの柔軟さと、冒険心、向上心に脱帽だ。

向上心といえば、ラウールくんも同じだ。

トップアイドルとしての人気を確立しながらも、ランウェイモデルを目指し、果敢に世界に挑戦している。

いくつになっても、どんな立場であっても、今の自分に甘んじることなく、自分を変えようとする勇気とチャレンジ精神。

人にはそれが必要なのだと、そんなことまでも、このドラマから教わったような気がする。

最後まで見終わった時、心から「ありがとう！」と言いたくなったドラマは、久しぶりだ。

私は、愛実とカヲル（大雅）が海に行く時に乗った、京急電鉄の沿線の街に住んでいる。

これから、あの赤とクリーム色の電車を見るたびに、ふたりのことを思い出して、幸せな気分になれそうだ。

「愛の、がっこう。」の卒業証書は確かに受け取ったが、正直、まだ卒業したくない。

もう少しだけ、この物語の余韻に浸っていたい。

