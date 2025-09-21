トム・ブラウンみちお『キングオブコント』決勝進出報告も…布川が不満？「だいぶあっさり」
ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』の最新回「ep.206 布川、ヒルズに怯む 計画」が、19日に配信された。
【写真】みちおの報告に…布川が不満？
みちおは冒頭の一言目からいきなりキングオブコント決勝進出を報告。しかし、声が低めのトーンだったこともあり、布川から「だいぶあっさり言ってくれたね」と不満を示された。
布川から常々、オープニングトークの始め方について文句を言われているみちおは「最初はあっさり入る方がいいんじゃないの？」と主張したが、「キングオブコント決勝をフリにボケてくれないとつまらない」と反論されてしまう。
これを受けてみちおは「オープニングでボケ過ぎるのは良くないって言っていたのに、その都度その都度、難しいね」、「ガイドラインが欲しい」と嘆き、オープニングトークの難しさを改めて実感していた。
最新回は、radiko、ニッポン放送PODCAST STATIONほか、各種ポッドキャストプラットフォームで配信中。radikoでは最新回だけでなく、過去回も含めた全エピソードを聴くことができる。
