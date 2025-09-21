「飼い主の不幸を持てるだけ持っていく」天国へ逝く飼い猫が飼い主のためにしてあげたこと

「読むたびに涙していた物語」

Xでは28万人、インスタグラムでは15.5万のフォロワーを持つ看護師で漫画家の中山有香里さんの『天国での暮らしはどうですか』（KADOKAWA）がついに書籍化した。

Xに「天国シリーズ」として投稿されていた頃から多くのファンが待ち望んでいただけに、8月5日に出版されると、「読むたびに涙していた物語が書籍化された。手元に置いておきたかったので即買った」「最初から最後まで泣きっぱなしになっちゃうから、家でひとりで読まないとダメ」「あの子に会いたくなった」「ペットを飼っている方、飼っていた方に読んで欲しい！ 下半身付随で12年間介護したあの子に会いたい」などといった感想が相次いだ。

中山さんと言えば、2022年『泣きたい夜の甘味処』で料理レシピ本大賞 in Japan コミック賞を受賞し、翌年もまた『疲れた人に夜食を届ける出前店』で、2年連続受賞を果たしており、シズル感たっぷりの料理レシピ漫画で定評がある。が、今回は動物や人間の死をテーマにしている。なぜ、このテーマで描こうと思ったのだろうか。

「もともと食べ物を描くのが好きで、『泣きたい夜の甘味処』や『疲れた人に夜食を届ける出前店』シリーズを描いたのですが、その中に、妻に先立たれたおじいさんを死神が励ます話があります。「天国でどうしているかな」というおじいさんに、亡くなった奥さんが天国で楽しく暮らしている姿を見せてくれる、というものだったのですが、SNSの反響がとても大きくて。

身近な方を失くした人から、「そういう考え方もあるんですね、救われました」というメッセージをいただき、もう少し掘り下げて描いてみたいな、と思ったのが、きっかけとなっています」（中山さん）。

ペットの死に後悔を残す飼い主

本のあとがきでも、犬や猫などの動物たちが天国で再び暮らす姿を描いたストーリーは、これまで経験したたくさんの別れの中で、亡くなったことをどこか受け入れられず、ふとした時に「あの人たちはどこに行ってしまったのだろう」「死後の世界なんてあるのか」と思いながら、今あの人たちのいる場所が「とてもあたたかい場所でありますように」と願って描いたのだとある。

優しく、あたたかな、幸せの話なのに、多くの読者が涙を流すのは、ペットとの別れは、生前どれだけ大切にしていたとしても、何らかの後悔が残るからだろう。

FRaU web連載でもおなじみの動物行動学の高倉はるか先生によれば、飼い犬や猫を失った飼い主さんの多くは、病院で手を尽くしても「最後まで苦しい思いをさせてごめんね」「助からないのなら、もっと楽に看取ってあげればよかった」などと自分を責め、反対に急な死で亡くした時も、「気づいてあげられなくてごめんね」「もっとよく見てあげればよかった」と後悔を残すのだという。

中山さんの作品が支持される背景には、動物の命を人間と同じように悼み、ともに過ごした時間を大切に思い続ける人が、いかにたくさんいるということだろう。

著者の中山さんは現役の看護師であり、漫画家、イラストレーターと両立させている。本書は、SNSに連載されている「天国シリーズ」に書下ろし「Another Story」を加えたもので、天国での動物たちの生活が、まるで現実の続きのように描かれている。

「ネコは死ぬときに飼い主の不幸を持っていける」

たとえば「三郎とたまサブロー」は、猫のたまサブローが天国に逝く前日の話だ。明日はこの世を去るという老猫のたまサブローに、死神が「ネコは死ぬときに飼い主のこの先の不幸を持てるだけ持っていっていいんだ」と教える。見える化された飼い主の三郎の不幸は、「貧乏」「大きい病気」「借金」などわんさかあった。

たまサブローは、「わし、おじいちゃんネコですし」と、自分が持てそうな小さな不幸「深爪」を選ぶ。

だが、とうとう離れる時がくると、名前を付けてもらった時のこと、お金がないのに、たまサブローのごはんだけは「ちょっといいの」を買ってくれたことなどを次々思い出す。そして、老骨に鞭を打って何往復もし、三郎のほとんどの不幸を背負って天国へと旅立った。

一方、苦労して自分の不幸を持ち去ってくれたことなど知らない三郎は、たまサブローの死を受け止めきれないまま3ヵ月が経っていた。

その様子を見たたまサブローは、心配でたまらなくなり、下界に降りてくる。

自分が近くにいることを知らせようとするたまサブロー。漫画では、三郎は姿のみえないたまサブローの存在に気づいたのかどうかはわからない。けれども、その日を境に、三郎は確実に変わる。

言葉をもたない犬や猫だが、私たちが動物を大切に想う気持ちは必ず伝わると、FRaUweb連載中の、動物支援団体「ワタシニデキルコト」を主宰する坂上知枝さんは言う。すぐには伝わらなくても、とくに虐待されたり、飼われたことのない子は、時間はかかるが、愛する気持ちが必ず伝わるのだと。

本書『天国での暮らしはどうですか』は、言葉で感謝を示せない動物たちの、飼い主への想いもまた、飼い主には届くことを教えてくれた。

中編「拾われて3カ月で病死。年老いた飼い主との再会で忘れられていたはずの猫が見た“真実”」では、たまサブローとは対照的に、引き取られて3カ月で天国に旅立ったさくらが、おばあちゃんになった元飼い主に会いに行く話を、また、後編「『数えきれないくらい手紙を書いた』絵を諦めた看護師がフォロワー28万人の漫画家になるまで」では、物語を生み出した著者・中山有香里さんに、看護師をやりながら漫画家になった経緯や、看護師としての仕事が漫画にどんな影響を与えているのかなどをお聞きした。インタビューにて伝えする。

【中編】拾われて3カ月で病死。年老いた飼い主との再会で忘れられていたはずの猫が見た”真実”