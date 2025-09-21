秋冬の新作♡トリンプ「優々ブラ」＆SMART BALANCEで快適美バスト

トリンプ秋冬の新作「優々ブラ」が9月10日（水）発売♡ノンワイヤーなのにワイヤーブラのような華やかな見た目と美しいバストラインを叶える一着です。保形性や通気性に優れたエンジェルクッションライト使用で軽やか。さらにSMART BALANCEシリーズも好評発売中で、肩ずれ防止や伸縮性のあるストラップで身体に自然にフィットし、快適な着けごこちとナチュラルな美胸を両立します♪

ノンワイヤーでも華やかな「優々ブラ」

優々ブラはノンワイヤーながら、ワイヤーブラのように美しいバストシルエットを実現。ソフトな着けごこちのカップ素材「エンジェルクッションライト」を採用し、通気性・保形性・耐久性に優れています。

背部はフラット仕様で上下テープレスのため、アウターにひびきにくく、クレマチスの編みレースがスタイリッシュ♡サイズ展開は色により異なります。

SMART BALANCEで自然なボリュームアップ

SMART BALANCEシリーズは身体の動きや変化に合わせてフィット。M・L展開で選びやすく、ノンワイヤーでもナチュラルに胸をプッシュアップ。

肩ひもずれ防止のデルタマジック、4列背フックで朝夕のサイズ差にも対応。小花柄レースでトップスにひびきにくく、着け心地と美しいバストを両立させています。

日本人女性の体型に寄り添った快適設計

どちらのシリーズも日本人女性の体型や日常の動きに合わせて設計されています。伸縮性のある素材とパッド内蔵カップⓇで自然にボリュームアップし、肩や背中への負担も軽減。

軽やかで美しいシルエットを叶えつつ、日常の快適さを追求した秋冬のマストアイテムです♡

トリンプ秋冬でノンワイヤー美胸を楽しもう♡

9月10日発売のトリンプ「優々ブラ」は、ノンワイヤーで快適なのにワイヤーブラのような美しいバストラインを実現。

価格やサイズは色により異なりますが、軽やかな着け心地と華やかな編みレースで秋冬のコーデにもぴったりです♪

SMART BALANCEシリーズも好評発売中で、身体の変化にフィットしつつ自然なボリュームアップを叶えてくれる、日常使いに嬉しいアイテムです♡