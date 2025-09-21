＜大相撲九月場所＞◇七日目◇20日◇東京・両国国技館

【映像】“ものまね芸人”が見せた奇跡の表情

大相撲九月場所七日目、熱戦の最中に偶然カメラが捉えた“ものまね芸人”の力のこもった表情が「無意識レベルで似てる」「ガチ猪木やんw」などファンを驚嘆させる一幕があった。

注目のシーンは前頭二枚目・伯桜鵬（伊勢ヶ濱）が関脇・霧島（音羽山）を寄り切って4勝目を挙げた一番で起こった。

土俵中央、霧島が伯桜鵬の腕を極めて締め上げる力のこもった場面で、向正面審判の後ろに“ひょっこり”映り込んだのは、2022年10月1日に79歳で惜しまれつつこの世を去った“燃える闘魂”アントニオ猪木さんをリスペクトし続けているアントニオ小猪木。この日もしっかり赤いマフラー着用で観戦していたが、取り組み同様に力のこもった表情を浮かべる様子が、「ガチ猪木やんw」「無意識レベルで似てる」とファンの驚嘆を誘った。

前頭十六枚目・友風（中村）と前頭十五枚目・湘南乃海（高田川）の取組前にも、ABEMAで解説を務めていた元横綱・若乃花の花田虎上氏が「小猪木さんですか？」と注目し、実況の清野茂樹アナウンサーが「そうですね。アントニオ小猪木さんです」と相槌を打つ場面も見られた。

なお、厳しい攻めを見せた霧島だったが、伯桜鵬の粘りに苦杯。3敗目を喫した。（ABEMA/大相撲チャンネル）