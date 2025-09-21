◇プロ野球セ・リーグ 中日 3-0 ヤクルト(20日、バンテリンドーム)

中日の祖父江大輔投手が本拠地での引退セレモニーに臨みました。

38歳の祖父江投手は2013年ドラフト5位でトヨタ自動車から中日に入団。12年間プレーし510試合に登板、17勝27敗136ホールド12セーブの成績を残しており、2020年には最優秀中継ぎ投手に輝きました。

試合後に行われたセレモニーでは、場内ビジョンに祖父江投手のこれまでの歩みを伝える映像が流れたあと、ゆかりある選手らからメッセージが贈られました。

その後、選手や家族から花束を受け取った祖父江投手はマウンドに用意されたマイクの前へ。「頭が真っ白なのですが、紙を持ってくるのを忘れました。なので思ったことをしゃべります」と切り出し、場内の笑いを誘いました。

「最高の仲間と出会い、僕は幸せ者です。明日からこのメンバーと野球ができないと思うとすごく悲しい」とチームメートへの思いを語った祖父江投手。

マウンド上で見せる鋭い眼光で知られていた祖父江投手は、「もう“眼光ビーム”を卒業できるかと思うとほっとしています」と言うと、最後の眼光ビームを披露しました。

チームメートや家族、ファンへ感謝を述べた祖父江投手。両親へは「野球を教えてくれてありがとう」と切り出すと、思いがあふれ言葉に詰まる場面もありました。

この試合、祖父江投手はヒットを打たれて引退登板を終えました。「今日は三振を取るぞと意気込んできましたが、まさかのセンター前を打たれてしまい、井上監督から『おまえらしいな』と言われました」とファンやチームメートらを笑わせました。

スピーチを終えるとチームメートらがマウンドに集まり、同じく引退する岡田俊哉投手がまず胴上げされました。しかし岡田投手の胴上げを終えた一行はそのまま引き上げようとし、祖父江投手はその場に寝転んで自らも胴上げをしてもらえるようアピール。ファンから笑いが起こる中、その後祖父江投手も無事に3度宙を舞いました。

引退セレモニーながら、終始笑顔があふれ祖父江投手の人柄が伝わる空間となりました。